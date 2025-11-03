Погружение в атмосферу Воронежа через уникальную фото-прогулку позволит увидеть город в новом свете.
Центральные улицы и площади предстанут не только в современном облике, но и на архивных снимках, раскрывая свою историю.
Центральные улицы и площади предстанут не только в современном облике, но и на архивных снимках, раскрывая свою историю.
5 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Уникальные фото-локации
- 🗺 Исторические открытия
- 🎁 Призы за активность
- 🏛 Знаковые достопримечательности
- 🤔 Интересные факты о городе
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Площадь Ленина
- Проспект Революции
- Здание Управления Юго-Восточной железной дороги
- Благовещенский кафедральный собор
- Петровский сквер
- Площадь Победы
Описание фото-прогулки
На прогулке по центру города вы увидите его не только в современном обличии, но и на архивных фотографиях. Ваша задача – внимательно рассмотреть город и сопоставить его с изображениями на снимках. И тогда довоенный и послевоенный Воронеж раскроется перед вами в совершенно другом ракурсе.
Вы увидите:
- Площадь Ленина — центральную и самую узнаваемую площадь Воронежа, ставшую излюбленным местом для встреч
- Проспект Революции — «улицу-музей», на которой сохранилось множество исторических зданий
- Здание Управления Юго-Восточной железной дороги — с башней и часами, ставшими архитектурными визитными карточками города
- Благовещенский кафедральный собор — один из самых высоких православных храмов России
- Петровский сквер — зелёный оазис с памятником Петру I, основателю русского военного флота
- Площадь Победы — мемориальный комплекс, посвящённый подвигу воронежцев в годы Великой Отечественной войны
- Старинные особняки, театры, университетские корпуса и уютные дворики, каждый из которых хранит свою историю
И узнаете:
- Почему Воронеж получил именно такое имя — и какие легенды с ним связаны
- Почему Пётр I выбрал Воронеж местом строительства первого военного флота России
- Какие изобретения и научные открытия родились в Воронеже
- Кто из великих писателей, учёных и артистов жил и работал здесь
- Как город был почти полностью разрушен, а затем восстановлен буквально из пепла
- Чем живёт Воронеж сегодня — от технологий и промышленности до культурных инициатив и фестивалей
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Воронеже
Провела экскурсии для 98 туристов
Здравствуйте, я Ирина, воронежский гид-экскурсовод. Имею культурологическое образование и стаж музейной работы более 10 лет. Столько же занимаюсь проведением городских экскурсий. Победительница всероссийского конкурса «Лига экскурсоводов» в номинации «Культурно-познавательная экскурсия» (2024 г.). Самая большая награда в моей работе — яркие положительные эмоции и впечатления людей, открывших для себя Воронеж. Приглашаю вас присоединиться к их числу!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вадим
3 ноя 2025
Нам было комфортно и интересно на протяжении всей экскурсии.
Татьяна
20 окт 2025
Были с коллегами на экскурсии, проводимой Ириной. Всем очень понравилось, содержание информативное, доступное к восприятию и интересное. Сама экскурсовод обаятельная, с хорошим чувством юмора) действительно отдохнули и прикоснулись к истории города.
Ольга
18 окт 2025
Ирина прекрасный экскурсовод, спасибо большое за информативную и интересную экскурсию. Получилась классная прогулка по центру города с элементами квеста)))
Наталья
1 окт 2025
Очень приятная прогулка получилась с Ириной!
Прошли почти по всем знаковым местам города, узнали о разных эпохах, при этом в голове ничего не смешалось.
Отдельно отмечу интерактив с поиском фрагментов - отлично вовлекает группу!
Еще здорово, что у Ирины были старые фотографии Воронежа, было интересно с ними сравнивать современность👍
Виктория
2 сен 2025
Экскурсия очень интересная, 2 часа прошли на одном дыхании. Ирина отличный экскурсовод!
Ольга
29 авг 2025
Наша небольшая компания в основном не местных жителей просто очарована Ириной - она очень приятный человек и замечательный рассказчик! Преподносит материал легко и непринужденно, с интересными фактами и тонким юмором!
Мария
12 авг 2025
Экскурсия очень интересная и динамичная. Сразу чувствуется, что весь материал подготовлен с душой. С первых минут ощущаешь индивидуальный подход! Поражает внимание к деталям. Что сейчас, а как было раньше на
Ксения
4 июн 2025
Ирина - замечательный экскурсовод, искренне влюбленный в свой город. Нам, впервые оказавщимся в Воронеже, было очень интересно и познавательно услышать множество историй, связанных с этим местом. Экскурсия прошла на одном дыхании.
Советую всем, кто хочет познакомится с этим городом, начать с этой экскурсии. Особый шарм - это квестовые вопросы, которые вовлекают слушателя в процесс познавания Воронежа. Спасибо большое!
Советую всем, кто хочет познакомится с этим городом, начать с этой экскурсии. Особый шарм - это квестовые вопросы, которые вовлекают слушателя в процесс познавания Воронежа. Спасибо большое!
Татьяна
21 апр 2025
И так Воронеж! Когда я говорила знакомым о поездке, все как то критически отнеслись к выбору -"Ну это же не очень интересно!" Просмотрев много видео. прочитав отзывы о этом городе
