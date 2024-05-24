1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6.5 часов
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
11 часов
Дивногорье и Костомарово: путешествие по пещерным храмам Воронежа
Завораживающее путешествие по пещерным храмам и меловым столбам Воронежа. Откройте для себя мир древних легенд и удивительных пейзажей
Начало: На площади Ленина
«Приготовьтесь отыскать затерянный среди меловых пород пещерный храм Сицилийской Иконы Божией Матери и услышать легенду о его создании»
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
3 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Воронеж: легенды и быль - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, столицы Черноземья. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и выберите окончание маршрута по вашему вкусу
Начало: Петровский сквер, Памятник Петру 1, Воронеж
«Вы узнаете мрачные легенды Дома чекистов и действительные события в застенках ОГПУ»
Расписание: Все дни кроме понедельника и среды в 12:00 или по договоренности
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Легенды пещерных монастырей Дивногорья: тур из Воронежа на квадроциклах
Путешествие на квадроциклах по среднему Дону с посещением пещерных монастырей. Насладитесь природой и узнайте увлекательные легенды
Начало: Лиски, улица Воронежская, дом 6
«я расскажу вам историю края и множество легенд о наших предках»
Расписание: Суббота и воскресенье в 8:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
16 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена24 мая 2024Всё супер, позитивно и доходчиво и самое главное, что нтересно. Спасибо за такую замечательную экскурсию.
- ЛЛариса20 мая 2024Очень познавательная и информативная экскурсия, увидели город в разные периоды. Дарья рассказывала доступно, интересно и главное с удовольствием. Рекомендуем.
- ГГалина15 мая 2024Хорошая, познавательная экскурсия. Лишний раз убеждаюсь как мало знаем о своей стране. Спасибо Светлане за эту экскурсию. Она ещё и хороший водитель.
- ЕЕлена12 мая 2024Замечательный экскурсовод Дарья. Не смотря на то, что она ещё очень молода, она обладает большим объектом знаний. Ответит на любые
- ППолина12 мая 2024Отличная трёхчасовая экскурсия об истории и современной жизни города. Замечательно подойдёт людям, кто в городе впервые и хочет составить о
- ООксана4 мая 2024Елена, большое спасибо за душевную прогулку по Воронежу. Очень интересно, живо и по доброму. Рекомендуем.
- ММаксим2 мая 2024Посетили экскурсию у Елены, всё очень понравилось, легкая, доступная подача,море интересной информации о Воронеже,даже и не думали,что так много таит в себе этот город. Однозначно рекомедуем Елену как превосходного экскурсовода и интересного человека.
- ТТатьяна21 апреля 2024Экскурсия очень понравилась. Гидом была Светлана. Узнали много нового не только о Воронеже, но и об истории России. Рассказ Светланы был гармонично дополнен отдельными маленькими экскурсиями в усадьбах. Буду рекомендовать эту экскурсию друзьям.
- ММария16 апреля 2024Была в восторге от экскурсии со Светланой! Очень обширные знания по истории Воронежа, хороший язык, интересный рассказ, увлеченность своим делом
- ВВера25 марта 202423.03 2024 г. Была на экскурсии. Экскурсоводом был Андрей. Настолько он увлекательно рассказывал,что осталось масса положительных эмоций. Человек знает свою работу. Осталось масса впечатлений. Очень довольна поездкой.
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Мифы и легенды»
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