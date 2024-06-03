Погрузитесь в историю Вологды на индивидуальной экскурсии. За три часа вы увидите более 50 культурных объектов и узнаете множество интересных фактов

Начало: У меня кастомные данные для каждого клиента

«В рамках обзорной экскурсии в Вологде перед вами предстанут исторические памятники и уникальные образцы зодчества XVI — XX столетий, включая прекрасные усадьбы, доходные дома, гостиницы, старинные храмы и административные здания»