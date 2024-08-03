1 день

Приезд. Тотьма

Важно! Просим обратить внимание на последовательность экскурсионных дней:

03-05.01.2025 Тотьма – Ферапонтово – Кириллов – Вологда.

05-07.01.2025 Вологда – Тотьма – Ферапонтово – Кириллов.

Прибытие в Вологду до 09:00.

Встреча с гидом в назначенном месте не ранее 08:30-09:00.

Размещение в гостинице вечером.

ИЛИ

Встреча с гидом у гостиницы не ранее 08:30-09:00 – при условии раннего заселения в гостиницу.

Ранее заселение за доп. плату – возможность и стоимость уточнять при бронировании.

09:00 Отправление в Тотьму (200 км).

Переезд с путевой информацией и санитарной остановкой по пути следования.

12:10 Посещение историко-ландшафтной территории «Старое Усолье» в д. Варницы близ г. Тотьмы, где ранее в XV-XIX веках располагался солеваренный завод.

Экскурсия позволит познать секреты технологии средневекового солеварного промысла, полюбоваться естественными ландшафтами и одним из лучших образцов «тотемского барокко» (храмом Воскресения Христова), дотронуться до памятников инженерного искусства (рассолоподъёмных труб), попробовать достать из колодца бадью с рассолом и попробовать его на вкус.

13:30 Обед.

14:10 Обзорная экскурсия по городу «Малый город с большой историей» переместит путешественников на провинциальные улицы уездного городка, откроет удивительной красоты храмы, выполненные в архитектурном стиле «тотемское барокко», расскажет, что такое картуши и почему они прославили Тотьму на весь мир.

16:15 Экскурсия в музей Мореходов, который находится в самом узнаваемом месте города.

Мимо этого величественного здания не может пройти ни один турист.

Построенный на средства тотемских купцов-компанейщиков, мореходов Григория и Петра Пановых, Входоиерусалимский храм-корабль с колокольней-мачтой считается одной из вершин северного барокко.

17:15 Посещение с экскурсией возрождающейся обители Спасо-Суморина монастыря (г. о. 1554) – один из красивейших монастырских ансамблей Вологодчины с богатым прошлым, вдохновлявший поэта Николая Рубцова и художника Владимира Корбакова, расположен на стрелке речек Ковды и Песьей-Деньги.

В руинированном виде на берегу Песьей-Деньги сохранилась ампирная башенка монастырской ограды, на ней действует монастырская звонница.

18:30 Отправление в Вологду (200 км).

Переезд с санитарной остановкой по пути следования.

21:30 Прибытие в Вологду к гостинице.

Окончание экскурсионного дня.