1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Воронеж: путешествие от истории к современности
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: По договоренности
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
6 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - город мировой истории
Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Театр оперы и балета
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
4 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Внедорожная экскурсия по историческим местам окрестностей Воронежа
Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом
14 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Воронежские усадьбы: история и легенды
Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Воронеж и дворец Ольденбургских: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Дивногорье - уникальный мир мелового периода из Воронежа
Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя меловые скалы и пещерные храмы Дивногорья, следы истории на каждом шагу
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
10 300₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Воронеж: путешествие через эпохи - от дореволюционной истории до современности
Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас
Начало: На площади Ленина
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Воронеж и удивительный мир бобров
Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами
8 июля в 08:00
9 июля в 08:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Популярное предложение
«Воронежская Аризона»: история, природа и необычные панорамы
Полюбуйтесь красотой воронежского Белогорья, узнайте историю древних поселений и насладитесь живописными пейзажами на индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
9 июля в 08:00
10 июля в 08:00
9 100₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воронеж: легенды и быль - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, столицы Черноземья. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и выберите окончание маршрута по вашему вкусу
Начало: Петровский сквер, Памятник Петру 1, Воронеж
Расписание: Все дни кроме понедельника и среды в 12:00 или по договоренности
11 июня в 12:00
13 июня в 12:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Воронежу: путешествие через века
Познакомьтесь с Воронежем изнутри: исторические памятники, зелёные парки и уникальные смотровые площадки ждут вас
Начало: По желанию туристов
Расписание: Индивидуально по запросу туристов
10 июня в 14:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Воронежу: история, архитектура и культурное наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок рассказывает свою историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Воронежу: от дворянских улиц до памятников истории
Погрузитесь в историю Воронежа, пройдя по его знаковым местам. Архитектурные шедевры, памятники и живописные уголки ждут вас
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно по договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Воронежу: история и достопримечательности
Присоединяйтесь к незабываемой прогулке по Воронежу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: Плехановская, 9
Расписание: по запросу
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Добро пожаловать в Воронеж: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, узнайте его тайны и истории, связанные с известными личностями
Начало: Театр Оперы и балета
Расписание: Ежедневно 11.00
18 июня в 11:00
19 июня в 11:00
4 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по колоритной столице Черноземья - Воронеж
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, узнайте его историю и культуру, посетив самые значимые и красивые места города
Начало: По договорённости
Расписание: Любой день недели, в любое время
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
5 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из крепости в столицу Черноземья: уникальная экскурсия по Воронежу
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Воронежу, открывая историю города от его основания до современности
Начало: Площадь Ленина
Расписание: Каждый день с 10:00 до 18:00.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
4 500₽ за всё до 25 чел.
Индивидуальная
9 часов
Рамонь - маршрут выходного дня: замок, «Бирюльки» и музей русской бани
Рамонь - резиденция Романовых в 30 км от Воронежа. Прогулка по замку принцессы Ольденбургской, посещение дома творчества «Бирюльки» и музея русской бани
Начало: Липецк, Воронеж
Расписание: По субботам с 8:00
15 июня в 08:00
22 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Воронеж - первое знакомство: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Воронеж - это столица Черноземья с богатой историей. Узнайте, как город разрушался и возрождался, и какие произведения искусства и знаменитые люди с ним связаны
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 16:30
Завтра в 11:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Тайная сторона Воронежа: индивидуальная экскурсия
Прогулка по старинным улочкам Воронежа, где раскрываются тайны заброшенных особняков и монастырей. Ощутите дух города
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
60005 100₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Гуляем по Воронежу - по суше и воде
Пройтись по центру и набережной, а затем на частном катере отправиться в старое русло реки
Завтра в 17:30
10 июня в 08:30
14 999₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения29 мая 2024Прекрасное мини-путешествие, нам очень понравилось! Очень интересно, красочно, познавательно. Увидели столько интересных и красивых мест, сделали шикарные фото, полазили по пещерам. Очень рекомендую экскурсию!
- ЛЛариса27 мая 2024Нам провёл классную экскурсию Павел, образованный, знающий прекрасно историю города, мы в восторге, время пролетело мнгновенно, было невероятно интересно!!! Очень очень рекомендуем Павла!!!
- ВВладимир27 мая 2024Все прошло хорошо. Светлана - спасибо Вам!
- ЮЮрий25 мая 2024Светлана отлично провела экскурсию, впечатления самые позитивные. Большое спасибо!
- ООльга25 мая 2024Все прошло очень интересно, увлекательно. Очень много исторических фактов было освещено. Все прошло супер 👍
- ЕЕлена24 мая 2024Всё супер, позитивно и доходчиво и самое главное, что нтересно. Спасибо за такую замечательную экскурсию.
- ВВалентина24 мая 2024Ярослав провел замечательную обзорную экскурсию по Воронежу!
- ССветлана21 мая 2024Отличная экскурсия! Владимир не только настоящий эксперт по истории и краеведению, но и отличный водитель, что для данной экскурсии не менее важно.
- ЛЛариса20 мая 2024Очень познавательная и информативная экскурсия, увидели город в разные периоды. Дарья рассказывала доступно, интересно и главное с удовольствием. Рекомендуем.
- ССергей17 мая 2024Ярославу большое спасибо за обзорную экскурсию по Воронежу. Приятно, когда человек любит и свою работу и свой город и потратил
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Индивидуальные»
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