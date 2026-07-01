Тайны северных монастырей. Углич - Рыбинск - Череповец - Вологда - Ярославль
Начало: Москва / Владимир
«Кириллове, на берегу Сиверского озера, был основан в конце XIV столетия как «Великая государева крепость» на северо-западных рубежах Русского государства»
16 июл в 10:00
6 авг в 10:00
от 33 500 ₽ за человека
-
12%
Тайны северных монастырей. Зимний тур. Углич - Рыбинск - Череповец - Вологда - Ярославль
Начало: Москва / Владимир
«Кириллове, на берегу Сиверского озера, был основан в конце XIV столетия как «Великая государева крепость» на северо-западных рубежах Русского государства»
4 янв в 10:00
от 34 500 ₽
39 000 ₽ за человека
-
7%
Железнодорожный тур к северному сиянию через Карелию, Мурманск и Вологду
Начало: Москва, Ленинградский вокзал
«Посещение природного парка «Териберка» – незабываемое приключение на побережье Северного Ледовитого океана»
30 окт в 10:00
от 99 500 ₽
107 000 ₽ за человека
От Сухоны до Белого озера. Тур по Волгодской области
Начало: Москва / Владимир
«А затем там же прогуляться вдоль живописных речушек Солонухи и Ковды, насладиться красотами северной природы, сделать памятное фото на фоне возвышающегося храма Воскресения Христова, одного из лучших образцов «тотемского барокко»»
23 июл в 10:00
13 авг в 10:00
от 34 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Вологде в категории «Природа и пейзажи»
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