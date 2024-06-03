Развлечения для детей – экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения для детей» в Выборге, цены от 990 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Пешая
9 отзывов
3 часа
Билеты
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19)
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
от 990 за билет
Келья АЛХИМИКА
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Келья АЛХИМИКА
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
23 янв в 13:00
24 янв в 13:00
4000 за всё до 7 чел.
Водная прогулка на катере вдоль побережья парка Монрепо на старый красивый шлюз Лавола, Сайменского канала
На катере
1 час
Водная прогулка
Водная прогулка на катере вдоль побережья парка Монрепо на старый красивый шлюз Лавола, Сайменского канала
Начало: ЛО. г Выборг Набережная адмирала Апраксина
Расписание: Все дни кроме понедельника и вторника В 12.00 и 16.00
26 апр в 12:00
27 апр в 12:00
1800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    3 июня 2024
    Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
    С помощью аудиогида увидели парк Монрепо во всей своей красе. Аудиогид предоставляет возможность проводить в красивейший местах столько времени, сколько
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    захотите. Ни от кого не зависишь, можно спокойно посидеть, поразмышлять о жизни в тишине и покое, полюбоваться на пейзажи, морской залив. Никто не торопит, чувствуешь единение с природой и понимаешь, какие люди жили, творили, любили жизнь и природу. При фотографировании получаются на память прекрасные снимки.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Развлечения для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
  2. Келья АЛХИМИКА
  3. Водная прогулка на катере вдоль побережья парка Монрепо на старый красивый шлюз Лавола, Сайменского канала
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Круглая Башня
  2. Выборгский замок
  3. Самое главное
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в январе 2025
Сейчас в Выборге в категории "Развлечения для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 4000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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