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в жизнь жителей города. В то, что им важно, как больно от того, что что-то было снесено. Я получила положительные эмоции. Поэтому хочу сказать слова благодарности организаторам. Мне все понравилось. Возможно, «улучшить» и довести до идеала можно, если этих же людей записать в студии, без шумов с улицы, с музыкальным сопровождением. Как бы сделав реальный аудио-спектакль. Но мне и так было здорово. Спасибо.