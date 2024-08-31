Туры на Мамаев курган

Найдено 3 тура в категории «Мамаев Курган» в Волгограде, цены от 27 850 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
ВолгаГранд - 34 впечатления. Национальный маршрут по Волгограду
На автобусе
3 дня
ВолгаГранд - 34 впечатления. Национальный маршрут по Волгограду
Начало: Волгоград
11 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
от 27 850 за человека
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
На автобусе
На поезде
3 отзыва
3 дня
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Начало: Россия, Москва
7 мая в 10:00
30 мая в 10:00
от 30 100 за человека
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
На автобусе
6 дней
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Начало: Г. Волгоград, в первой половине дня
18 авг в 13:00
25 авг в 13:00
47 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марина
    31 августа 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7 человек, поэтому нас сразу
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    отделили в маленький автобус, и при нас было 2 отличных экскурсовода. Остальные, как оказалось. купили всё по-отдельности и оплачивали те экскурсии, которые хотели, на "борту" или сами себя обслуживали. В поезде мы завтракали (с вечера мы выбирали одно из двух блюд) и ещё получали перекус с собой (чай, кофе из машины, сливки сахар нам выдавали бесплатно и по первой просьбе). Обеды были в ходе экскурсий, а также был ужин сюрпризом в первый день, хотя и очень поздно. Что хочу отметить с радостью, душ был в каждом из наших немногочисленных вагонов, поэтому, даже если в нашем была очередь, можно было пойти в другой. Вентиляция и горячая вода отсутствовали только когда мы стояли на запасном пути в Тольятти до отправления в 4 утра в Самару (в купе было 26 гр) - несколько спасала открытая в коридор дверь. Про проводника Татьяну нашего вагона 4 могу сказать много лестных слов. Всё было чисто и исполнялось быстро. В целом, впечатления о туре только положительные.

    Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7
  • Л
    Лидия
    30 августа 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Все просто на высшем уровне, спасибо огромное.
  • Е
    Екатерина
    12 мая 2024
    Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
    Поездка понравилась, единственное - обед в 11 часов (рано). Можно было сходить к памятнику Михаила* Паникаха (есть до мурашек). Это я уже потом узнала. Включите в экскурсию (дети запомнят).

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Мамаев Курган»

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Сколько стоит тур в Волгограде в октябре 2024
Сейчас в Волгограде в категории "Мамаев Курган" можно забронировать 3 тура от 27 850 до 47 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.59 из 5
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