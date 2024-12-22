А Анна

Отличная экскурсия по центру Вологды! О людях и пересечении их историй, вплетенных в сам город и его знаковые места. Полное ощущение рассказчика Васи рядом. Спасибо всей команде проекта за такое замечательное времяпровождение! Буду ждать новых прогулок в таком формате:)