1 чел.
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1 час
Групповая
Уникальная иммерсивная экскурсия по Вологде с аудиосопровождением
Уникальная возможность прогуляться по Вологде и услышать истории города через голоса актеров. Вдохновляющий опыт для всех возрастов
Начало: На Соборной горке
11 июля в 18:00
14 июля в 12:00
550₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Листаем Вологду
Начало: Маяковского, 1
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
600₽ за человека
1 час
Мини-группа
до 10 чел.
Космическая Вологда
Начало: Проспект Победы 71
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина1 июля 2024Настоящая иммерсивная прогулка, выстроенная так, чтобы рассказ в наушниках совпадал с тем, что получается видеть и переживать: булыжники или доски
- ООксана16 июня 2024Предварительно почитала комментарии предыдущих экскурсантов. И решила, что надо посетить. Все верно, никаких исторических сведений не будет. Но будет погружение
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Групповые»
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