за всё до 4 чел.

6 300 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю

Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии

за всё до 4 чел.

4 400 ₽ за всё до 4 чел.

Погрузитесь в уникальную атмосферу Воронежа, где каждый уголок хранит свои тайны и истории

за всё до 3 чел.

15 600 ₽ за всё до 3 чел.

Погрузитесь в историю и красоту окрестностей Воронежа, путешествуя на комфортабельном внедорожнике с личным гидом

за всё до 3 чел.

9 500 ₽ за всё до 3 чел.

Дворцовый комплекс Ольденбургских, усадьба Веневитиновых и «Кремль на Дону» за 1 день

за всё до 3 чел.

9 500 ₽ за всё до 3 чел.

Погрузитесь в историю Воронежа и дворца Ольденбургских, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю

за всё до 7 чел.

10 300 ₽ за всё до 7 чел.

Погрузитесь в атмосферу древности, исследуя меловые скалы и пещерные храмы Дивногорья, следы истории на каждом шагу

за всё до 5 чел.

4 000 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в атмосферу Воронежа: от площади Ленина до проспекта Революции. Исторические здания, уютные переулки и местный колорит ждут вас

за всё до 3 чел.

9 100 ₽ за всё до 3 чел.

Увидеть знаковые места города, посетить природный заповедник и познакомиться с бобрами

за всё до 3 чел.

9 100 ₽ за всё до 3 чел.

Полюбуйтесь красотой воронежского Белогорья, узнайте историю древних поселений и насладитесь живописными пейзажами на индивидуальной экскурсии

🚶 Пешая

Индивидуальная

3 часа 28 отзывов

Воронеж: легенды и быль - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Воронежа, столицы Черноземья. Узнайте о его истории, посетите знаковые места и выберите окончание маршрута по вашему вкусу Начало: Петровский сквер, Памятник Петру 1, Воронеж

Расписание: Все дни кроме понедельника и среды в 12:00 или по договоренности