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Последние новости коронавируса в Воронежской области на сегодня со статистикой

  • Заразилось 943+44
  • Умерло 12
  • Выздоровело 355+13
  • Болеют сейчас 576+31
  • Летальность 1.27%около 13 чел. на 1000 заболевших
* по данным 12.05.2020 10:35

В Воронежской области, включая Воронеж, находится 0.41%, 943 человека, от всех протестированных заболевших коронавирусом в России. Из них 12 умерло, 355 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 576 человек

По данным 12 мая 2020, всего в мире заразились 4 268 496 человек, выздоровело 1 533 701, умерло 287 463, болеющих 2 447 332 человека

В России 232 243 случаев, умерло 2116, выздоровело 43 512

Сколько заболевших коронавирусом в Воронеже и Воронежской области

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Воронежской области, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

в 1.4 разав Воронежской области летальность ⇡ выше, чем в остальных регионах России
13 человекв среднем умирает в Воронежской области на 1000 зараженных.
В других регионах России, 9 человек

Карта распространения коронавируса в Воронежской области и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.73%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Воронежской области от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Статистика в таблице по зараженным на территории Воронежской области по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗаразилосьУмерлоВыздоровелоБолеют сейчас
12 мая 2020943+44+5%12355+13+4%576+31
11 мая 2020899+51+6%12342+10+3%545+41
10 мая 2020848+39+5%12332+5+2%504+34
9 мая 2020809+43+6%12327+66+25%470-23
8 мая 2020766+35+5%12261+43+20%493-8
7 мая 2020731+34+5%12218+70+47%501-36
6 мая 2020697+30+4%12148+8+6%537+22
5 мая 2020667+31+5%12+1+9%140+9+7%515+21
4 мая 2020636+34+6%11+2+22%131+18+16%494+14
3 мая 2020602+37+7%9113+29+35%480+8
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Воронежской области по дням

Воронежская область и другие регионы России в сравнении

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

Последние новости об обстановке с коронавирусом в Воронежской области

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За сутки в России от коронавируса вылечились 2476 человек, с начала пандемии число выздоровевших превысило 23 тысячи. В частности, 769 человек выписаны за сутки в Москве, 158 — в Подмосковье, 85 — в Волгоградской области, 83 — в Северной Осетии, 71 — в Нижегородской области, 70 — в Воронежской области.
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tj
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Это уже третий известный случай, когда на фоне пандемии Covid-19 российские врачи выпадают из окон. Первые два случая обернулись летальным исходом.
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Врач скорой помощи Александр Шулепов, работавший в Новоусманской больнице в Воронежской области, выпал из окна медучреждения, где проходил лечение от коронавируса. По данным «Интерфакса», в результате падения медик получил перелом основания черепа. В настоящее время он находится в реанимации.
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Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

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