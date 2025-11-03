читать дальше

я приняла однозначное решение - поездке быть! Мне очень хочется показать семье этот фантастический уголок нашей страны! Проанализировав все экскурсии на сайте, очень понравилось описание данного формата! Отметила: 1. разноплановость экскурсии (рассказ о великих личностях, архитектура, Воронеж Петровской эпохи);2. формат Квеста; 3. продолжительность -2 часа; 4. стоимость. Теперь не много о экскурсоводе Ирине - Все прошло на отлично!!!!!!! Хочу отметить, что ей удалось нас влюбить в этот город, и заинтересовать продолжать изучать этот дивный край. Наше общение началось с переписки и мной было отмечено, что экскурсовод спросил состав группы(отметить детей и их возраст, город проживания). В процессе экскурсии я отметила, что Ирина готовилась именно для нас, а именно в поданной информации проходили линии совмещения эпох, известных личностей которые проживали и творили в Воронеже и нашей родном городе Туле, информация была подана в интересном формате как для старшего поколения, так и для подростка. Ирина очень аккуратно вовлекала нас в диалоги, рассуждения, атак же увлекала "особенными" фактами! Одним словом "Нас закрутил" вихрь ее любви к этому краю! Мы очень рекомендуем вам остановить свой выбор на данной экскурсии с очень потрясающим экскурсоводом Ириной! Еще раз благодарим за помощь в выборе дальнейших маршрутов, за знакомство с брендовой продукцией Воронежа, за игру в монетки (мы разбудили в себе детей),за советы и внимательность к путешественникам.