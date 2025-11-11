Вы посетите Ростов Великий, где вас ждет знаменитый кремль, затем отправитесь в Вологду, где вы окунетесь в мир кружева и посетите
Программа тура по дням
Ростов Великий
02:00 Сбор туристов во Владимире: автобусная остановка, просп. Ленина, 36 «Круглый Сбербанк», в сторону Москвы.
07:15-07:30 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ».
Трансфер в Ростов Великий (~ 215 км). Путевая информация.
12:00 Путевая обзорная экскурсия по городу с посещением Ростовского кремля.
Ростов Великий, расположенный в Ярославской области в двухстах километрах от Москвы – один из древнейших и красивейших городов Золотого кольца России. История города уходит вглубь веков.
Первое упоминание о Ростове встречается в летописи «Повесть временных лет», а в 2012 город отпраздновал 1150-летие.
Визитной карточкой Ростова Великого по праву является Ростовский кремль, расположенный в самом центре города и величественный Спасо-Яковлевский Дмитриевский монастырь.
Древний Ростов знаменит не только своими памятниками, колокольными звонами и православными святынями, но и народными исконно Ростовскими промыслами: Ростовской финифтью и чернолощеной керамикой.
Посещение Ростовского кремля – самого грандиозного сооружения города. Архитектурный ансамбль кремля состоит из трех частей: Архирейского двора, Соборной площади с Успенским собором и звонницей, и митрополичьего сада. Церкви Архиерейского двора соединены между собой с помощью переходов по крепостным стенам.
Обед в кафе города.
14:00 Переезд в Вологду (~ 250 км).
Размещение в отеле.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Сугорье. Кирилло-Белозерский монастырь и Ферапонтов монастырь
Завтрак в ресторане отеля.
09:00 Отправление в Сугорье (~ 135 км).
Сугорье — так в далекой древности называлась покрытая холмами часть Белозерского княжества по левобережью реки Шексны.
Сегодня зти лесные и озерные места знамениты на весь мир своими православными монастырями – Кирилло-Белозерским, Ферапонтовым, Горицким, основанными в XV-XVI вв.
Земли, расположенные здесь же, по левобережью реки Шексны, в старину были известны под певучим названием Сугорье.
Управлялись они князьями Сугорскими, жившими в своих укрепленных усадьбах – дворах с дружиной и челядью. Правили они мудро и справедливо, а в лихую годину отважно вставали на защиту родной земли.
Много минуло веков с той поры, но не прервалась связь времен: как и прежде, гордо высится над величавой Шексной мощная сторожевая башня – вежа, а распахнутые резные ворота приглашают гостей посетить удивительное место – древнерусскую парадную палату для пиров и приемов «Княжеская гридница».
Интерактивная программа «Дом викингов».
В ходе экскурсии гости узнают о торговых путях, пролегавших через территорию современной Вологодской области, познакомятся с устройством древнего жилища народов Скандинавии – длинного дома, услышат рассказ об общественном устройстве народов Севера эпохи викингов, побывают на настоящем северном пире, увидят знаменитые погребения в курганах и связанных с ними научных открытиях.
На заезды в новогодние праздники проводится новогодняя программа:
Интерактивная программа «Зимний Солнцеворот» или «Йоль-Карачун».
В ходе экскурсии Вы сможете прикоснуться к народным новогодним традициям и узнать, как проходило празднование древнего славянского Нового года – Зимнего Солнцеворота или Карачуна, и праздника Йоль скандинавских народов, и сменившего их светлого праздника Рождества Христова.
А после насыщенной программы – чаепитие с традиционными новогодними лакомствами – рогульками и йольским поленом.
Переезд в Кирилло-Белозерский монастырь (~ 7 км).
Обед в кафе.
Экскурсия по территории Кирилло-Белозерского монастыря.
Кирилло-Белозерский монастырь — расположен в г. Кириллове, на берегу Сиверского озера, был основан в конце XIV столетия как «Великая государева крепость» на северо-западных рубежах Русского государства.
В ходе экскурсии Вы познакомитесь с историей и архитектурным комплексом монастыря.
В комплекс Кирилло-Белозерского монастыря входят ансамбли Большого Успенского и Ивановского монастырей, «Нового города» и территория несохранившейся крепости Острог между ними.
Монастырь окружён крепостными стенами с монументальными башнями, украшенными узорами из кирпича.
Переезд в Ферапонтов монастырь (~ 20 км).
Ферапонтов монастырь – единственный в России памятник с полным циклом росписей Дионисия, сохранившихся в первозданном виде, включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ансамбль Ферапонтова монастыря уникален по красоте, подлинности, согласованности архитектурных деталей разных столетий, объединяющих его в единое целое. Здания монастыря, единственные на Русском Севере, сохранили все характерные особенности декора и интерьеров.
