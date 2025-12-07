Поставила все пятерки, если бы можно было больше, поставила бы больше. Экскурс в историю края, а не просто экскурсия, 3,5 читать дальше
часа пролетели незаметно. Это удивительная история, я бы сказала так: must see: самый древний город России, «бабушка Кремлевских курсантов», село лампочки Ильича, часовня над усыпальницей украинского гетмана около остановки рейсового автобуса, усадьба Натальи Гончаровой, руины дворца, заросший регулярный парк с деревьями-канделябрами, гигантский храм со «всевидящим оком», река с бобрами, водопад на первой сельской ГЭС и многое другое! Ольга сумела "влюбить" нас в свой город и окрестности! Обязательно вернемся! Спасибо, Ольга!
12 октября мы побывали на экскурсии в Волоколамске и Яропольце. Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду читать дальше
Ольге за прекрасно проведенный день!
Ольга – не просто ходячая энциклопедия, она удивительный рассказчик, который умеет увлечь всю группу. Ее рассказы о Волоколамском кремле и усадьбе Гончаровых в Яропольце были настолько живыми и интересными, что время пролетело незаметно. Чувствовалось, что она сама влюблена в эти места и их историю.
Поездка была организована безупречно. Осенняя погода только подчеркивала очарование этих исторических мест. Мы получили массу новых знаний и прекрасных впечатлений. Однозначно рекомендую!
Мы были на экскурсии дождливым июньским днём, но непогода не помешала нам насладиться интересным рассказом о достопримечательностях древнего и прекрасного читать дальше
Волоколамска. Экскурсовод Ольга очень интересно выстраивает экскурсию, ориентируется на непростые погодные условия, что позволяет в полном объеме ознакомиться с городом и его окрестностями и даже немного больше запланированного:) Если вы планируете знакомство с историей города Волоколамска - смело рекомендую данного гида.
Посетили с гидом Ольгой Волоколамск и Ярополец. Благодаря ей услышали много познавательной информации. Были впервые в этой местности, поездка получилась душевной, впечатления приятные. Желаю всей команде успехов и процветания.
Ольга эрудированный и очень душевный, внимательный человек и, в качестве гида, это очень помогает легко и не принуждено получать информацию, читать дальше
как одну историю,связанную фактами между собой. Многие проводят экскурсии монотонно передавая информацию, которая также монотонно или не "цепляет" или "выветривается" в ближайшее время после ее окончания. В данном случае истории, рассказанные Ольгой, останутся в памяти надолго. Благодарим за профессиональный подход к своему ремеслу. Однозначно советуем гида при выборе экскурсии. Каждый городок, каждый раз удивляет своими историями, раскрываясь той стороной, о которой и не догадывались раньше. Волоколамск тоже имеет свою историю и не одну. Очень милый, провинциальный городок. Тем,кто путешествует, обязателен к посещению. Вам понравится.
Замечательная экскурсия. Узнали много информации о крае, где проводим много времени. (Живём здесь в летнее время на даче и захотели читать дальше
узнавать о городе, который рядом). Ольга наш гид интересный и очень грамотный рассказчик, который любит свой родной край. Сама экскурсия прошла как на одном дыхании, время пролетело незаметно. Спасибо большое, обязательно буду рекомендовать друзьям и соседям
Очень довольны экскурсией,мы даже не знали, что столько достопримечательностей есть в Волоколамске и в его округе. Ольга прекрасный рассказчик, интересно. читать дальше
построен маршрут, столько нового и неожиданного узнали. Никогда не знала, что Пушкин А. С. Гиляровский, Екатерина 2 были в Волоколамске. Особенно потрясли усадьбы в Ярополеце. Жаль, что такой некогда прекрасный дворец и парк находится в ужасном состоянии. Ольга доброжелательна, очень любит свою малую родину, поэтому хочет показать все достопримечательности. Хотя, нам очень не повезло с погодой (дождь и ветер), но мы очень рады что не отказались от экскурсии и прошли весь маршрут. Особенная благодарность за то, что мы узнали о подвиге нашего народа на территории Волоколамска в ВОВ. О подвиге кремлевских курсантов, 11 саперов из дивизии Панфилова (не те 28 солдат). Очень рекомендую Ольгу, как лучшего специалиста по поведению экскурсий по Волоколамску и окрестностям.
