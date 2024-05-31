Ночные прогулки и экскурсии Вологды

Найдено 7 экскурсий в категории «Ночные» в Вологде, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Здравствуй, Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Популярное предложение
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
Вологда и её старина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
300 отзывов
Вологда и её старина: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлевской площади
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
5 000 за всё до 10 чел.
Уютная Вологда
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
245 отзывов
Уютная Вологда: погружение в историю и культуру города
Прогулка по Вологде: резные палисады, уютные дворики и ремесленные лавки. Узнайте о жизни горожан в разные времена и проверьте на прочность городские легенды
Начало: Верхний посад
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Город, где резной палисад
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
65 отзывов
Город, где резной палисад: путешествие по исторической Вологде
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Вологды, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Ленинградская
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
3 500 за всё до 10 чел.
Другая Вологда: Заречье
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
24 отзыва
Другая Вологда: Заречье - индивидуальная экскурсия
Исследуйте неторопливую атмосферу Заречья, наслаждаясь уникальными деталями и историями старинного района Вологды
Начало: В районе Нижнего посада
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 000 за всё до 6 чел.
Встреча с Вологдой
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300 за всё до 10 чел.
Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Галерея Генриха Асафова и школа мозаики в Вологде
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 200 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    31 мая 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить! Мы, являясь творческой группой из мозаичной мастерской "Мороз" города Пушкин, приехали в славный город
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    Вологда почувствовать атмосферу ещё более "северной" культуры, а также обменяться опытом создания монументальных произведений с последователями великой советской эпохи. Спасибо большое Александру Асафову за прекрасное изложение материала, интересное содержание об истории мозаики, понятный демонстрационный материал. Вернёмся ещё за новыми впечатлениями!

    Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить!
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Здравствуй, Вологда
    Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!
  • Л
    Людмила
    29 мая 2024
    Вологда и её старина
    Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея Пронина. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города. Спасибо.
  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    Город, где резной палисад
    Алексей знаток своего дела. Посмотрели 15 наиболее интересных деревянных домов Вологды. Всё достаточно структурировано и по порядку. Мы специально взяли
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    тему деревянного зодчества, нам она интересна, но хотелось бы дополнить впечатления какими-нибудь дополнительными ремарками, пока шли от одного объекта до другого, может что-то из истории города или интересных фактах о жильцах. Алексей ждал от нас вопросы, мы их конечно задавали, но чисто в бытовом плане,наверное. Просто, при первом посещении города, помимо основной темы экскурсии хотелось бы больше информации по маршруту.

  • Б
    Борис
    25 мая 2024
    Вологда и её старина
    Алексею большое СПАСИБО за очень интересную экскурсию, мы узнали очень много нового прл Вологодский край!
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Город, где резной палисад
    Очень приятные впечатления от экскурсии и от гида Алексея. Интересные факты, прекрасный рассказ, содержательный маршрут. С удовольствием вернемся на другие экскурсии Алексея!
  • Я
    Яна
    13 мая 2024
    Уютная Вологда
    Большое спасибо Кате за интересную экскурсию. Очень структурированный рассказ и интересные факты. Прошлись по дворикам и услышали много информации из жизни, а не по путеводителю. Однозначно советую всем, кто хочет посмотреть Вологду глазами местного жителя
  • В
    Вероника
    13 мая 2024
    Встреча с Вологдой
    Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Не перегружена информацией и длиной маршрута. Если приезжаете впервые и намерены задержаться подольше, чтобы самостоятельно осмотреть достопримечательности и осмотреть музеи - отличный вариант
  • В
    Вероника
    13 мая 2024
    Школа римской мозаики и галерея Генриха Асафова GAAG
    Полный восторг от этой встречи! Побывали в настоящей и действующей мастерской мозаики, но то, что мы узнали, значительно шире! Во-первых, Александр -
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    прекрасный рассказчик. Хоть мы были и не знакомы с творчеством его отца, но получили глубокое представление о жизни и становлении карьеры художников в СССР. Во-вторых, атмосфера! Это была дружеская беседа, и совершенно не хотелось, чтобы она заканчивалась! Огромное спасибо, это лучшее, что мы видите в Вологде!

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Город, где резной палисад
    Прекрасная экскурсия, на которой Алексей показал нам "деревянную" Вологду. Прекрасный, подробный рассказ о домах и людях. Хорошая речь, интересная подача. Очень рекомендуем эту экскурсию!

Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Вологде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Здравствуй, Вологда
  2. Вологда и её старина
  3. Уютная Вологда
  4. Город, где резной палисад
  5. Другая Вологда: Заречье
Какие места ещё посмотреть в Вологде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Софийский собор
  2. Вологодский Кремль
  3. Самое главное
  4. Архиерейский двор
  5. Площадь Революции
  6. Центр ремёсел «Резной Палисад»
  7. Воскресенский собор
  8. Набережная
  9. Спасо-Прилуцкий монастырь
  10. Дом Засецких
Сколько стоит экскурсия по Вологде в июне 2024
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