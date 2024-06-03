читать дальше

захотите. Ни от кого не зависишь, можно спокойно посидеть, поразмышлять о жизни в тишине и покое, полюбоваться на пейзажи, морской залив. Никто не торопит, чувствуешь единение с природой и понимаешь, какие люди жили, творили, любили жизнь и природу. При фотографировании получаются на память прекрасные снимки.