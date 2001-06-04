Мои заказы

Сказка Русского Севера. Автобусный зимний тур из Москвы в Вологодскую область

Сказка Русского Севера
Откройте сокровищницу Древней Руси за три дня! Вы прикоснетесь к тысячелетней истории Ярославля, раскроете тайны монастыря-крепости, где была найдена легендарная рукопись «Слова о полку Игореве», и восхититесь шедеврами архитектуры, охраняемыми
ЮНЕСКО.

Погрузитесь в эпоху викингов в «Сугорье» и великих святынь Русского Севера! Вас ждут фрески Дионисия в Ферапонтово, мощь Кирилло-Белозерского монастыря и уют Вологды с ее знаменитым кружевом и вологодским маслом.

Программа тура по дням

1 день

Переславль-Залесский. Ярославль. Переезд в Вологду

07:00 Сбор группы в г. Москве, ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

07:15 Отправление в г. Переславль-Залесский. Путевая обзорная экскурсия по городу.

Отправление в г. Ярославль. Обзорная экскурсия по Ярославлю, «Столице Золотого Кольца», которая познакомит с историей тысячелетнего города и его современным укладом:

  • увидите стрелку рек Волги и Которосли – место, откуда начинался Ярославль;
  • пройдетесь по живописной Волжской набережной, осмотрите воссозданный к 1000-летию города Успенский кафедральный собор;
  • восхититесь уникальным архитектурным ансамблем центральной части Ярославля (находится под охраной ЮНЕСКО) и его жемчужинами – церквями XVII века (одна из которых – Церковь Ильи Пророка);
  • послушаете истории о первом Русском театре, пройдетесь по улицам, где гуляли герои известных советских и российских кинофильмов.

Экскурсия по территории Спасо-Преображенского монастыря (XII в.) – городской доминанте с неприступными каменными стенами, которую в народе иногда называют «Ярославским кремлем». Именно здесь в XVIII столетия был обнаружен список шедевра древнерусской литературы «Слово о полку Игореве».

Обед в кафе города. Переезд в г. Вологду.

Остановка на посещение Казанского Даниловского монастыря на Горушке (Даниловский р-он Ярославской области) при благоприятных погодных условиях. Самостоятельный осмотр территории монастыря.

Казанский храм возведён по проекту Василия Антоновича Косякова, автора знаменитого Морского собора в Кронштадте. Собор в Данилове стал последним российским храмом, освященным после прихода Советской власти.

Размещение.

Базовое размещение: Гостиница «Атриум 4*», г. Вологда.

Резервное размещение:

  • гостиница «Мартон Вологда 3*», г. Вологда;
  • гостиница «Спасская 3*», г. Вологда.

Выбор отеля происходит автоматически в зависимости от даты тура и наличия мест в отелях.

Внимание! На заезд 04-06.01.2026 размещение в гостинице «Спасская 3*», г. Вологда.

Ужин в ресторане отеля.

Переславль-Залесский. Ярославль. Переезд в ВологдуПереславль-Залесский. Ярославль. Переезд в ВологдуПереславль-Залесский. Ярославль. Переезд в ВологдуПереславль-Залесский. Ярославль. Переезд в Вологду
2 день

Посещение комплекса «Сугорье» и монастырей. Экскурсия в собор Рождества Богородицы

07:00 Завтрак в ресторане отеля. Переезд в п. Горицы.

Посещение комплекса «Сугорье» с интерактивной программой «Путешествие в Русь Изначальную».

Когда-то певучим словом «Сугорье» называли часть Белозерского княжества вдоль реки Шексна, где развивались поселения славян и финно-угров, а частыми гостями были викинги, следовавшие по пути «из варяг в арабы».

В программе:

  • знакомство с интереснейшей историей Белозерья;
  • посещение «Княжеской гридницы» — палаты для пиров и приемов, где познакомитесь с древнерусской архитектурой, убранством жилища, костюмами, украшениями и вооружением времен Древней Руси XI-XIII веков.
  • «дом викингов» в интерактивной форме представит походный быт, знаменитое вооружение, костюмы, кухню, традиции и ремесла в сопровождении звуков средневековой скандинавской.

Переезд в г. Кириллов.

Обед в кафе города.

Посещение Кирилло-Белозерского монастыря — жемчужины Вологодской области. Монастырь величаво и незыблемо высится на берегу живописного Сиверского озера, его белокаменные стены словно целиком опоясывают и защищают невероятную красоту Русского Севера.

Экскурсия по территории монастыря с посещением выставок «Архимандричьи и Монашеские кельи» знакомит с историей и архитектурным комплексом монастыря (ансамбли Большого Успенского и Ивановского монастырей, «Нового города» и территория несохранившейся крепости Острог между ними).

Переезд в с. Ферапонтово.

Ферапонтов монастырь – единственный в России памятник с полным циклом росписей Дионисия, сохранившихся в первозданном виде, включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия в собор Рождества Богородицы, архитектурного центра и места притяжения монастыря, осмотр фресок Дионисия. Именно в нем практически без изменений сохранились фрески конца 15 века, выполненные Дионисием с сыновьями Феодосием и Владимиром.

Возвращение в г. Вологду.

Ужин в ресторане отеля/ города.

Посещение комплекса «Сугорье» и монастырей. Экскурсия в собор Рождества БогородицыПосещение комплекса «Сугорье» и монастырей. Экскурсия в собор Рождества БогородицыПосещение комплекса «Сугорье» и монастырей. Экскурсия в собор Рождества Богородицы
3 день

Обзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева. Завершение программы

08:00 Завтрак в ресторане отеля.

