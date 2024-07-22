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донесение материала по истории этого края, а так же по людям, которые сделали так много для России. В Ферапонтово экскурсия по ансамблю монастыря, а так же фрески Дионисия произвели на нас огромное впечатление. В Кириллове мы также продолжили любоваться сооружениями Кирилло-Белозерского монастыря, узнали историю его основания. Благодарны Ольге за отлично проведённое мероприятие.