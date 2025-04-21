Фотопрогулка
до 10 чел.
Экскурсия-квест по центру Воронежа
Прогуляться по улицам, разглядывая старинные здания и вглядываясь в лица на архивных фотографиях
Начало: Рядом с Театром оперы и балета
«На экскурсии с элементами квеста вам предстоит наблюдать, удивляться, отвечать на вопросы и получать призы за свою любознательность»
Завтра в 09:00
15 мая в 09:00
3500 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Воронеже «По следам призраков прошлого»
Городские легенды, мифы и суеверия, пугающие историе и теории заговора
Начало: На улице 20-летия Октября
«По мере прохождения квеста вы узнаете новую информацию о городе и исторические факты, а также откроете интересные места»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 5 чел.
Квест-прогулка «Пенный Воронеж» (18+)
Погрузитесь в атмосферу Воронежа, посещая рюмочные и пивные. Откройте для себя крафтовое пиво и авторские настойки, участвуя в увлекательном квесте
Начало: На площади Ленина
«В конце квеста определим победителя — его ждёт приз»
Завтра в 09:30
6 мая в 13:30
10 000 ₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна21 апреля 2025И так Воронеж! Когда я говорила знакомым о поездке, все как то критически отнеслись к выбору -"Ну это же не
Ответы на вопросы от путешественников по Воронежу в категории «Квесты»
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