2 день

Обзорная экскурсия по Череповцу. Дом-музей Верещагиных. Усадьба Милютиных. Усадьба Гальских

Завтрак в отеле.

Обзорная экскурсия по г. Череповцу.

Экскурсия в Дом-музей Верещагиных.

Этот дом сохранил память о двух братьях, одним из которых был известный всему миру художник Василий Верещагин, а второй, не менее известный, Николай Верещагин — основатель молочной промышленности России.

Обстановка дома восстанавливалась по воспоминаниям, записанным в книге Василия Верещагина «Детство и отрочество». Также в доме выставлены подлинные работы Василия Верещагина.

Обед в кафе (доп. плата).

Усадьба Милютиных.

Хозяином дома был Иван Андреевич Милютин — купец, общественный деятель, Череповецкий городской глава.

Несмотря на свой статус, жил он очень скромно. Максим Горький называл его «белой вороной в среде русского капиталистического воронья».

Будучи на посту главы г. Череповца, Милютин очень много сделал для города: при нём открывались промышленные предприятия, было выделено достаточно много средств на нужды просвещения.

Именно при его главенстве г. Череповец стали называть «Северные Афины» и «Русский Оксфорд».

Общая архитектура дома напоминает эклектику.

Классический стиль первого этажа, а деревянный второй этаж и веранда сделаны в псевдорусском стиле.

Усадьба Гальских.

Еще одно название усадьбы — «Горка». Такое название она получила благодаря своему расположению на высоком берегу р. Шексны.

В центре усадьбы расположен двухэтажный деревянный особняк, построенный в первой трети 19 века. В архитектуре прослеживается гармоничность, тонко прорисованные детали.

Также до нашего времени сохранились и некоторые из хозяйственных построек.

Во владение Льва Николаевича Гальского усадьба перешла в 1848 году в качестве приданного за дочерью А. И. Кудрявого.

Род Гальских — древний род новгородского дворянства, который ведет свою историю с XVI в.

Каждая комната в доме передает свое собственное настроение: камерная дамская, торжественный парадный зал.

В доме располагаются две экспозиции: предметы этнографии из частной коллекции А. А. Германовича, а на втором этаже представлены предметы дворянского быта.

Возвращение в отель.

Свободное время.

