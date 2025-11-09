Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииВас ждёт вкусное погружение в колоритный мир праздничной Скандинавской гастрономии. А также Вы узнаете много интересного об истории кулинарной культуры стран Скандинавии.
Ежедневно с 900 до 20.00
Что включено
- -Праздничное меню в Сканди стиле/n-Кулинарный мастер - класс/n-Услуги персонального Шефа/n-Кулинарные секреты Сканди кухни от Шефа/n-Гастро погружение в историю и кулинарн/nые традиции стран Скандина/nвии/n-Старинные атмосферные фото локации/n/n
- -Услуги гида/n-Одноразовые тапочки/n-Бахилы (детские и взрослые)!!!/n-Праздничное настроение 🐍🌲🌟
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Крепостная, д. 8
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 900 до 20.00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
