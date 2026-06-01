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Вологодские монастыри: к истокам русской святости

Вологодские монастыри
Начнете путешествие с поклона чудотворной Тихвинской иконе в древнем Успенском монастыре.

Затем погрузитесь в купеческую Чагоду: заводское стекло, археологические тайны и по желанию легендарные серые щи.

Дальше вас ждут жемчужины Русского Севера:
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скромная красавица Горицкая обитель, могучий Кирилло-Белозерский монастырь и живые фрески Дионисия XVI века в Ферапонтовом монастыре.

Закночите путешествие в Вологде, где увидите кремль, Спасо-Прилуцкий монастырь и прогуляетесь с местным краеведом. У вас будет свободное время на кружевные сувениры и фирменное молоко.

Вологодские монастыри: к истокам русской святостиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Вологодские монастыри: к истокам русской святостиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Вологодские монастыри: к истокам русской святостиФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Посещение Тихвинского Успенского монастыря. Экскурсия по музею истории и народной культуры в Чагоде

Переезд до Тихвина. Подробная трассовая экскурсия от профессионального гида.

Посещение Тихвинского Успенского монастыря.

Свободное время для посещения Успенского собора с главной святыней — чудотворным Тихвинским образом Пресвятой Богородицы.

Переезд в пос. Чагода.

Чагодощенская земля примечательна многочисленными памятниками археологии, заводу по производству стекла и самыми вкусными серыми щами!

В Чагоде вы сможете осмотреть церковь Евфросина Синозерского и побывать на экскурсии в Чагодощенском музее народной культуры.

Экскурсия по музею истории и народной культуры. Вы побываете в одном из самых молодых музеев Вологодской области, который познакомит вас с историей Чагодощенской земли.

Вы узнаете о природе края, о народных ремеслах, распространенных здесь, о круглогодичном цикле крестьянских работ, об укладе крестьянской семьи.

Также здесь собрана большая коллекция стекла, которая впоследствии станет основой для экспозиции в новом Музее стекла.

Комплексный обед с легендарными "серыми щами" в кафе Чагоды (дополнительная оплата).

Серые щи — то самое блюдо, которое входит в список блюд национальной кухни России.

Приятного аппетита!

Переезд в Вологду. Размещение в гостинице.

Посещение Тихвинского Успенского монастыря. Экскурсия по музею истории и народной культуры в ЧагодеПосещение Тихвинского Успенского монастыря. Экскурсия по музею истории и народной культуры в ЧагодеПосещение Тихвинского Успенского монастыря. Экскурсия по музею истории и народной культуры в Чагоде
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсии по монастырям

Завтрак в гостинице.

Переезд в пос. Горицы.

Экскурсия в Горицкий монастырь. На высоком берегу реки Шексны находится Горицкий Воскресенский женский монастырь. Он включен в состав национального парка "Русский Север" и является памятником архитектуры федерального значения.

Обитель не столь знаменита, как находящиеся по соседству монастыри, но имеет интересную историю и отличается скромной, ненавязчивой красотой, ценимой знатоками русского культурно-исторического наследия.

Переезд в г. Кириллов.

Экскурсия в Кирилло-Белозерский монастырь. На берегу Сиверского озера расположен один из самых крупных монастырей Русского Севера, Кирилло-Белозерский. Нас ждет обширная экскурсия, во время которой мы услышим историю основания монастыря, его развития и расцвета.

Мы узнаем, какие известные личности связали свою жизнь с Кирилло-Белозерским монастырем, а также приобщимся к его современной жизни.

Мы посетим и центральный храм монастыря Успенский собор, увидим бережно охраняемые древние иконы, в том числе из иконостаса Успенского Собора.

Комплексный обед в ресторане города (дополнительная оплата).

Свободное время для прогулок.

Экскурсия в Ферапонтов монастырь. Расположенный между двух озер, монастырь поражает абсолютной гармонией с окружающей природой.

Он совершенен в своих пропорциях и хранит настоящее чудо – роспись главного собора Рождества Богородицы начал XVI века, выполненную Дионисием и его учениками.

Для нас будет проведена экскурсия по территории монастыря, также мы сможем посетить собор Рождества Богородицы, если позволят погодные условия.

