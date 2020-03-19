Заразилось 943 +44

Умерло 12

Выздоровело 355 +13

Болеют сейчас 576 +31

Летальность 1.27% около 13 чел. на 1000 заболевших

В Воронежской области, включая Воронеж, находится 0.41%, 943 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 355 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 576 человек



По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека



В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Воронеже и Воронежской области График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Воронежской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.4 раза в Воронежской области летальность ⇡ выше, чем , чем в остальных регионах России 13 человек на 1000 зараженных.

В других регионах России, 9 человек в среднем умирает в Воронежской области

Карта распространения коронавируса в Воронежской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Воронежской области от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Воронежской области по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Заразилось Умерло Выздоровело Болеют сейчас 12 мая 2020 943 +44+5% 12 355 +13+4% ▲ 576+31 11 мая 2020 899 +51+6% 12 342 +10+3% ▲ 545+41 10 мая 2020 848 +39+5% 12 332 +5+2% ▲ 504+34 9 мая 2020 809 +43+6% 12 327 +66+25% ▼ 470-23 8 мая 2020 766 +35+5% 12 261 +43+20% ▼ 493-8 7 мая 2020 731 +34+5% 12 218 +70+47% ▼ 501-36 6 мая 2020 697 +30+4% 12 148 +8+6% ▲ 537+22 5 мая 2020 667 +31+5% 12 +1+9% 140 +9+7% ▲ 515+21 4 мая 2020 636 +34+6% 11 +2+22% 131 +18+16% ▲ 494+14 3 мая 2020 602 +37+7% 9 113 +29+35% ▲ 480+8 Показать все дни * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Воронежской области по дням