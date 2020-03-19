Последние новости коронавируса в Воронежской области на сегодня со статистикой
Заразилось 943+44
Умерло 12
Выздоровело 355+13
Болеют сейчас 576+31
Летальность 1.27%около 13 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35
В Воронежской области, включая Воронеж, находится 0.41%, 943 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 355 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 576 человек
По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека
В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512
Сколько заболевших коронавирусом в Воронеже и Воронежской области
График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Воронежской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.
Карта распространения коронавируса в Воронежской области и мире в реальном времени
На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.
Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Воронежской области от коронавируса по дням
В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.
Статистика в таблице по зараженным на территории Воронежской области по дням
В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.
Дата
Заразилось
Умерло
Выздоровело
Болеют сейчас
12 мая 2020
943+44+5%
12
355+13+4%
▲576+31
11 мая 2020
899+51+6%
12
342+10+3%
▲545+41
10 мая 2020
848+39+5%
12
332+5+2%
▲504+34
9 мая 2020
809+43+6%
12
327+66+25%
▼470-23
8 мая 2020
766+35+5%
12
261+43+20%
▼493-8
7 мая 2020
731+34+5%
12
218+70+47%
▼501-36
6 мая 2020
697+30+4%
12
148+8+6%
▲537+22
5 мая 2020
667+31+5%
12+1+9%
140+9+7%
▲515+21
4 мая 2020
636+34+6%
11+2+22%
131+18+16%
▲494+14
3 мая 2020
602+37+7%
9
113+29+35%
▲480+8
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Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Воронежской области по дням
Воронежская область и другие регионы России в сравнении
Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек
11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%
Последние новости об обстановке с коронавирусом в Воронежской области
За сутки в России от коронавируса вылечились 2476 человек, с начала пандемии число выздоровевших превысило 23 тысячи. В частности, 769 человек выписаны за сутки в Москве, 158 — в Подмосковье, 85 — в Волгоградской области, 83 — в Северной Осетии, 71 — в Нижегородской области, 70 — в Воронежской области.
Врач скорой помощи Александр Шулепов, работавший в Новоусманской больнице в Воронежской области, выпал из окна медучреждения, где проходил лечение от коронавируса. По данным «Интерфакса», в результате падения медик получил перелом основания черепа. В настоящее время он находится в реанимации.
В Москве поймали объявленного в федеральный розыск россиянина, который заражен коронавирусом. 30-летний мужчина заразился коронавирусом в Москве и был госпитализирован в больницу имени Филатова. Выяснилось, что он находится в розыске в Воронеже за оскорбление представителя власти.
Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ
Мыть и обрабатывать руки;
Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;
Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;
Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;
Держаться на дистанции от других людей, не менее 1.5 метров, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию больше;
Не пользоваться общественных транспортом;
Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;
Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.
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