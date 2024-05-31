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Популярное предложение
Экскурсия по Вологде: от истории до современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Вологды, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
10 июня в 18:00
11 июня в 18:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вологда и её старина: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу старинного Вологды, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: На Кремлевской площади
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Уютная Вологда: погружение в историю и культуру города
Прогулка по Вологде: резные палисады, уютные дворики и ремесленные лавки. Узнайте о жизни горожан в разные времена и проверьте на прочность городские легенды
Начало: Верхний посад
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Город, где резной палисад: путешествие по исторической Вологде
Погрузитесь в атмосферу дореволюционной Вологды, где каждый дом рассказывает свою уникальную историю
Начало: На улице Ленинградская
15 июня в 08:30
16 июня в 08:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Другая Вологда: Заречье - индивидуальная экскурсия
Исследуйте неторопливую атмосферу Заречья, наслаждаясь уникальными деталями и историями старинного района Вологды
Начало: В районе Нижнего посада
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Встреча с Вологдой: индивидуальная экскурсия по старинному городу
Узнайте богатую историю Вологды, прогуляйтесь по уютным улицам и насладитесь видами на старинные храмы и деревянные дома
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
3 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Галерея Генриха Асафова и школа мозаики в Вологде
Загляните в уникальное творческое пространство, где живопись и мозаика соединяются, раскрывая секреты мастерства
Начало: В районе Петровского домика
Сегодня в 19:00
Завтра в 10:00
3 200₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина31 мая 2024Самая настоящая художественная мастерская, какую можно представить! Мы, являясь творческой группой из мозаичной мастерской "Мороз" города Пушкин, приехали в славный город
- ААнна29 мая 2024Большое спасибо за экскурсию. Михаил интересный, позитивный проводник в историю Вологды!
- ЛЛюдмила29 мая 2024Всем туристам, желающим познакомиться с историей, достопримечательностями и самобытностью г. Вологда, рекомендуем в качестве экскурсовода Андрея Пронина. Он передал нам свою увлеченность и любовь к историческому наследую Волгоды. Благодаря Андрею мы приобщились к прошлому и настоящему этого замечательного русского города. Спасибо.
- ССергей28 мая 2024Алексей знаток своего дела. Посмотрели 15 наиболее интересных деревянных домов Вологды. Всё достаточно структурировано и по порядку. Мы специально взяли
- ББорис25 мая 2024Алексею большое СПАСИБО за очень интересную экскурсию, мы узнали очень много нового прл Вологодский край!
- ЕЕлена14 мая 2024Очень приятные впечатления от экскурсии и от гида Алексея. Интересные факты, прекрасный рассказ, содержательный маршрут. С удовольствием вернемся на другие экскурсии Алексея!
- ЯЯна13 мая 2024Большое спасибо Кате за интересную экскурсию. Очень структурированный рассказ и интересные факты. Прошлись по дворикам и услышали много информации из жизни, а не по путеводителю. Однозначно советую всем, кто хочет посмотреть Вологду глазами местного жителя
- ВВероника13 мая 2024Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Не перегружена информацией и длиной маршрута. Если приезжаете впервые и намерены задержаться подольше, чтобы самостоятельно осмотреть достопримечательности и осмотреть музеи - отличный вариант
- ВВероника13 мая 2024Полный восторг от этой встречи! Побывали в настоящей и действующей мастерской мозаики, но то, что мы узнали, значительно шире! Во-первых, Александр -
- ННаталья12 мая 2024Прекрасная экскурсия, на которой Алексей показал нам "деревянную" Вологду. Прекрасный, подробный рассказ о домах и людях. Хорошая речь, интересная подача. Очень рекомендуем эту экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Ночные»
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