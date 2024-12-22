1.5 часа
Аудиогид
Аудиоспектакль «Пересечение»
Вологда оживает в аудиоспектакле «Пересечение». Пройдите по маршруту героев, слушая их истории, и насладитесь подарком от главного героя
Начало: На улице Мальцева
«Помимо схемы движения и аудиосопровождения, бот будет демонстрировать путешественникам вологодскую печатную графику и фотографии города 70-х годов»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
700₽ за человека
6 часов
Аудиогид
Автопутешествие Вологда - Великий Устюг
Прокатиться по Вологодской области на своём авто, слушая истории края в приложении
Начало: У Центра народных ремёсел и промыслов «Резной Пали...
«Важно: рекомендуем скачать аудиоэкскурсию заранее, чтобы она работала оффлайн»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
590₽ за человека
2 часа
Аудиогид
Из Вологды в Великий Устюг с аудиоэкскурсией
Проведите незабываемое время, слушая увлекательные рассказы о северных городах и чудесах природы на пути к волшебному Великому Устюгу
Начало: Ulitsa Zasodimskogo, 5, Vologda, Vologodskaya obla
«Из Вологды в Великий Устюг с аудиоэкскурсией»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 декабря 2024Отличная экскурсия по центру Вологды! О людях и пересечении их историй, вплетенных в сам город и его знаковые места. Полное ощущение рассказчика Васи рядом. Спасибо всей команде проекта за такое замечательное времяпровождение! Буду ждать новых прогулок в таком формате:)
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Аудиогиды»
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