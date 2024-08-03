1 день

Прибытие в Вологду. Экскурсия в Краеведческий музей в Тотьме. Экскурсия в музей Мореходов

Прибытие в Вологду до 09:00.

Встреча с гидом не ранее 08:30-09:00.

Размещение в гостинице вечером по паспорту.

При условии бронирования раннего заселения в гостиницу (за доп. плату – стоимость уточнять при бронировании) встреча с гидом у входа в гостиницу не ранее 08:30-09:00.

От ЖД вокзала до гостиницы гости добираются самостоятельно на такси.

РЕКОМЕНДУЕМ ТУРИСТАМ, ПРИБЫВАЮЩИМ НА ПОЕЗДАХ РАНО УТРОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАКАЗЫВАТЬ РАННЕЕ РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ (стоимость под запрос).

09:00 Переезд в Тотьму (200 км) с путевой информацией и санитарной остановкой по пути следования.

12:00 Экскурсия в Краеведческий музей окунёт гостей в атмосферу жизни провинциального городка, познакомит с традициями Тотьмы от эпохи солеварения XV века до наших дней.

13:30 Обед.

14:15 Обзорная экскурсия по городу «Малый город с большой историей» переместит путешественников на провинциальные улицы уездного городка, откроет удивительной красоты храмы, выполненные в архитектурном стиле «тотемское барокко», расскажет, что такое картуши и почему они прославили Тотьму на весь мир.

16:15 Экскурсия в дом-музей И. А. Кускова – исследователя Аляски и Калифорнии, основателя крепости Форт Росс в Северной Америке, пригласит в путешествие с героями русских морских экспедиций 18-19 веков. (с 01.09.2023 музей закрыт на ремонт).

Объект на замену: Экскурсия в музей Мореходов, который находится в самом узнаваемом месте города. Мимо этого величественного здания не может пройти ни один турист.

Построенный на средства тотемских купцов-компанейщиков, мореходов Григория и Петра Пановых, Входоиерусалимский храм-корабль с колокольней-мачтой считается одной из вершин северного барокко.

17:15 Посещение историко-ландшафтной территории «Старое Усолье» в д. Варницы близ г. Тотьмы, где ранее в XV-XIX веках располагался солеваренный завод. Экскурсия позволит познать секреты технологии средневекового солеварного промысла, полюбоваться естественными ландшафтами и одним из лучших образцов «тотемского барокко» (храмом Воскресения Христова), дотронуться до памятников инженерного искусства (рассолоподъёмных труб), попробовать достать из колодца бадью с рассолом и попробовать его на вкус. (Только с 20 мая до 10 ноября. До и после замена на посещение с экскурсией возрождающейся обители Спасо-Суморина монастыря).

18:00/18:30 Отъезд в Вологду (200 км).

На выезде из Тотьмы заезд в придорожный кемпинг «Аляска» для санитарной остановки.

21:00/21:30 Прибытие в г. Вологду.

Размещение в гостинице по паспорту.

Ночлег.