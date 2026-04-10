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Жемчужины юга России

Потрясающие ландшафты - аналоги Мёртвого моря
Жемчужины юга РоссииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Жемчужины юга РоссииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Жемчужины юга РоссииФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Небо сливающееся с землей, ослепительные краски бирюзовых и белоснежных ландшафтов, соляные озера, уникальная флора и фауна заповедных мест, потрясающие закаты и рассветы, российский аналог Мертвого моря. Сюда однозначно стоит заглянуть, если вы любите все необычное, устали от однотипных пейзажей средней полосы России и хотите удивить друзей фотографиями с другой планеты. Приглашаем вас в путешествие на Эльтон и Баскунчак вместе с нами!

  • Посетите два уникальных соляных озера Эльтон и Баскунчак. Концентрация соли гораздо больше чем в Мертвом море и доходит до 300 грамм на литр. Уникальные пейзажи этих озер часто сравнивают с боливийским солончаком Уюни
  • Насладитесь лучшими на юге России рассветами и закатами
  • Побывайте в заповеднике, который является домом для множества диких птиц, растений и животных
  • Удивитесь багровому цвету рек от переизбытка железа в воде
  • Поднимитесь на самую высокую точку прикаспийской низменности — гору Богдо
  • Изучите производство по добычи соли
  • Попробуйте национальную казахскую кухню
  • Побывайте на Мамаевом кургане, в панораме Сталинградской битвы и прогуляйтесь по красивой набережной города-героя Волгограда

Программа тура по дням

1 день

Волгоград

Прибытие участников группы в Волгоград. Размещение в отеле. Далее вы отправитесь на экскурсию по центральной части города, прогуляетесь по красивой набережной, посетите музей Сталинградской битвы и ближе к вечеру подниметесь на Мамаев курган.

ВолгоградВолгоградВолгоград
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Озеро Баскунчак

Завтрак. В 9-00 трансфер на озеро Баскунчак (ориентировочное время в пути 3 часа). Размещение в санатории. Обед в кафе. Первое знакомство с озером. Вы погуляете по его поверхности, увидите остатки старых соляных копий, инфраструктуру по добыче соли, почувствуете атмосферу знаменитого солончака. Ужин сегодня пройдет в гостях у местного жителя. Вам будут предложены блюда национальной казахской кухни. Поговорите с хозяевами, задайте любые вопросы о местных традициях и укладе жизни. Любой желающий сможет сфотографироваться в национальных костюмах. Ночь в санатории.

Озеро БаскунчакОзеро БаскунчакОзеро Баскунчак
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Гора Богдо - Богдинско-Баскунчакский заповедник

Завтрак. Сегодня весь день вы проведете на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника, а также посетите гору Богдо. Вы увидите бескрайние залежи чистейшей соли, причудливые формы рельефа, многочисленную флору и фауну, марсианские пейзажи и бескрайние степи с парящими над ними орлами и ястребами, охотящимися за сусликами которые здешние места считают своим домом.

Программа посещения заповедника в нашей программе носит эксклюзивный характер, так как доступ на его территорию строго запрещен ввиду нахождения в приграничной зоне и наличия большого разнообразия фауны и флоры находящейся под охраной. Совместно с дирекцией заповедника вы посетите уникальный источник питающий озеро — Горькую речку, воды которой окрашиваются от ярко оранжевого до фиолетовых оттенков из-за большого количества окислов железа в составе воды. Также вы увидите следы эрозии в виде огромных балок с растрескавшейся от жары структурой почвы. Если повезет вы сможете увидеть сайгаков и гнезда хищных птиц. По желанию, вы сможете искупаться в соляном озере, испытав эффект поплавка как на Мертвом море.

Гора Богдо - Богдинско-Баскунчакский заповедникГора Богдо - Богдинско-Баскунчакский заповедникГора Богдо - Богдинско-Баскунчакский заповедник
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Баскунчак - Эльтон

Встреча рассвета на озере Баскунчак, прогулка по железнодорожным путям пролегающим по самому озеру. Составы перевозящие соль прямо воде производят огромное впечатление! Завтрак. Переезд на поезде на Озеро Эльтон (время в пути 1 час 20 минут). Размещение в санатории. Трансфер на озеро. Если будет ясная погода, то вы увидите легендарный эльтонский закат! Закаты на Эльтоне — это бренд озера! Небо сливается с водной гладью и создает единое красочное полотно, в которое хочется погружаться целиком. Ужин. Ночь в санатории.

Баскунчак - ЭльтонБаскунчак - ЭльтонБаскунчак - Эльтон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Озеро Эльтон

Завтрак. Весь этот день вы проведете на озере, исследуя его артефакты и достопримечательности, посетите минеральный источник и сероводородные озера, понаблюдаете за фауной этого региона и конечно же испытаете на себе все целебные свойства лечебной грязи, которые превосходят по своим показателям состав Мертвого моря. Вечером традиционно проводите закат, который является изюминкой любого дня проведенного на Эльтоне. Ужин. Ночь в санатории.

Озеро ЭльтонОзеро ЭльтонОзеро Эльтон
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Эльтон - Волгоград

Завтрак. Выезд из санатория. Трансфер в Волгоград (время в пути ориентировочно 5-6 часов). Окончание программы.

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в комфортабельных, двухместных номерах с питанием в санаториях (Эльтон и Баскунчак) и отеле 3 (Волгоград)
  • Питание: 1 день - без питания 2,3,4,5 дни - завтрак, обед 6 день - завтрак
  • Трансфер по всему маршруту экскурсии в г. Волгограде
  • Услуги гида, входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелет (переезд) до города Волгоград и обратно
  • Ужины
  • Личные расходы (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки и т. п.)
  • Другие услуги, не предусмотренные программой тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Елена
Елена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Здравствуйте! С 2016 года создаем лучшие путешествия для ценителей красоты. Маршруты каждого тура разработаны профессиональными фотографами и гидами. Мы долгое время занимались организацией фототуров для фотографов со всего мира, а последние
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5 лет сделали этот формат путешествий доступным для любого желающего. Это значит, что вы увидите все самое красивое, яркое и необычное. А главное - окажетесь в нужное время в нужном месте. В наших турах нет экономии на качестве отелей, питания и трансферов. Путешествия — это мгновения жизни, в которых человек должен быть счастлив! Приглашаем вас стать нашими друзьями, присоединяйтесь!

Тур входит в следующие категории Волгограда

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