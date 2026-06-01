Затем погрузитесь в купеческую Чагоду: заводское стекло, археологические тайны и по желанию легендарные серые щи.
Дальше вас ждут жемчужины Русского Севера:
Программа тура по дням
Посещение Тихвинского Успенского монастыря. Экскурсия по музею истории и народной культуры в Чагоде
Переезд до Тихвина. Подробная трассовая экскурсия от профессионального гида.
Посещение Тихвинского Успенского монастыря.
Свободное время для посещения Успенского собора с главной святыней — чудотворным Тихвинским образом Пресвятой Богородицы.
Переезд в пос. Чагода.
Чагодощенская земля примечательна многочисленными памятниками археологии, заводу по производству стекла и самыми вкусными серыми щами!
В Чагоде вы сможете осмотреть церковь Евфросина Синозерского и побывать на экскурсии в Чагодощенском музее народной культуры.
Экскурсия по музею истории и народной культуры. Вы побываете в одном из самых молодых музеев Вологодской области, который познакомит вас с историей Чагодощенской земли.
Вы узнаете о природе края, о народных ремеслах, распространенных здесь, о круглогодичном цикле крестьянских работ, об укладе крестьянской семьи.
Также здесь собрана большая коллекция стекла, которая впоследствии станет основой для экспозиции в новом Музее стекла.
Комплексный обед с легендарными "серыми щами" в кафе Чагоды (дополнительная оплата).
Серые щи — то самое блюдо, которое входит в список блюд национальной кухни России.
Приятного аппетита!
Переезд в Вологду. Размещение в гостинице.
Экскурсии по монастырям
Завтрак в гостинице.
Переезд в пос. Горицы.
Экскурсия в Горицкий монастырь. На высоком берегу реки Шексны находится Горицкий Воскресенский женский монастырь. Он включен в состав национального парка "Русский Север" и является памятником архитектуры федерального значения.
Обитель не столь знаменита, как находящиеся по соседству монастыри, но имеет интересную историю и отличается скромной, ненавязчивой красотой, ценимой знатоками русского культурно-исторического наследия.
Переезд в г. Кириллов.
Экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь. На берегу Сиверского озера расположен один из самых крупных монастырей Русского Севера, Кирилло-Белозерский. Нас ждет обширная экскурсия, во время которой мы услышим историю основания монастыря, его развития и расцвета.
Мы узнаем, какие известные личности связали свою жизнь с Кирилло-Белозерским монастырем, а также приобщимся к его современной жизни.
Мы посетим и центральный храм монастыря Успенский собор, увидим бережно охраняемые древние иконы, в том числе из иконостаса Успенского Собора.
Комплексный обед в ресторане города (дополнительная оплата).
Свободное время для прогулок.
Экскурсия в Ферапонтов монастырь. Расположенный между двух озер, монастырь поражает абсолютной гармонией с окружающей природой.
Он совершенен в своих пропорциях и хранит настоящее чудо – роспись главного собора Рождества Богородицы начал XVI века, выполненную Дионисием и его учениками.
Для нас будет проведена экскурсия по территории монастыря, также мы сможем посетить собор Рождества Богородицы, если позволят погодные условия.
Билет в собор Рождества Богородицы оплачивается дополнительно.
Возвращение в гостиницу. Свободное время.
Обзорная экскурсия по Вологде
Завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по Вологде с местным историком-краеведом.
Во время большой обзорной экскурсии мы посетим Вологодский кремль, прогуляемся по историческому центру города, а также посетим Спасо-Прилуцкий монастырь, основанный Дмитрием Прилуцким, небесным покровителем Вологды, в XIV веке.
Художественное значение монастыря чрезвычайно велико: здесь сохранились наиболее типичные памятники вологодской архитектуры трех столетий, с XVI по XVIII век. Монастырь служил оплотом московских князей на Русском Севере и пользовался большими привилегиями.
Свободное время.
У вас будет возможность прогуляться по Вологде, приобрести вологодские сувениры, зайти в фирменный магазин молочной продукции, посетить знаменитый Музей кружева или любой другой понравившийся музей.
Обед в кафе по старинным вологодским рецептам (дополнительная оплата).
Заключительным аккордом нашей программы станет "Царский" обед, ведь он собрал в себе самые вкусные блюда, приготовленные по старинным вологодским рецептам!
Приготовьтесь, будет очень вкусно!
Отправление на автобусе в Санкт-Петербург.
Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро "Улица Дыбенко" ориентировочно в 00:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отелях по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
- 2-местный – 26 100 руб.;
- 1-местный – 28 400 руб.
Пакет питания 3 обеда – 3 000 руб.
Варианты проживания
Отель «Аура»
В пределах исторического центра Вологды расположился замечательный отель "Aura hotel & spa на Благовещенская 54", встречающий своих гостей дружелюбной обстановкой и хорошим уровнем обслуживания. После утомительного дня можно посетить СПА-центр.
В арсенале отеля насчитывается 43 комфортабельных номеров. Каждый из них укомплектован телевизором, холодильником и качественной мебелью. Комфорт обеспечивается за счет установленного кондиционера и наличия чайного набора. Есть отдельный санузел с туалетными принадлежностями.
В стоимость Вашего проживания входят отличные завтраки. Организацией питания занимается ресторан. Повара готовят европейскую и русскую кухню. Есть бар с напитками местного и импортного производства.
У самой гостиницы находится несколько достопримечательностей: дом Засецкий, музей «Мир забытых вещей». Не менее интересным будет посещение резного Полисада и Архиерейского двора. Рядом есть кафе, бары и магазины. Расстояние до аэропорта составляет примерно 10 километров.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
- Проживание в номерах категории стандарт с удобствами
- Питание, указанное в программе: 2 завтрака
- Услуги гида
- Входные билеты на все объекты тура по программе
- Персональное радиооборудование
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в туре: 2 комплексных обеда + традиционный вологодский обед - 3000 руб. (оплачивается при покупке тура) и ужины
- Билет в собор Рождества Богородицы с фресками Дионисия (при благоприятных погодных условиях) - 550 руб. (пенс), 650 руб. (взр)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.
В туре планируется много прогулок на свежем воздухе, просим одеваться по погоде, взять с собой дополнительный комплект теплой одежды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
Какие есть рекомендации по времени встречи в Санкт-Петербурге?
Отправление из Санкт-Петербурга:
На автобусе в 07:00 от ст. метро "Улица Дыбенко".
Отправление из Москвы:
Прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:30 утра в день тура. Прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 06:00 утра в день тура Отправление из Новосибирска:
Прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:30 утра в день тура.
Прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 06:00 утра в день тура