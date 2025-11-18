Индивидуальный мастер-класс по изготовлению Выборгского кренделя

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Выборгский крендель — легендарная выпечка с историей от Средневековья до наших дней.



Посетите «Фабрику кренделей» в старинном особняке Выборга, чтобы своими руками создать вкусный сувенир по секретным рецептам!

Описание мастер-класса Крендель — это традиционная для Выборга выпечка, которая по форме напоминает руки монахов-францисканцев, сложенные в молитве. История кренделя насчитывает несколько эпох — по легенде его начали выпекать еще в далеком Средневековье монахи, затем он завоевал расположение Императорского Петербурга, в финском Выборге пекари гордились правом выпекать крендель и состязались за право быть лучшими, во время военных лет этим лакомством поощряли летчиков, а в XXI веке «Выборгский крендель» официально стал признанным брендом Ленинградской области. Время идет, а крендель остается! В Выборге работает «Фабрика кренделей» в элегантном здании «Домус Поссе» — в старом городе. В этом особняке воссоздан дух Выборга начала XIX века. Для гостей города отрыта крендельная гостиная, где можно познакомиться с историей этого вкусного сувенира, а также «кухня», где можно лично приготовить крендели по секретному рецепту. Вас встретит очаровательная хозяюшка фабрики, поведает историю этого вкусного символа, каждый гость сможет испечь 3 вида кренделей — ржаной по рецепту Матушки Марэн, монастырский с пряностями и крендель по рецепту госпожи Макаровской. У каждого получится свой неповторимый, уникальный вкусный сувенир! Важная информация: Подъём на башню Святого Олафа на данный момент не возможен, Башня Олафа с 8 марта закрыта на реставрацию на 1.5 года.

