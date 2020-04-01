Выбирайте и другие экскурсии по Воронежу

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Узнать о событиях прошлого и о выдающихся людях на авто-пешеходной экскурсии

Ярослав
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Ярослав – ваш гид
На фоне своих самых интересных мест Воронеж предстанет перед вами в срезе эпох.

Вы узнаете, с чего начинался город, как и благодаря каким людям развивался, к чему пришел.

Услышите пару легенд и баек.

Погуляете по уютным паркам и величественным площадям, проедете по основным улицам и проспектам, посетите средневековые храмы и смотровые площадки.
1500 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 7 друзей
На автомобиле
Продолжительность 4 часа
До 8 человек
Можно с детьми
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Воронеж — город мировой истории
Воронеж — город мировой истории

Что вас ожидает

Воронеж из века в век
Цель моей экскурсии — показать вам ретроспективу Воронежа, интересно и понятно рассказать о городе с 16 века до наших дней. В этом помогут главные достопримечательности и артерии Воронежа. Мы пройдем по площадям Ленина и Победы; погуляем по набережной, по Петровскому и Кольцовскому скверам; побываем на месте основания Воронежа у старинной церкви. На Адмиралтейской площади у реки вы рассмотрите пришвартованный корабль, копию времён Петра I, и посетите Успенский храм. А еще полюбуетесь левым берегом со смотровой площадки.

Имена и бренды Воронежа
Что в нашем городе делали Петр Великий, Карл Маннергейм, Реза Пехлеви, Фидель Кастро, Людвиг Свобода? На экскурсии прозвучит много имен. Вы узнаете об эпохальных событиях, с которыми связан Воронеж: например, о рождении русского флота, об Азовских походах, о Гражданской и Второй Мировой войнах. Мы поговорим и о современном Воронеже — что производят на местных заводах, чем славится город сегодня и какие события здесь происходят.

В завершение экскурсии вас ждет бонус-сюрприз.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается в удобных вам точках города
  • Экскурсия проводится на минивэне премиум-класса
  • Я также могу провести экскурсию на английском языке
Воронеж — город мировой истории
Воронеж — город мировой истории
Воронеж — город мировой истории
Воронеж — город мировой истории
Воронеж — город мировой истории
Воронеж — город мировой истории
Воронеж — город мировой истории
Воронеж — город мировой истории
Воронеж — город мировой истории
Воронеж — город мировой истории
Воронеж — город мировой истории
Воронеж — город мировой истории

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ярослав
Ярослав
Историк по профессии. В Воронеже живу с рождения, то есть с 1983 года. Семья моя живёт здесь 4 поколения. Организацией и проведением экскурсий занимаюсь с 2015. До этого занимался журналистикой, преподаванием истории, археологией. Гуманитарный склад ума и тяга к живому общению привели меня в эту сферу. Культура и военное дело — то, о чём могу говорить часами.
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