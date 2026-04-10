Описание тура
Небо сливающееся с землей, ослепительные краски бирюзовых и белоснежных ландшафтов, соляные озера, уникальная флора и фауна заповедных мест, потрясающие закаты и рассветы, российский аналог Мертвого моря. Сюда однозначно стоит заглянуть, если вы любите все необычное, устали от однотипных пейзажей средней полосы России и хотите удивить друзей фотографиями с другой планеты. Приглашаем вас в путешествие на Эльтон и Баскунчак вместе с нами!
- Посетите два уникальных соляных озера Эльтон и Баскунчак. Концентрация соли гораздо больше чем в Мертвом море и доходит до 300 грамм на литр. Уникальные пейзажи этих озер часто сравнивают с боливийским солончаком Уюни
- Насладитесь лучшими на юге России рассветами и закатами
- Побывайте в заповеднике, который является домом для множества диких птиц, растений и животных
- Удивитесь багровому цвету рек от переизбытка железа в воде
- Поднимитесь на самую высокую точку прикаспийской низменности — гору Богдо
- Изучите производство по добычи соли
- Попробуйте национальную казахскую кухню
- Побывайте на Мамаевом кургане, в панораме Сталинградской битвы и прогуляйтесь по красивой набережной города-героя Волгограда
Программа тура по дням
Волгоград
Прибытие участников группы в Волгоград. Размещение в отеле. Далее вы отправитесь на экскурсию по центральной части города, прогуляетесь по красивой набережной, посетите музей Сталинградской битвы и ближе к вечеру подниметесь на Мамаев курган.
Озеро Баскунчак
Завтрак. В 9-00 трансфер на озеро Баскунчак (ориентировочное время в пути 3 часа). Размещение в санатории. Обед в кафе. Первое знакомство с озером. Вы погуляете по его поверхности, увидите остатки старых соляных копий, инфраструктуру по добыче соли, почувствуете атмосферу знаменитого солончака. Ужин сегодня пройдет в гостях у местного жителя. Вам будут предложены блюда национальной казахской кухни. Поговорите с хозяевами, задайте любые вопросы о местных традициях и укладе жизни. Любой желающий сможет сфотографироваться в национальных костюмах. Ночь в санатории.
Гора Богдо - Богдинско-Баскунчакский заповедник
Завтрак. Сегодня весь день вы проведете на территории Богдинско-Баскунчакского заповедника, а также посетите гору Богдо. Вы увидите бескрайние залежи чистейшей соли, причудливые формы рельефа, многочисленную флору и фауну, марсианские пейзажи и бескрайние степи с парящими над ними орлами и ястребами, охотящимися за сусликами которые здешние места считают своим домом.
Программа посещения заповедника в нашей программе носит эксклюзивный характер, так как доступ на его территорию строго запрещен ввиду нахождения в приграничной зоне и наличия большого разнообразия фауны и флоры находящейся под охраной. Совместно с дирекцией заповедника вы посетите уникальный источник питающий озеро — Горькую речку, воды которой окрашиваются от ярко оранжевого до фиолетовых оттенков из-за большого количества окислов железа в составе воды. Также вы увидите следы эрозии в виде огромных балок с растрескавшейся от жары структурой почвы. Если повезет вы сможете увидеть сайгаков и гнезда хищных птиц. По желанию, вы сможете искупаться в соляном озере, испытав эффект поплавка как на Мертвом море.
Баскунчак - Эльтон
Встреча рассвета на озере Баскунчак, прогулка по железнодорожным путям пролегающим по самому озеру. Составы перевозящие соль прямо воде производят огромное впечатление! Завтрак. Переезд на поезде на Озеро Эльтон (время в пути 1 час 20 минут). Размещение в санатории. Трансфер на озеро. Если будет ясная погода, то вы увидите легендарный эльтонский закат! Закаты на Эльтоне — это бренд озера! Небо сливается с водной гладью и создает единое красочное полотно, в которое хочется погружаться целиком. Ужин. Ночь в санатории.
Озеро Эльтон
Завтрак. Весь этот день вы проведете на озере, исследуя его артефакты и достопримечательности, посетите минеральный источник и сероводородные озера, понаблюдаете за фауной этого региона и конечно же испытаете на себе все целебные свойства лечебной грязи, которые превосходят по своим показателям состав Мертвого моря. Вечером традиционно проводите закат, который является изюминкой любого дня проведенного на Эльтоне. Ужин. Ночь в санатории.
Эльтон - Волгоград
Завтрак. Выезд из санатория. Трансфер в Волгоград (время в пути ориентировочно 5-6 часов). Окончание программы.
Варианты проживания
2-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортабельных, двухместных номерах с питанием в санаториях (Эльтон и Баскунчак) и отеле 3 (Волгоград)
- Питание: 1 день - без питания 2,3,4,5 дни - завтрак, обед 6 день - завтрак
- Трансфер по всему маршруту экскурсии в г. Волгограде
- Услуги гида, входные билеты
Что не входит в цену
- Перелет (переезд) до города Волгоград и обратно
- Ужины
- Личные расходы (алкогольные и прохладительные напитки, телефонные звонки и т. п.)
- Другие услуги, не предусмотренные программой тура