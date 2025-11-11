Мои заказы

Северное кружево Вологды. Зимний тур

Северное кружево Вологды
Погрузитесь в удивительный мир древних городов и исторических мест России.

Вы посетите Ростов Великий, где вас ждет знаменитый кремль, затем отправитесь в Вологду, где вы окунетесь в мир кружева и посетите
многочисленные монастыри, включая Кирилло-Белозерский и Ферапонтов, украшенный фресками Дионисия.

Не пропустите и интерактивные программы «Княжеская гридница» и «Дом викингов», которые познакомят вас с традициями и обычаями древних времен.

Отправляйтесь в этот увлекательный тур и откройте для себя удивительный мир истории и культуры русских городов.

Северное кружево Вологды. Зимний турФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
3
янв5
янв

Программа тура по дням

1 день

Ростов Великий

02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.

07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».

Трансфер в Ростов Великий (~ 215 км). Путевая информация.

12:00 Путевая обзорная экскурсия по городу с посещением Ростовского кремля.

Ростов Великий, расположенный в Ярославской области в двухстах километрах от Москвы – один из древнейших и красивейших городов Золотого кольца России. История города уходит вглубь веков.

Первое упоминание о Ростове встречается в летописи «Повесть временных лет», а в 2012 город отпраздновал 1150-летие.

Визитной карточкой Ростова Великого по праву является Ростовский кремль, расположенный в самом центре города и величественный Спасо-Яковлевский Дмитриевский монастырь.

Древний Ростов знаменит не только своими памятниками, колокольными звонами и православными святынями, но и народными исконно Ростовскими промыслами: Ростовской финифтью и чернолощеной керамикой.

Посещение Ростовского кремля – самого грандиозного сооружения города. Архитектурный ансамбль кремля состоит из трех частей: Архирейского двора, Соборной площади с Успенским собором и звонницей, и митрополичьего сада. Церкви Архиерейского двора соединены между собой с помощью переходов по крепостным стенам.

Обед в кафе города.

14:00 Переезд в Вологду (~ 250 км).

Размещение в отеле.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Ростов ВеликийРостов Великий
2 день

Сугорье. Кирилло-Белозерский монастырь и Ферапонтов монастырь

Завтрак в ресторане отеля.

09:00 Отправление в Сугорье (~ 135 км).

Сугорье — так в далекой древности называлась покрытая холмами часть Белозерского княжества по левобережью реки Шексны.

Сегодня зти лесные и озерные места знамениты на весь мир своими православными монастырями – Кирилло-Белозерским, Ферапонтовым, Горицким, основанными в XV-XVI вв.

Земли, расположенные здесь же, по левобережью реки Шексны, в старину были известны под певучим названием Сугорье.

Управлялись они князьями Сугорскими, жившими в своих укрепленных усадьбах – дворах с дружиной и челядью. Правили они мудро и справедливо, а в лихую годину отважно вставали на защиту родной земли.

Много минуло веков с той поры, но не прервалась связь времен: как и прежде, гордо высится над величавой Шексной мощная сторожевая башня – вежа, а распахнутые резные ворота приглашают гостей посетить удивительное место – древнерусскую парадную палату для пиров и приемов «Княжеская гридница».

Интерактивная программа «Дом викингов».

В ходе экскурсии гости узнают о торговых путях, пролегавших через территорию современной Вологодской области, познакомятся с устройством древнего жилища народов Скандинавии – длинного дома, услышат рассказ об общественном устройстве народов Севера эпохи викингов, побывают на настоящем северном пире, увидят знаменитые погребения в курганах и связанных с ними научных открытиях.

На заезды в новогодние праздники проводится новогодняя программа:

Интерактивная программа «Зимний Солнцеворот» или «Йоль-Карачун».

В ходе экскурсии Вы сможете прикоснуться к народным новогодним традициям и узнать, как проходило празднование древнего славянского Нового года – Зимнего Солнцеворота или Карачуна, и праздника Йоль скандинавских народов, и сменившего их светлого праздника Рождества Христова.

А после насыщенной программы – чаепитие с традиционными новогодними лакомствами – рогульками и йольским поленом.

Переезд в Кирилло-Белозерский монастырь (~ 7 км).

Обед в кафе.

Экскурсия по территории Кирилло-Белозерского монастыря.

Кирилло-Белозерский монастырь — расположен в г. Кириллове, на берегу Сиверского озера, был основан в конце XIV столетия как «Великая государева крепость» на северо-западных рубежах Русского государства.

В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурным комплексом монастыря.

В комплекс Кирилло-Белозерского монастыря входят ансамбли Большого Успенского и Ивановского монастырей, «Нового города» и территория несохранившейся крепости Острог между ними.

Монастырь окружён крепостными стенами с монументальными башнями, украшенными узорами из кирпича.