Билет в собор Рождества Богородицы оплачивается дополнительно.

Возвращение в гостиницу. Свободное время.

Экскурсии по монастырямЭкскурсии по монастырямЭкскурсии по монастырямЭкскурсии по монастырям
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Обзорная экскурсия по Вологде

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по Вологде с местным историком-краеведом.

Во время большой обзорной экскурсии мы посетим Вологодский кремль, прогуляемся по историческому центру города, а также посетим Спасо-Прилуцкий монастырь, основанный Дмитрием Прилуцким, небесным покровителем Вологды, в XIV веке.

Художественное значение монастыря чрезвычайно велико: здесь сохранились наиболее типичные памятники вологодской архитектуры трех столетий, с XVI по XVIII век. Монастырь служил оплотом московских князей на Русском Севере и пользовался большими привилегиями.

Свободное время.

У вас будет возможность прогуляться по Вологде, приобрести вологодские сувениры, зайти в фирменный магазин молочной продукции, посетить знаменитый Музей кружева или любой другой понравившийся музей.

Обед в кафе по старинным вологодским рецептам (дополнительная оплата).

Заключительным аккордом нашей программы станет "Царский" обед, ведь он собрал в себе самые вкусные блюда, приготовленные по старинным вологодским рецептам!

Приготовьтесь, будет очень вкусно!

Отправление на автобусе в Санкт-Петербург.

Прибытие в Санкт-Петербург к ст. метро "Улица Дыбенко" ориентировочно в 00:00.

Обзорная экскурсия по ВологдеОбзорная экскурсия по ВологдеОбзорная экскурсия по ВологдеОбзорная экскурсия по Вологде
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отелях по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:

  • 2-местный – 26 100 руб.;
  • 1-местный – 28 400 руб.

Пакет питания 3 обеда – 3 000 руб.

Варианты проживания

Отель «Аура»

2 ночи

В пределах исторического центра Вологды расположился замечательный отель "Aura hotel & spa на Благовещенская 54", встречающий своих гостей дружелюбной обстановкой и хорошим уровнем обслуживания. После утомительного дня можно посетить СПА-центр.

В арсенале отеля насчитывается 43 комфортабельных номеров. Каждый из них укомплектован телевизором, холодильником и качественной мебелью. Комфорт обеспечивается за счет установленного кондиционера и наличия чайного набора. Есть отдельный санузел с туалетными принадлежностями.

В стоимость Вашего проживания входят отличные завтраки. Организацией питания занимается ресторан. Повара готовят европейскую и русскую кухню. Есть бар с напитками местного и импортного производства.

У самой гостиницы находится несколько достопримечательностей: дом Засецкий, музей «Мир забытых вещей». Не менее интересным будет посещение резного Полисада и Архиерейского двора. Рядом есть кафе, бары и магазины. Расстояние до аэропорта составляет примерно 10 километров.

Отель «Аура»Отель «Аура»Отель «Аура»Отель «Аура»Отель «Аура»Отель «Аура»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание
  • Проживание в номерах категории стандарт с удобствами
  • Питание, указанное в программе: 2 завтрака
  • Услуги гида
  • Входные билеты на все объекты тура по программе
  • Персональное радиооборудование
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание, не указанное в туре: 2 комплексных обеда + традиционный вологодский обед - 3000 руб. (оплачивается при покупке тура) и ужины
  • Билет в собор Рождества Богородицы с фресками Дионисия (при благоприятных погодных условиях) - 550 руб. (пенс), 650 руб. (взр)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

При себе обязательно иметь паспорт РФ и медицинский полис.

В туре планируется много прогулок на свежем воздухе, просим одеваться по погоде, взять с собой дополнительный комплект теплой одежды.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Какие есть рекомендации по времени встречи в Санкт-Петербурге?

Отправление из Санкт-Петербурга:

На автобусе в 07:00 от ст. метро "Улица Дыбенко".

Отправление из Москвы:

Прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:30 утра в день тура. Прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 06:00 утра в день тура Отправление из Новосибирска:

Прибытие в Санкт-Петербург любым рейсом до 05:30 утра в день тура.

Прибытие в Санкт-Петербург любым поездом до 06:00 утра в день тура

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Вологды

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