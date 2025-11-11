сен
Программа тура по дням
Отправление. Устюг Железный
07:00 Отправление от ст. метро «Улица Дыбенко», Санкт-Петербург.
Переезд в г. Устюжна.
Обед в кафе г. Устюжна (доп. плата).
Обзорная экскурсия по г. Устюжна.
Устюг Железный (ныне Устюжна) впервые был упомянут в Угличской летописи в 1252 году. Город был известен как оружейный центр Русского государства и славился своими оружейными мастерами.
Именно в г. Устюжне были изготовлены решетки к воротам Спасской и других башен Московского кремля. Местность эта славилась богатыми залежами болотной железной руды.
Еще этот город известен тем, что происшествие, взятое за основу сюжета известной комедии Н. В. Гоголя «Ревизор», имело место быть именно в Устюжне.
Переезд в пос. Даниловское.
Посещение усадьбы вологодских дворян Батюшковых.
Единственный мемориальный дом К. Н. Батюшкова в России.
В усадьбе, построенной в начале XIX в., прошли ранние детские годы знаменитого русского поэта, творчеством которого восхищался А. С. Пушкин.
С мемориальным домом Батюшковых связано имя Александра Куприна, друга последнего владельца имения Ф. Д. Батюшкова.
Переезд в г. Череповец.
Заселение в отель.
Свободное время.
Обзорная экскурсия по Череповцу. Дом-музей Верещагиных. Усадьба Милютиных. Усадьба Гальских
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по г. Череповцу.
Экскурсия в Дом-музей Верещагиных.
Этот дом сохранил память о двух братьях, одним из которых был известный всему миру художник Василий Верещагин, а второй, не менее известный, Николай Верещагин — основатель молочной промышленности России.
Обстановка дома восстанавливалась по воспоминаниям, записанным в книге Василия Верещагина «Детство и отрочество». Также в доме выставлены подлинные работы Василия Верещагина.
Обед в кафе (доп. плата).
Усадьба Милютиных.
Хозяином дома был Иван Андреевич Милютин — купец, общественный деятель, Череповецкий городской глава.
Несмотря на свой статус, жил он очень скромно. Максим Горький называл его «белой вороной в среде русского капиталистического воронья».
Будучи на посту главы г. Череповца, Милютин очень много сделал для города: при нём открывались промышленные предприятия, было выделено достаточно много средств на нужды просвещения.
Именно при его главенстве г. Череповец стали называть «Северные Афины» и «Русский Оксфорд».
Общая архитектура дома напоминает эклектику.
Классический стиль первого этажа, а деревянный второй этаж и веранда сделаны в псевдорусском стиле.
Усадьба Гальских.
Еще одно название усадьбы — «Горка». Такое название она получила благодаря своему расположению на высоком берегу р. Шексны.
В центре усадьбы расположен двухэтажный деревянный особняк, построенный в первой трети 19 века. В архитектуре прослеживается гармоничность, тонко прорисованные детали.
Также до нашего времени сохранились и некоторые из хозяйственных построек.
Во владение Льва Николаевича Гальского усадьба перешла в 1848 году в качестве приданного за дочерью А. И. Кудрявого.
Род Гальских — древний род новгородского дворянства, который ведет свою историю с XVI в.
Каждая комната в доме передает свое собственное настроение: камерная дамская, торжественный парадный зал.
В доме располагаются две экспозиции: предметы этнографии из частной коллекции А. А. Германовича, а на втором этаже представлены предметы дворянского быта.
Возвращение в отель.
Свободное время.
Белозерск. Интерактивная программа в музее этнографии
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Переезд в г. Белозерск.
Пешеходная экскурсия по городу «Крепость Ивана III».
Белозерский кремль – главная жемчужина города, которую вы увидите, побывав на экскурсии.
А также Вас ждут ров и земляные валы XV в., крепость – памятник оборонного зодчества (место укрытия московской казны), исторические водоемы-пруды, мост через крепостной ров XIX в., панорама города и Белого озера, памятный знак Белозерским воинам, павшим на поле Куликовом, Спасо-Преображенский собор.
Тематическая экскурсия в музее С. С. Орлова «Порохом пропахнувшие строки».
В здании единственного в стране мемориального дома-музея талантливого поэта-фронтовика, лауреата Государственной премии РСФСР им. М. Горького вы узнаете о жизни и творчестве С. С. Орлова.
Вместе с экскурсоводом посетители через призму жизни одного человека смогут увидеть быт и жизнь того времени.
Музей С. С. Орлова – это место, где хранятся уникальные вещи, документы, фотографии, книги талантливого поэта-фронтовика.
