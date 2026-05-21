Лучше всего отправляться в путешествие с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а природа радует зеленью и цветением. В это время можно спокойно наслаждаться прогулками и видами, не беспокоясь о холоде или дождях. В мае, сентябре и октябре также можно рассмотреть поездку, однако стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы, особенно зимой, посещение может быть менее комфортным из-за холодов и снега, но всё же возможно для любителей зимних пейзажей.

Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию, которая позволит вам познакомиться с богатым культурным наследием Вологодчины.Ваше путешествие начнется с историй о возникновении старинных сел и деревень Южного Заволочья, затем вы окунетесь в

мир природного разнообразия национального парка Русский Север. Узнайте о традиционных промыслах региона: мировом кружеве, деревянных ложках, волокославинских гармошках и секретах знаменитого вологодского масла. Вас ждет встреча с памятниками гидротехнического искусства и рассказы о великих людях, оставивших свой след в истории края. В селе Ферапонтово вы увидите уникальные фрески Дионисия, а Кирилло-Белозерский монастырь расскажет о 400-летней истории культурного и религиозного просветительства. Завершится ваше путешествие удивительным видом на Спасо-Каменный монастырь, расположенный на острове посреди Кубенского озера. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце русской духовности и культуры

Описание экскурсии

Богатства Вологодчины

По дороге к музею и монастырям вы услышите историю возникновения старинных сел и деревень Южного Заволочья. На территории национального парка Русский Север я расскажу об «орхидейном рекордсмене страны», ценных лесах и их редких обитателях. Поговорим и о традиционных промыслах Вологодчины — известном на весь мир кружеве, зародившемся на берегах Кубенского озера; местных деревянных ложках, которые моментально раскупались на ярмарках Руси; волокославинских гармошках и, конечно, секретах рецептуры знаменитого масла. Кроме того, вы минуете родные места авиаконструктора Ильюшина и «короля московских репортеров» Гиляровского. И увидите памятник гидротехнического искусства начала 19 века — Кишемский канал Северо-Двинской речной системы.

Музей фресок Дионисия и Кирилло-Белозерский монастырь

Оба памятника вы осмотрите самостоятельно, так как на территории комплексов экскурсии проводят только местные сотрудники. Но по пути вы обязательно услышите о достойном продолжателе иконописных традиций Андрея Рублева, любимом иконописце Ивана III — Дионисии. А позже, в селе Ферапонтово, в соборе Рождества Пресвятой Богородицы рассмотрите единственную сохранившуюся роспись главного художника Руси на рубеже 15-16 вв. Также по дороге вы узнаете о судьбе храмов на кирилловской земле и историю обители, которая целых 400 лет являлась одним из важнейших культурных и религиозных просветительских центров Белозерского края.

Монастырь посреди озера

Кроме того, проезжая вдоль берега Кубенского озера, вы увидите с берега Спасо-Каменный монастырь — а я расскажу об удивительном памятнике, построенном на крошечном острове посреди озера, прошедшем немало испытаний и возродившемся из небытия.

Организационные детали