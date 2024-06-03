Необычные экскурсии по Вологде

Найдено 19 экскурсий в категории «Необычные» в Вологде, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
Индивидуальная
1 час
24 отзыва
Популярное предложение
«По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастерство мельницы в Вологде
Погрузитесь в мир мельничных тайн! Изготовьте муку на реальных жерновах и узнайте, как «разговаривает» мельница
Начало: Возле Спасо-Прилуцкого монастыря
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
3 000 за всё до 10 чел.
Вологда резная, кружевная, белокаменная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
132 отзыва
Популярное предложение
Вологда: путешествие по резной, кружевной и белокаменной истории
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Кремлевская площадь
10 июня в 15:30
11 июня в 15:30
4 700 за всё до 10 чел.
Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
Индивидуальная
1.5 часа
29 отзывов
Экскурсия в Дом с лилиями: встреча с историей Вологды
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, узнайте истории из жизни Дома с лилиями и его восстановление
Начало: на ул. Чернышевского
Завтра в 10:30
11 июня в 10:00
3 000 за всё до 6 чел.
Уютная Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
245 отзывов
Уютная Вологда: погружение в историю и культуру города
Прогулка по Вологде: резные палисады, уютные дворики и ремесленные лавки. Узнайте о жизни горожан в разные времена и проверьте на прочность городские легенды
Начало: Верхний посад
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Город, где резной палисад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
65 отзывов
Город, где резной палисад: путешествие по исторической Вологде
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Вологды, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Ленинградская
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Вологда православная
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Вологда православная: путешествие по святыням и храмам
Познайте духовное наследие Вологды, исследуя её величественные храмы и монастыри в компании опытного гида
16 июня в 08:00
17 июня в 09:00
5 300 за всё до 10 чел.
Благодатная Вологда
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
Популярное предложение
Благодатная Вологда: путешествие сквозь века и секреты города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, где каждый уголок хранит свои истории и тайны, ждущие быть раскрытыми
16 июня в 13:30
6 июля в 13:30
8 000 за всё до 3 чел.
Другая Вологда: Заречье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Другая Вологда: Заречье - индивидуальная экскурсия
Исследуйте неторопливую атмосферу Заречья, наслаждаясь уникальными деталями и историями старинного района Вологды
Начало: В районе Нижнего посада
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Вологда - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
14 отзывов
Вологда - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Вологдой на индивидуальной экскурсии. Узнайте о её истории, традициях и архитектуре, прогуляйтесь по живописным набережным и древним улицам
Начало: На ул. Маяковского
Завтра в 12:00
10 июня в 09:00
3 600 за всё до 6 чел.
Встреча с Вологдой
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300 за всё до 10 чел.
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Галерея Генриха Асафова и школа мозаики в Вологде
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 200 за всё до 6 чел.
В гостях у мастера корабельного дела
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Экскурсия в Вологде: мастерство корабельного дела и древние технологии
Погрузитесь в мир корабельного мастерства, откройте для себя секреты создания лодок и насладитесь домашними блинами
Начало: В деревне Галинское (Череповецкий район Вологодско...
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
6 000 за всё до 10 чел.
Иммерсивная прогулка по Вологде
🚶 Пешая
Групповая
1 час
13 отзывов
Уникальная иммерсивная экскурсия по Вологде с аудиосопровождением
Уникальная возможность прогуляться по Вологде и услышать истории города через голоса актеров. Вдохновляющий опыт для всех возрастов
Начало: На Соборной горке
13 июня в 18:00
15 июня в 12:00
550 за человека
В гости к мастеру корабельного дела в д. Галинское Вологодской области
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Популярное предложение
В гости к мастеру корабельного дела в д. Галинское, Вологодская область
Погрузитесь в мир деревянного судостроения с мастером Сергеем Токаревым. Отведайте блины и чай из 100-летнего самовара
Начало: Череповецкий р-н., д. Галинское, д. 16
Расписание: По договоренности
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Дьяконовская поляна - аномальное место силы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Дьяконовская поляна в Вологде: путешествие к месту силы
Погрузитесь в атмосферу древнего славянского капища, посетите место силы в 60 км от Вологды и обретите гармонию
Начало: Улица Можайского, 58/ по договоренности
Расписание: В будни, выезд в 10:00 или 18:00 (зимой только в 10:00)
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
2 000 за человека
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия по пути к Деду Морозу
🚗 На машине
Аудиогид
2 часа
Автопутешествие из Вологды в Великий Устюг: аудиоэкскурсия к Деду Морозу
Проведите незабываемое время, слушая увлекательные рассказы о северных городах и чудесах природы на пути к волшебному Великому Устюгу
Начало: Ulitsa Zasodimskogo, 5, Vologda, Vologodskaya obla
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
590 за человека
Обзорная прогулка: «Давай, дружок, по Вологде кружок»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Обзорная прогулка: «Давай, дружок, по Вологде кружок»
Погрузитесь в историю Вологды на индивидуальной экскурсии. За три часа вы увидите более 50 культурных объектов и узнаете множество интересных фактов
Начало: У меня кастомные данные для каждого клиента
Расписание: согласно календарю
15 июня в 10:00
16 июня в 10:00
1 500 за человека
Вологодский детинец Ивана Грозного
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Вологодскому детинцу Ивана Грозного
Присоединяйтесь к индивидуальной экскурсии по Вологде и узнайте, почему Иван Грозный выбрал этот город для постройки величественной крепости
Начало: Г. Вологда, ул. Каменный мост, 4
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Благодатная Вологда
    Ольга, огромное спасибо за теплый прием в Вологде! Вы прекрасно знаете город и окрестности, знаете историю, ваши рассказы интересны и вы
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    доступно доносите информацию! С Вами мы открыли для себя удивительный, добрый и неспешный город, и его тепло останется в наших сердцах, как и общение с Вами! Туристки из Смоленска и Подмосковья. 1 июня 2024г.