Каждый зал уникален, рассказывает о самых значимых, а порой и переломных этапах жизни поэта.
Интерактивная программа «Как родители жили, так и нас благословили» в музее «Русская изба».
В Музее этнографии Вас встретят радушные хозяйки и пригласят в мир русской деревни конца XIX – начала ХХ вв.
В уютной деревенской обстановке, на местном диалекте рассказывают они о жизни, обычаях и традициях белозер, что позволяет погрузиться в прошлое, познакомиться с народными приметами, с историей возникновения праздников, с обычаями и традициями их проведения в Белозерье.
Обед (доп. плата).
Переезд в г. Вологду.
Заселение в отель.
Свободное время.
Вологда. Усадьба Спасское-Куркино. Завершение тура
Завтрак в отеле.
Обзорная экскурсия по г. Вологде.
Переезд в с. Куркино.
Усадьба Спасское-Куркино.
Усадьба принадлежала помещикам Резановым-Андреевым и в XIX в. считалась одним из крупнейших и красивейших архитектурных ансамблей провинциальной усадебной культуры Вологодчины.
Дворяне Резановы были крупными землевладельцами. В период с 1828 по 1832 гг. им принадлежало 139 сел и деревень в четырех уездах Вологодской губернии).
В родне Резановых-Андреевых были такие известные люди как генералиссимус А. В. Суворов, писатель Тургенев, фельдмаршал Кутузов).
Усадьба считается наиболее художественно оформленным помещичьим имением Вологодчины.
Возвращение в г. Вологду.
Традиционный вологодский обед (доп. плата).
В меню шти вологодские с курицей, буженина в луково-грибном взваре, картофель разварной со сметаной и зеленью, конвертик с ягодой из Вологодских лесов и ароматный чай. Приготовьтесь, будет очень вкусно!
Отправление в г. Санкт-Петербург.
Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро «Ул. Дыбенко» ориентировочно в 00:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- 2-местный – 31 700 руб.;
- 1-местный – 43 200 руб.
Варианты проживания
Отель Аура, Вологда
В пределах исторического центра Вологды расположился замечательный отель "Aura hotel & spa на Благовещенская 54", встречающий своих гостей дружелюбной обстановкой и хорошим уровнем обслуживания. После утомительного дня можно посетить СПА-центр.
В арсенале отеля насчитывается 43 комфортабельных номеров. Каждый из них укомплектован телевизором, холодильником и качественной мебелью. Комфорт обеспечивается за счет установленного кондиционера и наличия чайного набора. Есть отдельный санузел с туалетными принадлежностями.
В стоимость Вашего проживания входят отличные завтраки. Организацией питания занимается ресторан. Повара готовят европейскую и русскую кухню. Есть бар с напитками местного и импортного производства.
У самой гостиницы находится несколько достопримечательностей: дом Засецкий, музей «Мир забытых вещей». Не менее интересным будет посещение резного Полисада и Архиерейского двора. Рядом есть кафе, бары и магазины. Расстояние до аэропорта составляет примерно 10 километров.
Отель Александровский, Череповец
Отель «Александровский» расположен в центре города Череповец, вблизи речки Ягорба.
Для размещения гостей и жителей города подготовлены номера, выполненные в классическом стиле. В распоряжении постояльцев оборудованная ванная комната, удобные кровати, предметы мебели, а также кондиционер, ЖК-телевизор и доступ к бесплатной сети Wi-Fi.
На территории отеля работает кафе и бар, где гости могут заказать аппетитные блюда по меню или насладиться различными напитками на выбор. Утренний завтрак включен в стоимость проживания.
Удобное расположение позволит добраться до любой точки города за короткий промежуток времени. В 300 метрах от отеля находится городской парк, отлично подходящий для отдыха и прогулок. До железнодорожного вокзала можно доехать за 15 минут на общественном транспорте. До аэропорта приблизительно 22 километра.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Проживание в номерах категории стандарт с удобствами
- Питание: 3 завтрака
- Услуги гида
- Входные билеты на все объекты тура по программе
- Персональное радиооборудование
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Пакет питания: 3 комплексных обеда + традиционный вологодский обед - ориентировочно 3000 руб., оплачивается при покупке тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какие есть рекомендации по времени встречи в Санкт-Петербурге?
Отправление из Санкт-Петербурга:
- 07:00 от ст. метро «Улица Дыбенко», пр. Большевиков д. 21.
Отправление из Москвы:
- прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:30 утра в день тура;
- прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 06:00 утра в день тура.
Отправление из Новосибирска:
- прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:30 утра в день тура.