Мобильный квест «Легенды Воронежа: по следам призраков прошлого»

Описание квестаПривет от советских масонов! Парки-кладбища и места появления призраков - разве это про Воронеж? Да, именно о нём! Мы приглашаем вас пройти по следам городских легенд, мифов и суеверий, пугающих историй и теорий заговора. Тайны этого города раскрываются здесь и сейчас! Вы никогда не задумывались, откуда взялась фраза “тайное всегда становится явным”? Дело в том, что тайному невыносимо быть таковым, ему необходимо стать явным, иначе оно будет вынуждено явиться миру самым неудобным образом, в самый неподходящий момент. Тайное томится в своем забвении, от этого тьма становится гуще, а воздух тяжелее. Помогите призракам ожить хотя бы ненадолго, загляните в бездну, и пусть бездна посмотрит в вас - это интересно!
- Прохождение квест-экскурсии через приложение
Улица 20-летия Октября, 119
Когда: В любое свободное время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
