Светлый праздник Рождества дарит искры волшебства. Тур по Вологодской области на 3 дня

Светлый праздник Рождества дарит искры волшебства
Приглашаем вас встретить Рождество в увлекательном туре по Вологодской области! В программу тура включено посещение красивейших мест региона – уездный городок Тотьма, монастырь Ферапонтово, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, древний город Кириллов и культурная столица Севера – Вологда.

Вы сможете насладиться красивыми видами, узнать удивительные истории и традиции, отведать местные деликатесы и почувствовать атмосферу настоящих русских зимних праздников.
5
3 отзыва
Светлый праздник Рождества дарит искры волшебства. Тур по Вологодской области на 3 дня
Светлый праздник Рождества дарит искры волшебства. Тур по Вологодской области на 3 дня
Светлый праздник Рождества дарит искры волшебства. Тур по Вологодской области на 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Приезд. Тотьма

Важно! Просим обратить внимание на последовательность экскурсионных дней:

  • 03-05.01.2025 Тотьма – Ферапонтово – Кириллов – Вологда.
  • 05-07.01.2025 Вологда – Тотьма – Ферапонтово – Кириллов.

Прибытие в Вологду до 09:00.

Встреча с гидом в назначенном месте не ранее 08:30-09:00.

Размещение в гостинице вечером.

ИЛИ

Встреча с гидом у гостиницы не ранее 08:30-09:00 – при условии раннего заселения в гостиницу.

Ранее заселение за доп. плату – возможность и стоимость уточнять при бронировании.

09:00 Отправление в Тотьму (200 км).

Переезд с путевой информацией и санитарной остановкой по пути следования.

12:10 Посещение историко-ландшафтной территории «Старое Усолье» в д. Варницы близ г. Тотьмы, где ранее в XV-XIX веках располагался солеваренный завод.

Экскурсия позволит познать секреты технологии средневекового солеварного промысла, полюбоваться естественными ландшафтами и одним из лучших образцов «тотемского барокко» (храмом Воскресения Христова), дотронуться до памятников инженерного искусства (рассолоподъёмных труб), попробовать достать из колодца бадью с рассолом и попробовать его на вкус.

13:30 Обед.

14:10 Обзорная экскурсия по городу «Малый город с большой историей» переместит путешественников на провинциальные улицы уездного городка, откроет удивительной красоты храмы, выполненные в архитектурном стиле «тотемское барокко», расскажет, что такое картуши и почему они прославили Тотьму на весь мир.

16:15 Экскурсия в музей Мореходов, который находится в самом узнаваемом месте города.

Мимо этого величественного здания не может пройти ни один турист.

Построенный на средства тотемских купцов-компанейщиков, мореходов Григория и Петра Пановых, Входоиерусалимский храм-корабль с колокольней-мачтой считается одной из вершин северного барокко.

17:15 Посещение с экскурсией возрождающейся обители Спасо-Суморина монастыря (г. о. 1554) – один из красивейших монастырских ансамблей Вологодчины с богатым прошлым, вдохновлявший поэта Николая Рубцова и художника Владимира Корбакова, расположен на стрелке речек Ковды и Песьей-Деньги.

В руинированном виде на берегу Песьей-Деньги сохранилась ампирная башенка монастырской ограды, на ней действует монастырская звонница.

18:30 Отправление в Вологду (200 км).

Переезд с санитарной остановкой по пути следования.

21:30 Прибытие в Вологду к гостинице.

Окончание экскурсионного дня.

Приезд. ТотьмаПриезд. ТотьмаПриезд. ТотьмаПриезд. ТотьмаПриезд. ТотьмаПриезд. Тотьма
2 день

Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырь

Завтрак «шведский стол» в гостинице. Встреча с гидом у входа в гостиницу.

09:00 Отправление в с. Ферапонтово (120 км) с путевой информацией по пути следования.

