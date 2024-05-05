6 дней
Заповедные земли, буддийские святыни, сакральные уголки: тур-погружение в калмыцкую культуру
Услышать легенды о божествах и монахах, встретить рассвет у священного тополя и отыскать тюльпаны
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 18:00
11 апр в 18:00
12 апр в 18:00
40 440₽ за человека
2 дня
Цветущие тюльпаны и буддийские святыни: из Волгограда в Элисту
Устроить фотосессию в море цветов, посетить целебный источник и попробовать напитки кочевников
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 7:40, центральный вход у фо...
5 апр в 07:40
12 апр в 07:40
18 900₽ за человека
4 дня
Знакомство с Калмыкией: святыни, дегустации и мастер-классы
Попробовать национальные блюда, научиться древнекалмыцкой письменности и отыскать чёрный тюльпан
Начало: Ж/д вокзал Волгограда, 9:15, центральный вход у фо...
3 апр в 09:15
10 апр в 09:15
39 100₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена5 мая 2024Недавно к этой экскурсии появился подробный отзыв, другой путешественник хорошо все описал. Видимо, по его обработке замечания учли и нам
- ЕЕлена22 апреля 2024Элиста и окрестности очень интересные и необычные, калмыцкая кухня вкусная! Однозначно стоит посетить данный регион! Буддисткие хурулы, национальный колорит и
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Пагода Семи Дней»
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