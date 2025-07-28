2 день

Сугорье. Кирилло-Белозерский монастырь и Ферапонтов монастырь

Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Отправление в Сугорье (~ 135 км).

Сугорье — так в далекой древности называлась покрытая холмами часть Белозерского княжества по левобережью реки Шексны.

Сегодня зти лесные и озерные места знамениты на весь мир своими православными монастырями – Кирилло-Белозерским, Ферапонтовым, Горицким, основанными в XV-XVI вв.

Земли, расположенные здесь же, по левобережью реки Шексны, в старину были известны под певучим названием Сугорье.

Управлялись они князьями Сугорскими, жившими в своих укрепленных усадьбах – дворах с дружиной и челядью. Правили они мудро и справедливо, а в лихую годину отважно вставали на защиту родной земли.

Много минуло веков с той поры, но не прервалась связь времен: как и прежде, гордо высится над величавой Шексной мощная сторожевая башня – вежа, а распахнутые резные ворота приглашают гостей посетить удивительное место – древнерусскую парадную палату для пиров и приемов «Княжеская гридница».

Интерактивная программа «Дом викингов».

В ходе экскурсии гости узнают о торговых путях, пролегавших через территорию современной Вологодской области, познакомятся с устройством древнего жилища народов Скандинавии – длинного дома, услышат рассказ об общественном устройстве народов Севера эпохи викингов, побывают на настоящем северном пире, увидят знаменитые погребения в курганах и связанных с ними научных открытиях.



Обед в кафе.

Экскурсия по территории Кирилло-Белозерского монастыря.

Кирилло-Белозерский монастырь — расположен в г. Кириллове, на берегу Сиверского озера, был основан в конце XIV столетия как «Великая государева крепость» на северо-западных рубежах Русского государства.

В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурным комплексом монастыря.

В комплекс Кирилло-Белозерского монастыря входят ансамбли Большого Успенского и Ивановского монастырей, «Нового города» и территория несохранившейся крепости Острог между ними.

Монастырь окружён крепостными стенами с монументальными башнями, украшенными узорами из кирпича.

Переезд в Ферапонтов монастырь (~ 20 км).

Ферапонтов монастырь – единственный в России памятник с полным циклом росписей Дионисия, сохранившихся в первозданном виде, включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ансамбль Ферапонтова монастыря уникален по красоте, подлинности, согласованности архитектурных деталей разных столетий, объединяющих его в единое целое. Здания монастыря, единственные на Русском Севере, сохранили все характерные особенности декора и интерьеров.

Экскурсия по территории монастыря с посещением церкви-уссыпальницы преподобного Мартиниана и Трапезной палаты с экспозицией «История Ферапонтова монастыря», осмотр выполненной Дионисием портальной росписи на паперти собора Рождества Богородицы.

Свободное время или за дополнительную плату возможна организация посещения Собора Рождества Богородицы с осмотром фресок Дионисия (оплата при покупке тура, приобретение услуги на месте туроператор не гарантирует).

Стоимость: взрослый/ребенок до 15 лет – 1100/600 рублей.

Возвращение в Вологду.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