11:00 Посещение единственного объекта на территории Вологодской области из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО – Ферапонтова монастыря – исключительно хорошо сохранившегося православного монастырского комплекса XV-XVII вв., периода, имевшего огромное значение для формирования централизованного российского государства и развития его культуры.

Тематическая экскурсия по территории комплекса с посещением собора Рождества Богородицы и знакомством с уцелевшими росписями Дионисия, главного русского живописца рубежа XV–XVI вв.

12:45 Переезд в г. Кириллов (20 км).

13:15 Обед.

14:00 Посещение крупнейшей действующей православной обители – Кирилло-Белозерского монастыря.

Обзорная экскурсия по территории «государевой крепости» Ивана Грозного с осмотром памятников архитектуры XV-XVIII вв. Посещение экспозиции «монашеская келья» и Успенского собора.

16:30 Переезд в г. Вологду (130 км).

18:30 Прибытие в г. Вологду к гостинице.

Окончание экскурсионного дня.

Ферапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырьФерапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырьФерапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырьФерапонтов монастырь и Кирилло-Белозерский монастырь
3 день

Вологда, обзорная экскурсия. Музей кружева. Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь. Завершение тура

Завтрак «шведский стол» в гостинице.

Освобождение номера.

Встреча с гидом у входа в гостиницу.

10:00 Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия «Вологда резная, масляная, кружевная» – это погружение в легендарное прошлое и настоящее губернской столицы, знакомство с историческим центром города, древними белокаменными соборами и храмами, величественным комплексом Вологодского кремля (внешний осмотр), живописной набережной реки Вологды, ансамблями деревянных особняков с «резными палисадами».

12:00 Экскурсия в уникальный Музей кружева, посвященная истории развития традиционного вологодского промысла и мировой истории кружевоплетения.

13:30 Обед «по-вологодски», в меню которого блюда аутентичной северной кухни, ароматный иван-чай с северной выпечкой.

Во время обеда гостям будет предложена дегустация знаменитого «вологодского масла».

14:30 Отправление в мкр. Прилуки.

15:00 Экскурсия в действующий Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь.

Осмотр территории, внутреннего убранства Спасского собора и внешней архитектуры деревянной Успенской церкви 16 века, с остановкой у могилы русского поэта К. Батюшкова.

16:00 Возвращение в центр города.

16:30 Посещение магазина под брендом «Настоящий вологодский продукт», где можно приобрести знаменитое вологодское масло, мясные и молочные продукты, сладости, алкогольную продукцию из северных ягод и многое другое.

18:00 Окончание программы на ж/д вокзале.

Вологда, обзорная экскурсия. Музей кружева. Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь. Завершение тураВологда, обзорная экскурсия. Музей кружева. Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь. Завершение тураВологда, обзорная экскурсия. Музей кружева. Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь. Завершение тураВологда, обзорная экскурсия. Музей кружева. Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь. Завершение тураВологда, обзорная экскурсия. Музей кружева. Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь. Завершение тураВологда, обзорная экскурсия. Музей кружева. Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь. Завершение тураВологда, обзорная экскурсия. Музей кружева. Спасо-Прилуцкий Димитриев мужской монастырь. Завершение тура

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле Вологды на выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и дат заезда, руб:

Гостиница

Категория номера с удобствами в номере

2-мест. размещение

1-мест. размещение

3-мест. размещение

«СПАССКАЯ»

первая категория (семейный) с односпальными кроватями

-

-

20 650

первая категория (стандарт) с двуспальной кроватью

21 450

24 550

-

первая категория (эконом плюс 2-местный) с односпальными кроватями

Только на заезд 05-07.01.2025

21 200

-

-

«АТРИУМ»

стандарт с двуспальной кроватью

22 300

26 550

21 550

«АУРА»

стандарт с двуспальной кроватью или двумя односпальными

23 400

29 050

21 350

«ГУБЕРНИЯ»

стандарт с двуспальной кроватью или двумя односпальными

22 200

26 550

21 150

«ИСТОРИЯ»

Только на заезд 05-07.01.2025

стандарт с кухонным уголком с двуспальной кроватью или двумя односпальными

23 150

28 850

21 800

двухкомнатный семейный с двуспальной кроватью или двумя односпальными

23 300

29 150

21 350

Тип завтрака: шведский стол.

