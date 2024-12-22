Аудиогиды и аудиоэкскурсии Вологды

Найдено 3 экскурсии в категории «Аудиогиды» в Вологде, цены от 590 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Аудиоспектакль-променад «Пересечение» по центру Вологды
Пешая
1 отзыв
1.5 часа
Аудиогид
Аудиоспектакль «Пересечение»
Вологда оживает в аудиоспектакле «Пересечение». Пройдите по маршруту героев, слушая их истории, и насладитесь подарком от главного героя
Начало: На улице Мальцева
«Помимо схемы движения и аудиосопровождения, бот будет демонстрировать путешественникам вологодскую печатную графику и фотографии города 70-х годов»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
700 за человека
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия
На машине
6 часов
Аудиогид
Автопутешествие Вологда - Великий Устюг
Прокатиться по Вологодской области на своём авто, слушая истории края в приложении
Начало: У Центра народных ремёсел и промыслов «Резной Пали...
«Важно: рекомендуем скачать аудиоэкскурсию заранее, чтобы она работала оффлайн»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
590 за человека
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
На машине
2 часа
Аудиогид
Из Вологды в Великий Устюг с аудиоэкскурсией
Проведите незабываемое время, слушая увлекательные рассказы о северных городах и чудесах природы на пути к волшебному Великому Устюгу
Начало: Ulitsa Zasodimskogo, 5, Vologda, Vologodskaya obla
«Из Вологды в Великий Устюг с аудиоэкскурсией»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
590 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 декабря 2024
    Аудиоспектакль-променад «Пересечение» по центру Вологды
    Отличная экскурсия по центру Вологды! О людях и пересечении их историй, вплетенных в сам город и его знаковые места. Полное ощущение рассказчика Васи рядом. Спасибо всей команде проекта за такое замечательное времяпровождение! Буду ждать новых прогулок в таком формате:)

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Аудиогиды»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аудиоспектакль-променад «Пересечение» по центру Вологды
  2. Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия
  3. Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Вологодский Кремль
  2. Самое главное
  3. Софийский собор
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Дом Засецких
  9. Набережная
  10. Спасо-Прилуцкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Вологде в декабре 2024
Сейчас в Вологде в категории "Аудиогиды" можно забронировать 3 экскурсии от 590 до 700. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Вологде на 2025 год по теме «Аудиогиды», 1 ⭐ отзыв, цены от 590₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль