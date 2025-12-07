Мои заказы

Необычные экскурсии по Волоколамску

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Волоколамске, цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
На машине
3.5 часа
40 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
Увидеть ключевые места и узнать любопытные факты на автопешеходной экскурсии
Начало: На Октябрьской площади Волоколамска
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6000 ₽ за всё до 3 чел.
Ярополец: история и тайны дворянских усадеб
Пешая
2 часа
21 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Ярополец: история и тайны дворянских усадеб
Авторская экскурсия в окрестностях Волоколамска
13 дек в 10:00
14 дек в 10:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Оленья ферма в Чередовском заповеднике под Волоколамском
Пешая
2 часа
Индивидуальная
Оленья ферма в Чередовском заповеднике под Волоколамском
Встретить пятнистых оленей в еловом лесу и погулять с энергичными хаски
Начало: Недалеко от СНТ «Тихая Горка»
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    7 декабря 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Ольга, огромное спасибо,за прекрасную экскурсию.
  • М
    Марина
    7 декабря 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Поставила все пятерки, если бы можно было больше, поставила бы больше. Экскурс в историю края, а не просто экскурсия, 3,5
    читать дальше

    часа пролетели незаметно. Это удивительная история, я бы сказала так: must see: самый древний город России, «бабушка Кремлевских курсантов», село лампочки Ильича, часовня над усыпальницей украинского гетмана около остановки рейсового автобуса, усадьба Натальи Гончаровой, руины дворца, заросший регулярный парк с деревьями-канделябрами, гигантский храм со «всевидящим оком», река с бобрами, водопад на первой сельской ГЭС и многое другое!
    Ольга сумела "влюбить" нас в свой город и окрестности! Обязательно вернемся! Спасибо, Ольга!

  • М
    Марина
    27 ноября 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Огромная благодарность Ольге.
    Знакомые места открылись нам с новой стороны. Интересный рассказ, детали, фото - все сложилось в этой экскурсии.
    Рекомендую и взрослым, и детям)
    Огромная благодарность Ольге
  • Е
    Елизавета
    1 ноября 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Ольга, огромное спасибо за экскурсию!
    Как приятно быть в компании с человеком который действительно любит свое дело)
    Оооочень интересный рассказ, маршрут динамичный,
    читать дальше

    но не утомляющий. Душевно погуляли, даже дольше запланированного. Волоколамск открылся с неожиданно новой стороны, еще несколько дней были под впечатлением от всех услышанных историй!

  • Л
    Леонид
    1 ноября 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Прекрасная экскурсия с идеальным гидом

    12 октября мы побывали на экскурсии в Волоколамске и Яропольце. Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду
    читать дальше

    Ольге за прекрасно проведенный день!

    Ольга – не просто ходячая энциклопедия, она удивительный рассказчик, который умеет увлечь всю группу. Ее рассказы о Волоколамском кремле и усадьбе Гончаровых в Яропольце были настолько живыми и интересными, что время пролетело незаметно. Чувствовалось, что она сама влюблена в эти места и их историю.

    Поездка была организована безупречно. Осенняя погода только подчеркивала очарование этих исторических мест. Мы получили массу новых знаний и прекрасных впечатлений. Однозначно рекомендую!

  • С
    Светлана
    20 октября 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Очень квалифицированный, болеющий за свой край и сохранение его истории экскурсовод Ольга.
    Учитывала все пожелания, позволила сделать поездку максимально комфортной.
  • О
    Ольга
    3 октября 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Прекрасная прогулка получилась! Ольга, приятный человек и рассказчик. Отлично дополнила нашу картинку о городе новыми знаниями.
    Прекрасная прогулка получилась! Ольга, приятный человек и рассказчик. Отлично дополнила нашу картинку о городе новыми знаниями.
  • Н
    Наталья
    27 сентября 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Мы были на экскурсии дождливым июньским днём, но непогода не помешала нам насладиться интересным рассказом о достопримечательностях древнего и прекрасного
    читать дальше

    Волоколамска. Экскурсовод Ольга очень интересно выстраивает экскурсию, ориентируется на непростые погодные условия, что позволяет в полном объеме ознакомиться с городом и его окрестностями и даже немного больше запланированного:) Если вы планируете знакомство с историей города Волоколамска - смело рекомендую данного гида.

