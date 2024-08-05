6 дней
Рыболовный тур в Волгоградской области: палатки, банька и ловля рыбы с лодки и с берега
Отдохнуть от суеты и порыбачить на судака, щуку, сазана и окуня
Начало: Волгоград, встретим вас в городе или на ж/д вокзал...
16 сен в 10:00
23 сен в 10:00
43 000₽ за человека
3 дня
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Начало: Россия, Москва
7 мая в 10:00
от 30 100₽ за человека
6 дней
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Начало: Г. Волгоград, в первой половине дня
26 авг в 10:00
47 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена5 августа 2024Впервые пользовались услугами Большой Страны- спасибо за своевременную и достоверную информацию.
- ММарина31 июля 2024Спасибо! Успехов!
- ЕЕкатерина12 мая 2024Поездка понравилась, единственное - обед в 11 часов (рано). Можно было сходить к памятнику Михаила* Паникаха (есть до мурашек). Это я уже потом узнала. Включите в экскурсию (дети запомнят).
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Популярные места»
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