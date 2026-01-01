Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 9:15, центральный вход у фо...
2 апр в 09:15
9 апр в 09:15
43 098 ₽ за человека
Сакральная Калмыкия: заповедные земли, буддийские святыни и погружение в культуру
Послушать легенды, встретить рассвет у священного тополя, познакомиться с Элистой и найти тюльпаны
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 18:00
7 апр в 18:00
13 апр в 18:00
57 190 ₽ за человека
В Элисту из Волгограда на автобусе: вальс тюльпанов, этнопрограмма, мастер-классы и «Страна Бумба»
Увидеть цветущие поля, приобщиться к культуре, побывать на Розовом озере и посетить Мамаев курган
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 7:40
9 апр в 07:40
13 апр в 07:40
30 800 ₽ за человека