Обзорная экскурсия по красавице Вологде, одному из старейших городов Русского Севера.

Во время автобусно-пешеходной экскурсии ожидает:

  • знакомство с историей основания города и его легендами, особенными ролями Ивана Грозного и Петра Первого в его развитии;
  • осмотруникальной деревянной застройки и «фирменных» резных палисадов;
  • каменная архитектура «Вологодского кремля» - Архиерейский двор и его жемчужина Софийский собор XVI века (внешний осмотр), древнейшее каменное сооружение Вологды;
  • набережная р. Вологда, Кремлевский парк, памятники букве «О» и К. Н. Батюшкову, скамейка «посидим-поокаем».

Обращаем внимание: в г. Вологда в данный момент ведутся работы по благоустройству городского пространства.

Экскурсия в единственный в России Музей кружева (на все заезды, кроме 04-06.01.2026): знакомство с историей самого знаменитого бренда Вологды с конца XIX века по настоящее время.

Мастер-класс по кружевоплетению.

Посещение Дома вологодского масла (на заезд 04-06.01.2026). Вологодское масло знаменито на весь мир. Но мало кто знает, какой путь прошел такой привычный продукт, чтобы попасть на стол!

В программе — знакомство с историей маслоделия с древних времен через интерактивные экспонаты.

Обед в кафе Вологды. Отправлениев г. Москву.

23:00 Ориентировочное время прибытия в г. Москву (к станции метро «ВДНХ»).

Обзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева. Завершение программыОбзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева. Завершение программыОбзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева. Завершение программыОбзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева. Завершение программыОбзорная экскурсия по Вологде. Музей кружева. Завершение программы
Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека, в руб:

ТарифПериод датСтоимость
Проживание с завтраками3-5 янв. 33848 руб.
4-6 янв.; 5-7 янв. 27790 руб.
21-23 фев. 26490 руб.
9-11 окт.; 23-25 окт.; 20-22 нояб. 23590 руб.
Проживание с завтраками и обедами3-5 янв. 35348 руб.
4-6 янв.; 5-7 янв. 29290 руб.
21-23 фев. 27990 руб.
9-11 окт.; 23-25 окт.; 20-22 нояб. 25090 руб.
Проживание с трехразовым питанием3-5 янв. 36348 руб.
4-6 янв.; 5-7 янв. 30290 руб.
21-23 фев. 28990 руб.
9-11 окт.; 23-25 окт.; 20-22 нояб. 26090 руб.

Доплата за одноместное размещение – 3 600 руб. (1 человек в номере).

Скидка на дополнительное место – 400 руб. (3 человека в номере).

Выбор места в автобусе – 1 470 руб., оплачивается при покупке тура.

Возможно изменение стоимости, актуальную информацию уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Атриум»

2 ночи

Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.

Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.

В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.

Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.

Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.

Отель «Атриум»Отель «Атриум»Отель «Атриум»Отель «Атриум»Отель «Атриум»Отель «Атриум»Отель «Атриум»
Спасская 2

2 ночи

Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности, как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.

К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.

На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.

Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.

Расстояние до аэропорта составит около 8 километров, до железнодорожного вокзала — полтора.

Спасская 2Спасская 2Спасская 2Спасская 2
Мартон Вологда

2 ночи

Отель «Мартон Вологда» располагается в одноименном городе. До основных объектов инфраструктуры и достопримечательностей можно добраться за короткий промежуток времени.

Номера представлены различной категории и ценовой политики. В каждом имеется необходимая мебель и техника для комфортного проживания.

Пообедать или поужинать можно в ресторане, который находится на территории гостиницы.

Для проведения важных мероприятий или деловых встреч можно арендовать конференц-зал.

Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 415 м.

Мартон ВологдаМартон ВологдаМартон ВологдаМартон Вологда
Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостинице
  • Питание по тур меню, согласно выбранному варианту
  • Услуги гида, экскурсионное обслуживание, входные билеты
  • Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выбор места в автобусе - 1 470 руб., оплачивается при покупке тура
  • Личные расходы
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Время отправления и прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
  2. Компания оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу в зависимости от объективных обстоятельств с сохранением объема и качества. Возможна замена некоторых экскурсий на равноценные. А также производить замену гостиницы той же категории или выше.
  3. При количестве туристов в группе менее 20 человек может предоставляться микроавтобус иномарка туристического класса.
  4. Компания не организует подселение в номер в целях Вашей безопасности и комфорта.
  5. Данная программа рекомендуется для детей от 6 лет.
  6. Рассадка в автобусе фиксированная. Места в автобусе предоставляются автоматически за 1 день до начала тура. В случае нештатной ситуации, доступные места определяются гидом.
  7. Услуга "Выбор места", менеджер заранее зафиксирует за Вами желаемое место (стоимость услуги в блоке цен и скидок).
  8. Время по программе тура (особенно время прибытия) указано ориентировочно. Возможны задержки по независящим от Туроператора/Турагента обстоятельствам (пробки, поломки автотранспортных средств и пр.), в связи с чем время прибытия автобуса в конечный пункт по маршруту может быть продлен на 2-3 ч.
  9. При самостоятельном бронировании Туристами проездных документов для дальнейшего следования к месту назначения (постоянного проживания), необходимо учитывать возможное увеличение времени по туру. Компенсация за проездные билеты (авиа-, жд-), в случае задержки автотранспорта в рамках тура по независящим от Туроператора/Турагента причинам, не производится.
Как организовано питание в туре?

В турах предусмотрено комплексное питание на всю группу. Учитывать индивидуальные особенности, к сожалению, нет возможности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