Экскурсия по территории монастыря с посещением церкви-уссыпальницы преподобного Мартиниана и Трапезной палаты с экспозицией «История Ферапонтова монастыря», осмотр выполненной Дионисием портальной росписи на паперти собора Рождества Богородицы.
Свободное время или за дополнительную плату возможна организация посещения Собора Рождества Богородицы с осмотром фресок Дионисия (оплата при покупке тура, приобретение услуги на месте туроператор не гарантирует).
Стоимость: взрослый/ребенок до 15 лет – 1100/600 рублей.
Возвращение в Вологду.
Ужин в ресторане города/кафе отеля (при покупке тура на полном пансионе).
Вологда
Завтрак в ресторане отеля.
Вологда – культурная столица и необычайно красивый город Русского Севера с известными во всём мире народными промыслами и резными палисадами.
Обзорная экскурсия по Вологде познакомит Вас с историей и самыми значимыми достопримечательностями города.
Вы узнаете о том, как был основан город и какую роль в его истории сыграл сам Иван Грозный, увидите своими глазами архитектурные ансамбли центральных площадей, памятники деревянного и каменного зодчества.
Вологодский кремль начал возводиться в XVI веке по приказу Ивана Грозного. Планируемая территория в 2 раза превосходила территорию Московского кремля.
Закладка каменной крепости проходила 28 апреля 1565 года, в день святых апостолов Иасона и Сосипатра. Это событие впоследствии дало другое название Вологде — Насон-город.
Прогулка по территории кремля.
Древнейшее каменное здание Вологды – Софийский собор – памятник архитектуры XVI века. Его строительство связано с именем Ивана IV Грозного, по приказу которого с 1565 по 1570 гг. в Вологде разворачивается грандиозное строительство кремля-крепости, в которой Софийский собор должен был стать главной достопримечательностью.
Софийский собор построен по образу и подобию Успенского собора Московского Кремля (внешний осмотр храма).
Посещение Музея кружева.
Основная экспозиция посвящена развитию традиционного художественного промысла Вологодчины и мировым тенденциям развития кружевоплетения с к. XIX- н. XXI вв. Первый зал посвящён европейским кружевным центрам – Германии, Франции, Польше, Словакии, Испании, а также эпохе зарождения искусства кружевоплетения (XVII-XVIII вв.).
В главной галерее представлены экспонаты, раскрывающие кружевные темы – кружево в культовых предметах, кружево в крестьянском костюме, авторские работы и многое другое.
Обед в кафе города.
Отправление домой.
23:00 Ориентировочное прибытие в Москву, ст. м. «ВДНХ».
02:00 Ориентировочное прибытие во Владимир.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (2 ночи).
Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере, руб:
Размещение в отеле:
«Спасская» 3* г. Вологда
|Стоимость на базе питания
|заезды до 01.01.26
|заезды с 01.01.26
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|HB – завтрак, обед
|FB – завтрак, обед, ужин
|19 900
|22 900
|22 900
|25 900
Доплата за одноместное размещение до 01.01.26 – 4900 рублей.
Доплата за одноместное размещение с 01.01.26 – 5900 рублей.
Скидка для взрослого на дополнительном месте – 400 рублей (3 человека в номере).
Скидка для ребенка до 13 лет на основном / дополнительном месте – 400 / 800 рублей (3 человека в номере).
Варианты проживания
Гостиница Спасская, Вологда
Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности, как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.
К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа- центр.
На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.
Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.
Расстояние до аэропорта составит около 8 километров, до железнодорожного вокзала - полтора.
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе тура (2 завтрака, 3 обеда, 2 ужина (если куплен тариф полный пансион) )
- Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
- Экскурсионное обслуживание согласно программе, включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи
- Услуги сопровождающего гида
- Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Посещение собора Рождества Богородицы с осмотром фресок Дионисия (взрослый/ребенок до 15 лет) - 1100/600 руб., оплата при покупке тура
- Выбор места в автобусе - 1200 руб
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Важная информация
- все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении – для детей до 14 лет);
- время прибытия является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы;
- время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
- при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог. При этом в автобусе свободная рассадка;
- для туристов, не купивших дополнительную услугу «Выбор места в автобусе», места назначает туроператор, рассадку в автобусе осуществляет гид-сопровождающий. Дополнительная услуга «Выбор места в автобусе» для микроавтобуса не действует, в этом случае денежные средства за доп. услугу возвращаются туристам, а места в салоне назначает туроператор;
- туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
- туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест;
- сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.