*При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.

Варианты проживания

«Спасская» 2

2 ночи

Вблизи центра Вологды находится комфортабельная гостиница «Спасская». В нескольких сотен метров располагаются такие достопримечательности как Дом Засецких, музей Забытых вещей, резной Палисад.

К услугам 196 номеров разных категорий, во всех есть телевизор, телефон, душ. В двухместных номерах также предусмотрены туалетные принадлежности, тапочки, полотенца. В номере категории «сюит» также оборудована сауна. Также в гостинице для проведения незабываемого отдыха есть бильярд, боулинг, бассейн, спа-центр.

На территории работает кафетерий, по утрам подается завтрак в качестве «шведский стол». Поблизости расположено много кафе и магазинов.

Гостиница предоставляет услуги по аренде оборудованного конференц-зала вместимостью до 100 человек.

«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2«Спасская» 2

«Губерния» 3

2 ночи

Гостиница «Губерния» находится в городе Вологда. Вы можете поставить свой автомобиль на бесплатной парковке. Вы можете заселиться со своими домашними животными.

Гостиница располагает 16 номерами двух категорий: «стандарт» и «улучшенный». В числе дополнительных удобств – холодильник, телефон и телевизор. А в некоторых, гостей порадует наличие кондиционера.

Питание отдыхающих организовано в кафе гостиницы, где они могут насладиться завтраком, который уже включен в стоимость проживания. А также им предлагается общая гостиная-кухня для самостоятельного приготовления еды.

В шаговой доступности находятся супермаркет «Магнит», рынок «Центральный», ресторан «Верещагин», кафе «На Глинках». Путь до аэропорта займет у вас не более 20 минут езды.

«Губерния» 3«Губерния» 3«Губерния» 3«Губерния» 3

Отель Атриум

2 ночи

Отель «Атриум» удобно расположился в самом центре Вологды, что является несомненным плюсом этого отеля. Для своих гостей отель предлагает широкий спектр услуг, для максимального комфорта. Он ориентирован на гостей, приехавших по деловым вопросам в город, а также на туристов, которые хотят познакомиться с многочисленными достопримечательностями.

Номера выполнены в классическом стиле, в котором преобладают четкость линий и простота оформления, все это создает комфортную и непринужденную обстановку, в которой приятно отдыхать и работать. Номерной фонд представлен номерами бизнес-класса, каждый из которых оснащен необходимой мебелью и техникой.

В уютном ресторане отеля каждое утро накрывается сытный и вкусный завтрак, здесь же можно пообедать и поужинать. Блюда европейской кухни не оставят вас равнодушными.

Для проведения деловых встреч и любых мероприятий в отеле есть вместительный конференц-зал с современным оборудованием.

Менее чем в 1 км от «Атриума» находятся музеи, театры, памятники архитектуры, а также соборы и храмы, которые можно посетить во время прогулки по городу или во время перерыва между собраниями.

Отель АтриумОтель АтриумОтель АтриумОтель Атриум

Гостиница Аура

2 ночи

В пределах исторического центра Вологды расположился замечательный отель "Aura hotel & spa на Благовещенская 54", встречающий своих гостей дружелюбной обстановкой и хорошим уровнем обслуживания. После утомительного дня можно посетить СПА-центр.

В арсенале отеля насчитывается 43 комфортабельных номеров. Каждый из них укомплектован телевизором, холодильником и качественной мебелью. Комфорт обеспечивается за счет установленного кондиционера и наличия чайного набора. Есть отдельный санузел с туалетными принадлежностями.

В стоимость Вашего проживания входят отличные завтраки. Организацией питания занимается ресторан. Повара готовят европейскую и русскую кухню. Есть бар с напитками местного и импортного производства.