  • Е
    Елена
    22 сентября 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Посетили с гидом Ольгой Волоколамск и Ярополец. Благодаря ей услышали много познавательной информации. Были впервые в этой местности, поездка получилась душевной, впечатления приятные. Желаю всей команде успехов и процветания.
    Посетили с гидом Ольгой Волоколамск и Ярополец. Благодаря ей услышали много познавательной информации. Были впервые в этой местности, поездка получилась душевной, впечатления приятные. Желаю всей команде успехов и процветания.
  • Т
    Татьяна
    22 сентября 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Ольга эрудированный и очень душевный, внимательный человек и, в качестве гида, это очень помогает легко и не принуждено получать информацию,
    читать дальше

    как одну историю,связанную фактами между собой. Многие проводят экскурсии монотонно передавая информацию, которая также монотонно или не "цепляет" или "выветривается" в ближайшее время после ее окончания. В данном случае истории, рассказанные Ольгой, останутся в памяти надолго. Благодарим за профессиональный подход к своему ремеслу. Однозначно советуем гида при выборе экскурсии.
    Каждый городок, каждый раз удивляет своими историями, раскрываясь той стороной, о которой и не догадывались раньше. Волоколамск тоже имеет свою историю и не одну. Очень милый, провинциальный городок. Тем,кто путешествует, обязателен к посещению. Вам понравится.

  • т
    тая
    23 августа 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Ольга - чудо гид, всё супер! Глубокое знание материала, интересно преподносит материал. Дети в восторге и мама тоже, даже подростков заинтересовало. 😊
    Ольга - чудо гид, всё супер! Глубокое знание материала, интересно преподносит материал. Дети в восторге и мама тоже, даже подростков заинтересовало. 😊
  • О
    Ольга
    18 августа 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Замечательная экскурсия. Узнали много информации о крае, где проводим много времени. (Живём здесь в летнее время на даче и захотели
    читать дальше

    узнавать о городе, который рядом). Ольга наш гид интересный и очень грамотный рассказчик, который любит свой родной край. Сама экскурсия прошла как на одном дыхании, время пролетело незаметно. Спасибо большое, обязательно буду рекомендовать друзьям и соседям

  • Н
    Наталия
    15 августа 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Очень довольны экскурсией,мы даже не знали, что столько достопримечательностей есть в Волоколамске и в его округе. Ольга прекрасный рассказчик, интересно.
    читать дальше

    построен маршрут, столько нового и неожиданного узнали. Никогда не знала, что Пушкин А. С. Гиляровский, Екатерина 2 были в Волоколамске. Особенно потрясли усадьбы в Ярополеце. Жаль, что такой некогда прекрасный дворец
    и парк находится в ужасном состоянии. Ольга доброжелательна, очень любит свою малую родину, поэтому хочет показать все достопримечательности. Хотя, нам очень не повезло с погодой (дождь и ветер), но мы очень рады что не отказались от экскурсии и прошли весь маршрут. Особенная благодарность за то, что мы узнали о подвиге нашего народа на территории Волоколамска в ВОВ. О подвиге кремлевских курсантов, 11 саперов из дивизии Панфилова (не те 28 солдат). Очень рекомендую Ольгу, как лучшего специалиста по поведению экскурсий по Волоколамску и окрестностям.

  • Ю
    Юлия
    4 августа 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    До посещения Волоколамска, честно сказать, о городе я знала только из книги А. Бека "Волоколамское шоссе". И основной целью было
    читать дальше

