Выбирайте и другие экскурсии по Воронежу

Что вас ожидает

Воронеж из века в век

Цель моей экскурсии — показать вам ретроспективу Воронежа, интересно и понятно рассказать о городе с 16 века до наших дней. В этом помогут главные достопримечательности и артерии Воронежа. Мы пройдем по площадям Ленина и Победы; погуляем по набережной, по Петровскому и Кольцовскому скверам; побываем на месте основания Воронежа у старинной церкви. На Адмиралтейской площади у реки вы рассмотрите пришвартованный корабль, копию времён Петра I, и посетите Успенский храм. А еще полюбуетесь левым берегом со смотровой площадки.

Имена и бренды Воронежа

Что в нашем городе делали Петр Великий, Карл Маннергейм, Реза Пехлеви, Фидель Кастро, Людвиг Свобода? На экскурсии прозвучит много имен. Вы узнаете об эпохальных событиях, с которыми связан Воронеж: например, о рождении русского флота, об Азовских походах, о Гражданской и Второй Мировой войнах. Мы поговорим и о современном Воронеже — что производят на местных заводах, чем славится город сегодня и какие события здесь происходят.

В завершение экскурсии вас ждет бонус-сюрприз.