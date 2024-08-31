читать дальше

отделили в маленький автобус, и при нас было 2 отличных экскурсовода. Остальные, как оказалось. купили всё по-отдельности и оплачивали те экскурсии, которые хотели, на "борту" или сами себя обслуживали. В поезде мы завтракали (с вечера мы выбирали одно из двух блюд) и ещё получали перекус с собой (чай, кофе из машины, сливки сахар нам выдавали бесплатно и по первой просьбе). Обеды были в ходе экскурсий, а также был ужин сюрпризом в первый день, хотя и очень поздно. Что хочу отметить с радостью, душ был в каждом из наших немногочисленных вагонов, поэтому, даже если в нашем была очередь, можно было пойти в другой. Вентиляция и горячая вода отсутствовали только когда мы стояли на запасном пути в Тольятти до отправления в 4 утра в Самару (в купе было 26 гр) - несколько спасала открытая в коридор дверь. Про проводника Татьяну нашего вагона 4 могу сказать много лестных слов. Всё было чисто и исполнялось быстро. В целом, впечатления о туре только положительные.