У самой гостиницы находится несколько достопримечательностей: дом Засецкий, музей «Мир забытых вещей». Не менее интересным будет посещение резного Полисада и Архиерейского двора. Рядом есть кафе, бары и магазины. Расстояние до аэропорта составляет примерно 10 километров.

Гостиница АураГостиница АураГостиница АураГостиница Аура

Отель История Вологда

2 ночи

Отель "История" находится неподалеку от центра Вологды в исторической части города. Здание построено в стиле классицизма. В нем 12 номеров от стандартных до бизнес.

В комнатах создан классический образ. Есть кондиционер, мини-холодильник, телевизор, удобная мебель, рабочий стол, места для сидения. В помещении ванной душ или большая ванна, унитаз, полотенца. Ежедневная тщательная уборка, смена белья раз в трехдневный срок.

Питаются проживающие в уютном ресторане, расположенном на 1 этаже. Завтрак бесплатно. Доставка в номер. Блюда вкусные, постоянно свежая выпечка.

Стойка администрации функционирует без перерыва. Дежурные помогают в заказе трансфера, организации путешествий по достопримечательностям Вологды. Платные услуги предметов глажки, бытовых приборов. Гости посещают бассейн, сауну, хаммам.

Рядом с отелем "История" находятся "Резной палисад", Кремль, Софийский собор, Музей "Мир забытых вещей", исторический памятник "Дом Засецких", многочисленные магазины, городские парки с развлечениями, кафе, бары, кинотеатр.

Отель История ВологдаОтель История ВологдаОтель История ВологдаОтель История ВологдаОтель История ВологдаОтель История Вологда

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в выбранной гостинице: 2 ночи
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда
  • Экскурсионное обслуживание с входными билетами
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги гида по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Вологды и обратно
  • Раннее размещение в гостинице
  • Ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Вологда
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Возможно ли изменение программы?

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в экскурсионную программу без изменения стоимости и объема оплаченных клиентом услуг.

Важно!

Просим обратить внимание на последовательность экскурсионных дней:

  • 03-05.01.2025 Тотьма – Ферапонтово – Кириллов – Вологда.
  • 05-07.01.2025 Вологда – Тотьма – Ферапонтово – Кириллов.
На чем мы будем передвигаться?

Транспорт зависит от размера группы: от минивена до автобуса на 50 мест. Рассадка свободная.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
3 авг 2024
Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.Все было хорошо, организатор в целом справился со своими прямыми задачами.
О
23 июл 2024
Хорошо организованный тур. Между локациями расстояние по 130 км, но транспортное обслуживание хорошее. Нигде не опаздывали, даже раньше иногда приезжали. Вкусное и плотное питание, чистые и аккуратные гостиницы. Очень много интересной информации узнала благодаря гиду Александре Павловне.
К
4 июл 2024
Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт, питание. Большая благодарность экскурсоводам Ксении и Александре Павловне за интересную подачу материала.
Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,Спасибо Юлии Лазаревой за быстрое оформление путёвки, с учётом дополнительных пожеланий. Организовано всё чётко: гостиница, транспорт,

Тур входит в следующие категории Вологды

Похожие туры из Вологды

Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Новый год в зимней сказке Русского Севера. Автобусный тур из Москвы в Вологодскую область
Начало: Москва
31 дек в 10:00
33 950 за человека
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Осенне-зимний тур по Вологодской области на 3 дня
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Здесь русский дух, здесь Русью пахнет. Осенне-зимний тур по Вологодской области на 3 дня
Начало: Вологда
2 ноя в 10:00
6 дек в 10:00
от 19 150 за человека
Осенний Вологодский калейдоскоп
На автобусе
3 отзыва
3 дня
Осенний Вологодский калейдоскоп
Начало: Вологодская область, Череповец
22 ноя в 10:00
от 21 600 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Вологде
Все туры из Вологды
ХорошоТам