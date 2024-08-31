3 дня
ВолгаГранд - 34 впечатления. Национальный маршрут по Волгограду
Начало: Волгоград
11 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
от 27 850₽ за человека
3 дня
Ко дню Победы. Железнодорожный круиз в Волгоград
Начало: Россия, Москва
7 мая в 10:00
30 мая в 10:00
от 30 100₽ за человека
6 дней
Почти на Марсе и Луне: тур к соляным озёрам Эльтон и Баскунчак
Увидеть слияние красок неба и воды на закате, оранжево-фиолетовую реку и места добычи соли
Начало: Г. Волгоград, в первой половине дня
18 авг в 13:00
25 авг в 13:00
47 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарина31 августа 2024Я покупала у Большой Страны сразу и дорогу и экскурсии. И таких у нас было 7 человек, поэтому нас сразу
- ЛЛидия30 августа 2024Все просто на высшем уровне, спасибо огромное.
- ЕЕкатерина12 мая 2024Поездка понравилась, единственное - обед в 11 часов (рано). Можно было сходить к памятнику Михаила* Паникаха (есть до мурашек). Это я уже потом узнала. Включите в экскурсию (дети запомнят).
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Мамаев Курган»
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