Переезд в Ферапонтов монастырь (~ 20 км).

Ферапонтов монастырь – единственный в России памятник с полным циклом росписей Дионисия, сохранившихся в первозданном виде, включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ансамбль Ферапонтова монастыря уникален по красоте, подлинности, согласованности архитектурных деталей разных столетий, объединяющих его в единое целое. Здания монастыря, единственные на Русском Севере, сохранили все характерные особенности декора и интерьеров.

Экскурсия по территории монастыря с посещением церкви-уссыпальницы преподобного Мартиниана и Трапезной палаты с экспозицией «История Ферапонтова монастыря», осмотр выполненной Дионисием портальной росписи на паперти собора Рождества Богородицы.

Свободное время или за дополнительную плату возможна организация посещения Собора Рождества Богородицы с осмотром фресок Дионисия (оплата при покупке тура, приобретение услуги на месте туроператор не гарантирует).

Стоимость: взрослый/ребенок до 15 лет – 1100/600 рублей.

Возвращение в Вологду.

Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).

Сугорье. Кирилло-Белозерский монастырь и Ферапонтов монастырьСугорье. Кирилло-Белозерский монастырь и Ферапонтов монастырьСугорье. Кирилло-Белозерский монастырь и Ферапонтов монастырьСугорье. Кирилло-Белозерский монастырь и Ферапонтов монастырь
3 день

Вологда

Завтрак в ресторане отеля.

Вологда – культурная столица и необычайно красивый город Русского Севера с известными во всём мире народными промыслами и резными палисадами.

Обзорная экскурсия по Вологде познакомит Вас с историей и самыми значимыми достопримечательностями города.

Вы узнаете о том, как был основан город и какую роль в его истории сыграл сам Иван Грозный, увидите своими глазами архитектурные ансамбли центральных площадей, памятники деревянного и каменного зодчества.

Вологодский кремль начал возводиться в XVI веке по приказу Ивана Грозного. Планируемая территория в 2 раза превосходила территорию Московского кремля.

Закладка каменной крепости проходила 28 апреля 1565 года, в день святых апостолов Иасона и Сосипатра. Это событие впоследствии дало другое название Вологде — Насон-город.

Прогулка по территории кремля.

Древнейшее каменное здание Вологды – Софийский собор – памятник архитектуры XVI века. Его строительство связано с именем Ивана IV Грозного, по приказу которого с 1565 по 1570 гг. в Вологде разворачивается грандиозное строительство кремля-крепости, в которой Софийский собор должен был стать главной достопримечательностью.

Софийский собор построен по образу и подобию Успенского собора Московского Кремля (внешний осмотр храма).

Посещение Музея кружева.

Основная экспозиция посвящена развитию традиционного художественного промысла Вологодчины и мировым тенденциям развития кружевоплетения с к. XIX- н. XXI вв. Первый зал посвящён европейским кружевным центрам – Германии, Франции, Польше, Словакии, Испании, а также эпохе зарождения искусства кружевоплетения (XVII-XVIII вв.).

В главной галерее представлены экспонаты, раскрывающие кружевные темы – кружево в культовых предметах, кружево в крестьянском костюме, авторские работы и многое другое.

Обед в кафе города.

Отправление домой.

23:00 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. м. «ВДНХ».

02:00 Ориентировочное прибытие во Владимир.

ВологдаВологдаВологдаВологдаВологда
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи).

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:

Размещение в отеле:

«Спасская» 3* г. Вологда

Стоимость на базе питания
заезды до 01.01.26заезды с 01.01.26
HB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужинHB – завтрак, обедFB – завтрак, обед, ужин
19 900 22 900 22 900 25 900

Доплата за одноместное размещение до 01.01.26 – 4900 рублей.

Доплата за одноместное размещение с 01.01.26 – 5900 рублей.

Скидка для взрослого на дополнительном месте – 400 рублей (3 человека в номере).

Скидка для ребенка до 13 лет на основном / дополнительном месте – 400 / 800 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Гостиница Спасская, Вологда

2 ночи

Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности, как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.

К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа- центр.

На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.

Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.

Расстояние до аэропорта составит около 8 километров, до железнодорожного вокзала - полтора.

Гостиница Спасская, ВологдаГостиница Спасская, ВологдаГостиница Спасская, ВологдаГостиница Спасская, Вологда
Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе тура (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина (если куплен тариф полный пансион) )
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
  • Услуги сопровождающего гида
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Посещение собора Рождества Богородицы с осмотром фресок Дионисия (взрослый/ребенок до 15 лет) - 1100/600 руб., оплата при покупке тура
  • Выбор места в автобусе - 1200 руб
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва / Владимир
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Важная информация
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
  • время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
  • для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

