Погрузитесь в уникальное путешествие по Вологодчине, где каждый шаг раскрывает страницы истории и культуры через знаковые монастыри и природные чудеса
Представляем вашему вниманию эксклюзивную экскурсию, которая позволит вам познакомиться с богатым культурным наследием Вологодчины.
Ваше путешествие начнется с историй о возникновении старинных сел и деревень Южного Заволочья, затем вы окунетесь в читать дальшеуменьшить
мир природного разнообразия национального парка Русский Север.
Узнайте о традиционных промыслах региона: мировом кружеве, деревянных ложках, волокославинских гармошках и секретах знаменитого вологодского масла.
Вас ждет встреча с памятниками гидротехнического искусства и рассказы о великих людях, оставивших свой след в истории края.
В селе Ферапонтово вы увидите уникальные фрески Дионисия, а Кирилло-Белозерский монастырь расскажет о 400-летней истории культурного и религиозного просветительства.
Завершится ваше путешествие удивительным видом на Спасо-Каменный монастырь, расположенный на острове посреди Кубенского озера. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в сердце русской духовности и культуры
🏞️ Природные красоты национального парка Русский Север
🕍 Исторические монастыри
🎨 Традиционные промыслы Вологодчины
🚤 Возможность увидеть Спасо-Каменный монастырь
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего отправляться в путешествие с июня по август, когда погода наиболее комфортная, а природа радует зеленью и цветением. В это время можно спокойно наслаждаться прогулками и видами, не беспокоясь о холоде или дождях. В мае, сентябре и октябре также можно рассмотреть поездку, однако стоит быть готовым к возможным дождям и более прохладной погоде. В остальные месяцы, особенно зимой, посещение может быть менее комфортным из-за холодов и снега, но всё же возможно для любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кишемский канал
Собор Рождества Пресвятой Богородицы
Кирилло-Белозерский монастырь
Спасо-Каменный монастырь
Описание экскурсии
Богатства Вологодчины
По дороге к музею и монастырям вы услышите историю возникновения старинных сел и деревень Южного Заволочья. На территории национального парка Русский Север я расскажу об «орхидейном рекордсмене страны», ценных лесах и их редких обитателях. Поговорим и о традиционных промыслах Вологодчины — известном на весь мир кружеве, зародившемся на берегах Кубенского озера; местных деревянных ложках, которые моментально раскупались на ярмарках Руси; волокославинских гармошках и, конечно, секретах рецептуры знаменитого масла. Кроме того, вы минуете родные места авиаконструктора Ильюшина и «короля московских репортеров» Гиляровского. И увидите памятник гидротехнического искусства начала 19 века — Кишемский канал Северо-Двинской речной системы.
Музей фресок Дионисия и Кирилло-Белозерский монастырь
Оба памятника вы осмотрите самостоятельно, так как на территории комплексов экскурсии проводят только местные сотрудники. Но по пути вы обязательно услышите о достойном продолжателе иконописных традиций Андрея Рублева, любимом иконописце Ивана III — Дионисии. А позже, в селе Ферапонтово, в соборе Рождества Пресвятой Богородицы рассмотрите единственную сохранившуюся роспись главного художника Руси на рубеже 15-16 вв. Также по дороге вы узнаете о судьбе храмов на кирилловской земле и историю обители, которая целых 400 лет являлась одним из важнейших культурных и религиозных просветительских центров Белозерского края.
Монастырь посреди озера
Кроме того, проезжая вдоль берега Кубенского озера, вы увидите с берега Спасо-Каменный монастырь — а я расскажу об удивительном памятнике, построенном на крошечном острове посреди озера, прошедшем немало испытаний и возродившемся из небытия.
Организационные детали
Я встречу вас в любой точке Вологды и после экскурсии отвезу обратно
Продолжительность поездки — 8-10 часов
Осмотр музеев-монастырей осуществляется путешественниками самостоятельно за дополнительную плату. Возможен заказ экскурсий на месте или посещение интересующих экспозиций после оплаты входных билетов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Вологде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 2253 туристов
Меня зовут Ольга. С сознательного возраста живу я в Вологде, восхищаясь ее уютом и удивительной неспешностью. Работая в областном архиве, изучала яркие страницы местной истории. Став в 2000-м году профессиональным читать дальшеуменьшить
экскурсоводом, продолжила исследовать и созерцать наш старинный город. Являюсь лауреатом Государственной премии Вологодской области по литературе, автором публикаций в прессе и краеведческих изданиях. С удовольствием покажу вам Вологду и расскажу о ней самое интересное!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 132 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
131
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1
3
–
2
–
1
–
Л
Лариса
18 мая мы совершили с Ольгой поездку в Ферапонтово и Кириллов. Хочется отметить внимательный подход гида, а также грамотность преподносимой информации. Ольгу очень интересно и приятно слушать! Маршрут построен грамотно и читать дальшеуменьшить
полностью соответствует описанию. Гид подробно рассказывает, какие экскурсии можно взять и что посмотреть на месте. Ферапонтово восхищает своей атмосферой и природными видами. Кириллово-Белозерский монастырь больше воспринимается как музей, но там определенно есть, что посмотреть. Тем, кто будет планировать эту поездку целого дня, рекомендую продумать, где сделать паузу на обед, т. к. в Кириллове этого делать не рекомендую, что в городе, что на территории монастыря. Обязательно прогуляйтесь неспешно вокруг стен. Поднимитесь на стены и колокольню - прекрасные виды и фото вам гарантированы.