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить! Мы, являясь творческой группой из мозаичной мастерской "Мороз" города Пушкин, приехали в славный город
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    Вологда почувствовать атмосферу ещё более "северной" культуры, а также обменяться опытом создания монументальных произведений с последователями великой советской эпохи. Спасибо большое Александру Асафову за прекрасное изложение материала, интересное содержание об истории мозаики, понятный демонстрационный материал. Вернёмся ещё за новыми впечатлениями!

    Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Здравствуй, Вологда
    Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!
  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Город, где резной палисад
    Алексей знаток своего дела. Посмотрели 15 наиболее интересных деревянных домов Вологды. Всё достаточно структурировано и по порядку. Мы специально взяли
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    тему деревянного зодчества, нам она интересна, но хотелось бы дополнить впечатления какими-нибудь дополнительными ремарками, пока шли от одного объекта до другого, может что-то из истории города или интересных фактах о жильцах. Алексей ждал от нас вопросы, мы их конечно задавали, но чисто в бытовом плане,наверное. Просто, при первом посещении города, помимо основной темы экскурсии хотелось бы больше информации по маршруту.

  • И
    Ирина
    28 мая 2024
    Дьяконовская поляна - аномальное место силы
    Дорога к поляне получилась увлекательной, время проолетело незаметно. Александр рассказал много интересного. В камнях на поляне действительно есть чтото магическое. Советую там побывать
  • О
    Оксана
    26 мая 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Первый раз побывали семьей в Вологде. Взяли обзорную экскурсию. Экскурсовод Елена профессионал в своём деле. Много интересной информации о самой
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    Вологде, о её жителях и достопримечательностях. Гуляли по историческому центру, увидели все значимые для города места, даже познакомились с кружевницами и их творческой работой. В целом экскурсия прошла легко и душевно. Спасибо огромное!

  • С
    Сергей
    24 мая 2024
    «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
    Все отлично. Все прекрасно и все хорошо))))понравилось на 200% из 100%
  • С
    Сергей
    23 мая 2024
    Вологда - первое знакомство
    Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый маршрут. Да еще и с погодой повезло. За полтора часа всего не обойти. Значит до следующих встреч.
    Огромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивыйОгромное спасибо Антону за прекрасную экскурсию. Его рассказ приоткрыл мне дверь в Вологду. Интересный и красивый
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩
    Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩Прогулка получилась очень насыщенной по информации и впечатлениям, нам повезло и с погодой и с гидом☀️🤩
  • К
    Кристина
    18 мая 2024
    Вологда резная, кружевная, белокаменная
    Спасибо большое за познавательную и интересную экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Необычные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 19
  1. Здравствуй, Вологда
  2. «По сусекам поскрести - по амбарам помести»: мастер-класс на мельнице
  3. Вологда резная, кружевная, белокаменная
  4. Дом с лилиями, которому мы дали вторую жизнь
  5. Уютная Вологда
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Софийский собор
  2. Вологодский Кремль
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
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