Индивидуальный мастер-класс по изготовлению Выборгского кренделя

Выборгский крендель — легендарная выпечка с историей от Средневековья до наших дней.
Посетите «Фабрику кренделей» в старинном особняке Выборга, чтобы своими руками создать вкусный сувенир по секретным рецептам!
Описание мастер-классаКрендель — это традиционная для Выборга выпечка, которая по форме напоминает руки монахов-францисканцев, сложенные в молитве. История кренделя насчитывает несколько эпох — по легенде его начали выпекать еще в далеком Средневековье монахи, затем он завоевал расположение Императорского Петербурга, в финском Выборге пекари гордились правом выпекать крендель и состязались за право быть лучшими, во время военных лет этим лакомством поощряли летчиков, а в XXI веке «Выборгский крендель» официально стал признанным брендом Ленинградской области. Время идет, а крендель остается! В Выборге работает «Фабрика кренделей» в элегантном здании «Домус Поссе» — в старом городе. В этом особняке воссоздан дух Выборга начала XIX века. Для гостей города отрыта крендельная гостиная, где можно познакомиться с историей этого вкусного сувенира, а также «кухня», где можно лично приготовить крендели по секретному рецепту. Вас встретит очаровательная хозяюшка фабрики, поведает историю этого вкусного символа, каждый гость сможет испечь 3 вида кренделей — ржаной по рецепту Матушки Марэн, монастырский с пряностями и крендель по рецепту госпожи Макаровской. У каждого получится свой неповторимый, уникальный вкусный сувенир! Важная информация: Подъём на башню Святого Олафа на данный момент не возможен, Башня Олафа с 8 марта закрыта на реставрацию на 1.5 года.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все ингредиенты для мастер-класса включены в стоимость
Что не входит в цену
- Подъём на башню Святого Олафа на данный момент невозможен
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Красноармейская, 12, Выборг
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Подъём на башню Святого Олафа на данный момент не возможен
- Башня Олафа с 8 марта закрыта на реставрацию на 1.5 года
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