Ольга
Ответ организатора:
Лариса, моя признательность за Ваш отзыв! Всегда радуюсь позитивным впечатлениям от поездки в сакральный Кирилловский край! Значит, совпали энергия этого уголка Вологодской земли и Ваши глубоко личные ощущения! Удачи и нескончаемых, непременно радостных странствий!
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Галина
Отличная экскурсия для туристов без машины. Нам очень понравилось. Места красивые,с богатой историей. Сама экскурсия хорошо спланирована по времени. Спасибо Ольге.
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В
Вера
Прекрасная экскурсия по чудесным местам. Ольга очень компетентный экскурсовод. У нее есть ответы на все вопросы. Всегда подскажет, что посмотреть, а что можно и пропустить. Всем рекомендую данную экскурсию. Отличная возможность посмотреть монастыри без суеты и толп туристов, как на автобусной экскурсии. Огромное спасибо Ольге за чудесный день. Всем рекомендую 🩷
Ольга
Ответ организатора:
И Вам, Вера, моя признательность за искреннось, лёгкость в общении, желание не только видеть и слышать, но и воспринимать прекрасное на уровне эмоций, наслаждаясь процессом неспешных прогулок, радуясь многогранности этого мира!
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Александр
Супер-экскурсовод с энциклопедическими знаниями. Великолепное владение материалом. Великолепный знаток города с владением тончайшими деталями и подробностями. Отличается высокой коммуникабельностью. Рекомендую.
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И
Ия
Я уже второй раз на этой экскурсии. Первый раз был зимой, года 2-3 тому назад. Теперь вот весной, правда еще не очень теплой. И Кириллов, и Ферапонтово прекрасны и умиротворяющи. читать дальшеуменьшить
Долгая дорога на автомобиле прошла незаметно, хороший обзорный рассказ Ольги погружает в дела давно минувших дней, вот уж действительно "преданья старины глубокой"… И во второй раз начинаешь несколько по-другому, глубже смотреть на эту историю "хожения" двух монахов из Москвы через дикие леса, топкие болота к месту, указанному самой Богородицей. И очень живо представляешь их жизнь в выкопанном убежище, лишения и тяготы, труд неимоверный, веру несокрушимую. А результат - возносится перед вами с высокого холма. Весной получилось обойти вокруг монастырей, вдохнуть запах трав, полюбоваться на озера. Ну а фрески в Ферапонтовом монастыре - это одно из самых неизгладимых впечатлений в жизни.
Ольга
Ответ организатора:
Ия, как потрясающе трогательно Вы описали наши достопримечательности! Значит, второй визит был предопределён, чтобы надышаться, нагуляться и прочувствовать энергетику двух читать дальшеуменьшить
монастырей - таких непохожих, хотя и основанных с разницей в один год! Пусть с Вами на долгое время останется ощущение присутствия на Вологодчине, а душу согревает очарование природы, архитектуры, стенописи и чего-то поистине родного, необъяснимого словами! Дмитрию мои наилучшие пожелания!
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Мария
Я очень благодарна Ольге за чудесную поездку в такие исторические места! Два часа дороги просто пролетели незаметно с интереснейшим рассказом о вологодской земле и ее известных жителях! Комфортно, безопасно и информативно! И, конечно, монастыри произвели очень сильное впечатление! Стены древних монастырей, полные истории и историй очень впечатлили! Ольга, большое вам спасибо!
Ольга
Ответ организатора:
Мария, признательна Вам за отзыв! От коллеги получить высокую оценку и слышать добрые слова - дорогого стоит! Надеюсь, что ещё не раз перед глазами всех участников нашей поездки будут возникать чудесные виды Вологодчины и возвращать в этот теплый весенний день!
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