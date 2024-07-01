Групповые экскурсии Вологды

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Вологде, цены от 550 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Иммерсивная прогулка по Вологде
🚶 Пешая
15 отзывов
1 час
Групповая
Уникальная иммерсивная экскурсия по Вологде с аудиосопровождением
Уникальная возможность прогуляться по Вологде и услышать истории города через голоса актеров. Вдохновляющий опыт для всех возрастов
Начало: На Соборной горке
11 июля в 18:00
14 июля в 12:00
550 за человека
Листаем Вологду
🚶 Пешая
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Листаем Вологду
Начало: Маяковского, 1
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
600 за человека
Космическая Вологда
🚶 Пешая
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Космическая Вологда
Начало: Проспект Победы 71
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    1 июля 2024
    Иммерсивная прогулка по Вологде
    Настоящая иммерсивная прогулка, выстроенная так, чтобы рассказ в наушниках совпадал с тем, что получается видеть и переживать: булыжники или доски
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    под ногами, вид на реку или на желтый дом или на дубки, только котиков конкретных не хватало. Очень трогательные, живые, эмоциональные истории вологжан, от которых этот небольшой кусочек города становится родным. Не хватило только пауз в прогулке, чтобы фотографировать не только те места, где можно остановиться. Буду очень ждать новых маршрутов!

  • О
    Оксана
    16 июня 2024
    Иммерсивная прогулка по Вологде
    Предварительно почитала комментарии предыдущих экскурсантов. И решила, что надо посетить. Все верно, никаких исторических сведений не будет. Но будет погружение
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    в жизнь жителей города. В то, что им важно, как больно от того, что что-то было снесено. Я получила положительные эмоции. Поэтому хочу сказать слова благодарности организаторам. Мне все понравилось. Возможно, «улучшить» и довести до идеала можно, если этих же людей записать в студии, без шумов с улицы, с музыкальным сопровождением. Как бы сделав реальный аудио-спектакль. Но мне и так было здорово. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Групповые»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Вологодский Кремль
  2. Софийский собор
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Набережная
  8. Воскресенский собор
  9. Дом Засецких
  10. Спасо-Прилуцкий монастырь
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июле 2024
Сейчас в Вологде в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 550 до 600. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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