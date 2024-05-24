за всё до 3 чел.

9 500 ₽ за всё до 3 чел.

Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день

за всё до 5 чел.

4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас

Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей

🚶 Пешая

Индивидуальная

3 часа 28 отзывов

Воронеж: легенды и быль - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Воронежа, столицы Черноземья. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и выберите окончание маршрута по вашему вкусу Начало: Петровский сквер, Памятник Петру 1, Воронеж «Вы узнаете мрачные легенды Дома чекистов и действительные события в застенках ОГПУ»

Расписание: Все дни кроме понедельника и среды в 12:00 или по договоренности