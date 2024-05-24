Откройте для себя мифы и легенды Воронежа с нашими экскурсиями

Найдено 5 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Воронеже, цены от 3 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Воронежские усадьбы: история и легенды
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
32 отзыва
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
14 отзывов
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
4 000 за всё до 5 чел.
Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
9 отзывов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
«Приготовьтесь отыскать затерянный среди меловых пород пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери и услышать легенду о его создании»
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800 за человека
Воронеж: легенды и быль
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
Воронеж: легенды и быль - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, столицы Черноземья. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и выберите окончание маршрута по вашему вкусу
Начало: Петровский сквер, Памятник Петру 1, Воронеж
«Вы узнаете мрачные легенды Дома чекистов и действительные события в застенках ОГПУ»
Расписание: Все дни кроме понедельника и среды в 12:00 или по договоренности
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
🛻 На квадроциклах
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
Путешествие на квадроциклах по среднему Дону с посещением пещерных монастырей. Насладитесь природой и узнайте увлекательные легенды
Начало: Лиски, улица Воронежская, дом 6
«я расскажу вам историю края и множество легенд о наших предках»
Расписание: Суббота и воскресенье в 8:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Всё супер, позитивно и доходчиво и самое главное, что нтересно. Спасибо за такую замечательную экскурсию.
  • Л
    Лариса
    20 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Очень познавательная и информативная экскурсия, увидели город в разные периоды. Дарья рассказывала доступно, интересно и главное с удовольствием. Рекомендуем.
  • Г
    Галина
    15 мая 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Хорошая, познавательная экскурсия. Лишний раз убеждаюсь как мало знаем о своей стране. Спасибо Светлане за эту экскурсию. Она ещё и хороший водитель.
  • Е
    Елена
    12 мая 2024
    Воронеж: жизнь снаружи и с изнанки
    Замечательный экскурсовод Дарья. Не смотря на то, что она ещё очень молода, она обладает большим объектом знаний. Ответит на любые
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    вопросы, очень приветлива и внимательно. Однозначно рекомендуем её. 2,5 часа прошли не заметно. Получили огромный объем знаний. Воронеж достоен посещения!!! Спасибо Дарье!!

  • П
    Полина
    12 мая 2024
    Воронеж: легенды и быль
    Отличная трёхчасовая экскурсия об истории и современной жизни города. Замечательно подойдёт людям, кто в городе впервые и хочет составить о
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    нём впечатление. Мы успели узнать о его создании, жизни в царское и имперское время, а также как город восстанавливался после второй мировой войны, которая очень сильно его затронула. Немного поговорили и о совр енности. Большое спасибо за экскурсию!

  • О
    Оксана
    4 мая 2024
    Воронеж: легенды и быль
    Елена, большое спасибо за душевную прогулку по Воронежу. Очень интересно, живо и по доброму. Рекомендуем.
  • М
    Максим
    2 мая 2024
    Воронеж: легенды и быль
    Посетили экскурсию у Елены, всё очень понравилось, легкая, доступная подача,море интересной информации о Воронеже,даже и не думали,что так много таит в себе этот город. Однозначно рекомедуем Елену как превосходного экскурсовода и интересного человека.
  • Т
    Татьяна
    21 апреля 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Экскурсия очень понравилась. Гидом была Светлана. Узнали много нового не только о Воронеже, но и об истории России. Рассказ Светланы был гармонично дополнен отдельными маленькими экскурсиями в усадьбах. Буду рекомендовать эту экскурсию друзьям.
  • М
    Мария
    16 апреля 2024
    Воронежские усадьбы: история и легенды
    Была в восторге от экскурсии со Светланой! Очень обширные знания по истории Воронежа, хороший язык, интересный рассказ, увлеченность своим делом
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    - все это про Светлану, и все это у нее на 200%. Очень и даже настоятельно всем рекомендую и саму экскурсию и Светлану, как гида. Отлично провела время. Рамонь стала для меня самым интеренсным местом из путешествия в Воронеж. Спасибо вам большое, Света!)

  • В
    Вера
    25 марта 2024
    Дивногорье и Костомарово: легенды пещерных храмов
    23.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных эмоций. Человек знает свою работу. Осталось масса впечатлений. Очень довольна поездкой.
    23.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных

Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Мифы и легенды»

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Сколько стоит экскурсия по Воронежу в июне 2024
Сейчас в Воронеже в категории "Мифы и легенды" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 800 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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