    посещение мемориала, посвященного подвигу 28 панфиловцев. Каково же было мое удивление, когда я узнала многовековую историю города! Спасибо огромное гиду Ольге. Рассказ был очень интересный, увлекательный и познавательный. Ольга быстро сориентировалась, что тема Великой Отечественной войны для нас была в приоритете, поэтому осветила ее весьма полно. Я даже мечтать не могла о посещении памятника "Взрыв", а Ольга предложила его посетить, за что ей отдельное спасибо. А еще мемориал кремлевским курсантам и памятник кремлевской бабушке! Чувствуется, что Ольга очень любит свой родной город, прекрасно знает его историю, и она смогла передать эту любовь нам. Я даже поймала себя на мысли, что хочу еще раз приехать, но только осенью, чтобы побродить по парку в Яропольце. Это село было для нас открытием благодаря блестящему рассказу Ольги, ее обаянию, легкости и простоте общения. И если бы мы жили чуточку поближе (добираться из Петербурга все-таки сложновато), то после экскурсии, проведенной Ольгой, мастером своего дела, профессионалом и знатоком истории родного края, Ярополец стал бы нашим любимым местом прогулок и познавательного отдыха. Всем советую посетить имения Гончаровых и Чернышёвых, первую сельскую ГЭС и Волоколамский кремль.

    До посещения Волоколамска, честно сказать, о городе я знала только из книги А. Бека "Волоколамское шоссе"
  • Д
    Динара
    29 июля 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Поездка Волоколамск-Ярополец оставила у нас самые теплые и яркие воспоминания. Заслуга в этом, в первую очередь, гида Ольги, профессионала с
    читать дальше

    большой буквы! Кроме того, что она блестяще владеет всей информацией из совершенно разных эпох истории Волоколамска и его окрестностей, Ольга еще чрезвычайно обаятельный человек, легкий в общении и доброжелательный. Историю древнего Волоколамска, событий Великой Отечественной войны, историю древних дворянских родов она подает увлекательно и со знанием дела!! Что очень непросто для таких разных эпох! Спасибо Ольге большое за полученное удовольствие и новый опыт в наших поездках по памятным местам Подмосковья!

  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Замечательная экскурсия, открывающая историю Волоколамска и Яропольца с неожиданной для обывателя стороны: две усадьбы, первая ГЭС, польский гетман, А. С. Пушкин, Екатерина II… Конечно, героические страницы не были забыты, но интересная историческая ретроспектива удивила. Огромное спасибо Ольге!
  • С
    Светлана
    19 июля 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Волокамск и Ярополец богаты на исторические события и личности. Маршрут интересен как для взрослых, так и для школьников. Ольга была
    читать дальше

    подготовлена фотоматериалами, увлекательно рассказывала для нашей разновозрастной группы(от 8 лет и старше), достаточно активна и все по делу, не оставила наши вопросы без ответа. Рекомендуем и гида, и маршрут!

  • Т
    Толмачев
    4 июля 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Ольга великолепный экскурсовод. Спасибо ей.
  • Д
    Дарья
    4 июля 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Очень многогранная экскурсия. Сначала последовательный, глубокий и структурированный обзор крошечного кремля, куча исторической информации и ответы на все вопросы. Затем
    читать дальше

    - быстрая и захватывающая обзорная экскурсия округи из авто. И наконец - несколько основательных остановок в Яропольце, каждая не похожа на другую: герои и кошмары ВОВ, пробежка от старинной гидроэлектростанции в заброшенный парк, история дворянского рода и церкви, там кусок биографии Пушкина, а тут - Ленина… Постоянно лил дождь - но это последнее, что вспоминается после экскурсии.

  • А
    Алексей
    20 июня 2025
    Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
    Ольга - интересный рассказчик, который любит и развивает свой город. Мы не ожидали ничего особенного от этой экскурсии. А получилось
    читать дальше

    очень увлекательное и грамотно составленное путешествие. Волоколамск и Ярополец очень понравились, история этих мест наполнена самыми разными событиями. А еще здесь просто красиво.
    Также Ольга аккуратно водит машину.
    Советуем и гида, и эту экскурсию.

    Ольга - интересный рассказчик, который любит и развивает свой город. Мы не ожидали ничего особенного от

Ответы на вопросы от путешественников по Волоколамску в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волоколамске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Волоколамск и Ярополец: по местам истории и славы
  2. Ярополец: история и тайны дворянских усадеб
  3. Оленья ферма в Чередовском заповеднике под Волоколамском
Сколько стоит экскурсия по Волоколамску в декабре 2025
Сейчас в Волоколамске в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 1500 до 6000. Туристы уже оставили гидам 61 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Волоколамске на 2025 год по теме «Необычные», 61 ⭐ отзыв, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль