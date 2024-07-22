8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Путешествие по духовным сокровищам Вологды: Ферапонтово и Кириллов
Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
31 авг в 08:00
1 сен в 08:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Поездка в Кирилло-Белозёрский монастырь и Ферапонтов монастырь
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
16 500₽ за всё до 5 чел.
11 часов
Водная прогулка
Увлекательная водная прогулка по Северо-Двинскому каналу
Погрузитесь в атмосферу древнего новгородского волока и насладитесь красотами северной природы. Увлекательное путешествие по Северо-Двинскому каналу и озёрам
Начало: По договорённости
4 авг в 08:30
5 авг в 08:30
35 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- аалександра22 июля 2024Профессиональный гид! Превосходное знание материала, объёмное последовательное изложение информации не только по основной теме экскурсии, но и по городу, местности в целом.
- ААлександр14 июля 2024Были с женой на этой экскурсии. Большое спасибо Ольге путевую информацию и за подбор экскурсо-водов непосредственно в обоих монастырях. Понятное
- ААндрей3 июля 2024Очень насыщенная информацией экскурсия. Дорога не утомляет так как в это время слушаешь гида, она же водитель. Водитель аккуратный. Тем кто любит индивидуальный подход при посещении, рекомендуем такую форму ознакомления и гида -Ольгу, в частности.
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «На весь день»
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