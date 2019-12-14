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Народные промыслы, природные красоты и религиозные памятники Вологодчины на автомобильной экскурсии

Ольга
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Ольга – ваш гид
В поездке к двум знаковым монастырям вы узнаете о символах края — вологодском масле, деревянных ложках, кружевах и гармошках.

Откроете биоразнообразие национального парка Русский Север и истории известных личностей.

Изучите последние фрески Дионисия, продолжившего дело Рублева, и услышите о нелегкой судьбе кирилловских обителей.
8500 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 3 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов

Что вас ожидает

Богатства Вологодчины
По дороге к музею и монастырям вы услышите историю возникновения старинных сел и деревень Южного Заволочья. На территории национального парка Русский Север я расскажу об «орхидейном рекордсмене страны», ценных лесах и их редких обитателях. Поговорим и о традиционных промыслах Вологодчины — известном на весь мир кружеве, зародившемся на берегах Кубенского озера; местных деревянных ложках, которые моментально раскупались на ярмарках Руси; волокославинских гармошках и, конечно, секретах рецептуры знаменитого масла. Кроме того, вы минуете родные места авиаконструктора Ильюшина и «короля московских репортеров» Гиляровского. И увидите памятник гидротехнического искусства начала 19 века — Кишемский канал Северо-Двинской речной системы.

Музей фресок Дионисия и Кирилло-Белозерский монастырь
Оба памятника вы осмотрите самостоятельно, так как на территории комплексов экскурсии проводят только местные сотрудники. Но по пути вы обязательно услышите о достойном продолжателе иконописных традиций Андрея Рублева, любимом иконописце Ивана III — Дионисии. А позже, в селе Ферапонтово, в соборе Рождества Пресвятой Богородицы рассмотрите единственную сохранившуюся роспись главного художника Руси на рубеже 15-16 вв. Также по дороге вы узнаете о судьбе храмов на кирилловской земле и историю обители, которая целых 400 лет являлась одним из важнейших культурных и религиозных просветительских центров Белозерского края.

Монастырь посреди озера
Кроме того, проезжая вдоль берега Кубенского озера, вы увидите с берега Спасо-Каменный монастырь — а я расскажу об удивительном памятнике, построенном на крошечном острове посреди озера, прошедшем немало испытаний и возродившемся из небытия. К обители можно добраться на катере и только в теплое время года,
воспользовавшись услугами частных перевозчиков.

Организационные детали

  • Я встречу вас в любой точке Вологды и после экскурсии отвезу обратно
  • Продолжительность поездки — 8-10 часов
  • Осмотр музеев-монастырей осуществляется путешественниками самостоятельно за дополнительную плату. Возможен заказ экскурсий на месте или посещение интересующих экспозиций после оплаты входных билетов.
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов
Из Вологды в Ферапонтово и Кириллов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. С сознательного возраста живу я в Вологде, восхищаясь ее уютом и удивительной неспешностью. Работая в областном архиве, изучала яркие страницы местной истории. Став в 2000-м году профессиональным экскурсоводом, продолжила исследовать и созерцать наш старинный город. Являюсь лауреатом Государственной премии Вологодской области по литературе, автором публикаций в прессе и краеведческих изданиях. С удовольствием покажу вам Вологду и расскажу о ней самое интересное!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

14 декабря 2019
Спасибо Ольге за экскурсию! Информация содержательна и понятна. Ольга была внимательна и приятна в общении! Нам очень все понравилось! Удачи!

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Неповторимая ВологдаНеповторимая ВологдаНеповторимая Вологда
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Многовековая история, северная красота и старинная архитектура на обзорной экскурсии
Множество эпитетов закрепилось за Вологдой: православная, деревянная, кружевная, ссыльная. Шаг за шагом вы раскроете все грани древнего города, рассмотрите его главные достопримечательности, услышите о важных визитерах, заглядывавших на нашу землю, и вологжанах, чьи имена известны всему миру.

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