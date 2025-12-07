читать дальше

посещение мемориала, посвященного подвигу 28 панфиловцев. Каково же было мое удивление, когда я узнала многовековую историю города! Спасибо огромное гиду Ольге. Рассказ был очень интересный, увлекательный и познавательный. Ольга быстро сориентировалась, что тема Великой Отечественной войны для нас была в приоритете, поэтому осветила ее весьма полно. Я даже мечтать не могла о посещении памятника "Взрыв", а Ольга предложила его посетить, за что ей отдельное спасибо. А еще мемориал кремлевским курсантам и памятник кремлевской бабушке! Чувствуется, что Ольга очень любит свой родной город, прекрасно знает его историю, и она смогла передать эту любовь нам. Я даже поймала себя на мысли, что хочу еще раз приехать, но только осенью, чтобы побродить по парку в Яропольце. Это село было для нас открытием благодаря блестящему рассказу Ольги, ее обаянию, легкости и простоте общения. И если бы мы жили чуточку поближе (добираться из Петербурга все-таки сложновато), то после экскурсии, проведенной Ольгой, мастером своего дела, профессионалом и знатоком истории родного края, Ярополец стал бы нашим любимым местом прогулок и познавательного отдыха. Всем советую посетить имения Гончаровых и Чернышёвых, первую сельскую ГЭС и Волоколамский кремль.