До посещения Волоколамска, честно сказать, о городе я знала только из книги А. Бека "Волоколамское шоссе". И основной целью было читать дальше
посещение мемориала, посвященного подвигу 28 панфиловцев. Каково же было мое удивление, когда я узнала многовековую историю города! Спасибо огромное гиду Ольге. Рассказ был очень интересный, увлекательный и познавательный. Ольга быстро сориентировалась, что тема Великой Отечественной войны для нас была в приоритете, поэтому осветила ее весьма полно. Я даже мечтать не могла о посещении памятника "Взрыв", а Ольга предложила его посетить, за что ей отдельное спасибо. А еще мемориал кремлевским курсантам и памятник кремлевской бабушке! Чувствуется, что Ольга очень любит свой родной город, прекрасно знает его историю, и она смогла передать эту любовь нам. Я даже поймала себя на мысли, что хочу еще раз приехать, но только осенью, чтобы побродить по парку в Яропольце. Это село было для нас открытием благодаря блестящему рассказу Ольги, ее обаянию, легкости и простоте общения. И если бы мы жили чуточку поближе (добираться из Петербурга все-таки сложновато), то после экскурсии, проведенной Ольгой, мастером своего дела, профессионалом и знатоком истории родного края, Ярополец стал бы нашим любимым местом прогулок и познавательного отдыха. Всем советую посетить имения Гончаровых и Чернышёвых, первую сельскую ГЭС и Волоколамский кремль.
Поездка Волоколамск-Ярополец оставила у нас самые теплые и яркие воспоминания. Заслуга в этом, в первую очередь, гида Ольги, профессионала с читать дальше
большой буквы! Кроме того, что она блестяще владеет всей информацией из совершенно разных эпох истории Волоколамска и его окрестностей, Ольга еще чрезвычайно обаятельный человек, легкий в общении и доброжелательный. Историю древнего Волоколамска, событий Великой Отечественной войны, историю древних дворянских родов она подает увлекательно и со знанием дела!! Что очень непросто для таких разных эпох! Спасибо Ольге большое за полученное удовольствие и новый опыт в наших поездках по памятным местам Подмосковья!
Замечательная экскурсия, открывающая историю Волоколамска и Яропольца с неожиданной для обывателя стороны: две усадьбы, первая ГЭС, польский гетман, А. С. Пушкин, Екатерина II… Конечно, героические страницы не были забыты, но интересная историческая ретроспектива удивила. Огромное спасибо Ольге!
Волокамск и Ярополец богаты на исторические события и личности. Маршрут интересен как для взрослых, так и для школьников. Ольга была читать дальше
подготовлена фотоматериалами, увлекательно рассказывала для нашей разновозрастной группы(от 8 лет и старше), достаточно активна и все по делу, не оставила наши вопросы без ответа. Рекомендуем и гида, и маршрут!
Очень многогранная экскурсия. Сначала последовательный, глубокий и структурированный обзор крошечного кремля, куча исторической информации и ответы на все вопросы. Затем читать дальше
- быстрая и захватывающая обзорная экскурсия округи из авто. И наконец - несколько основательных остановок в Яропольце, каждая не похожа на другую: герои и кошмары ВОВ, пробежка от старинной гидроэлектростанции в заброшенный парк, история дворянского рода и церкви, там кусок биографии Пушкина, а тут - Ленина… Постоянно лил дождь - но это последнее, что вспоминается после экскурсии.
Ольга - интересный рассказчик, который любит и развивает свой город. Мы не ожидали ничего особенного от этой экскурсии. А получилось читать дальше
очень увлекательное и грамотно составленное путешествие. Волоколамск и Ярополец очень понравились, история этих мест наполнена самыми разными событиями. А еще здесь просто красиво. Также Ольга аккуратно водит машину. Советуем и гида, и эту экскурсию.
