1 день

Посещение Тихвинского Успенского монастыря. Экскурсия по музею истории и народной культуры в Чагоде

Переезд до Тихвина. Подробная трассовая экскурсия от профессионального гида.

Посещение Тихвинского Успенского монастыря.

Свободное время для посещения Успенского собора с главной святыней — чудотворным Тихвинским образом Пресвятой Богородицы.

Переезд в пос. Чагода.

Чагодощенская земля примечательна многочисленными памятниками археологии, заводу по производству стекла и самыми вкусными серыми щами!

В Чагоде вы сможете осмотреть церковь Евфросина Синозерского и побывать на экскурсии в Чагодощенском музее народной культуры.

Экскурсия по музею истории и народной культуры. Вы побываете в одном из самых молодых музеев Вологодской области, который познакомит вас с историей Чагодощенской земли.

Вы узнаете о природе края, о народных ремеслах, распространенных здесь, о круглогодичном цикле крестьянских работ, об укладе крестьянской семьи.

Также здесь собрана большая коллекция стекла, которая впоследствии станет основой для экспозиции в новом Музее стекла.

Комплексный обед с легендарными "серыми щами" в кафе Чагоды (дополнительная оплата).

Серые щи — то самое блюдо, которое входит в список блюд национальной кухни России.

Приятного аппетита!

Переезд в Вологду. Размещение в гостинице.

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