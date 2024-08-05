Главные экскурсионные места в Волгограде

Найдено 3 тура в категории «Популярные места» в Волгограде, цены от 30 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Рыболовный тур в Волгоградской области: палатки, банька и ловля рыбы с лодки и с берега
6 дней
Рыболовный тур в Волгоградской области: палатки, банька и ловля рыбы с лодки и с берега
Отдохнуть от суеты и порыбачить на судака, щуку, сазана и окуня
Начало: Волгоград, встретим вас в городе или на ж/д вокзал...
16 сен в 10:00
23 сен в 10:00
43 000 за человека
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
На автобусе
На поезде
3 отзыва
3 дня
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Начало: Россия, Москва
7 мая в 10:00
от 30 100 за человека
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
На автобусе
6 дней
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Начало: Г. Волгоград, в первой половине дня
26 авг в 10:00
47 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Популярные места»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Рыболовный тур в Волгоградской области: палатки, банька и ловля рыбы с лодки и с берега
  2. Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
  3. Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Сколько стоит тур в Волгограде в августе 2024
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