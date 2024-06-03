3 часа
Билеты
Парк Монрепо в Выборге: аудиоэкскурсия с билетом по оазису романтики
Начало: Парк Монрепо (Парковая улица 19)
Завтра в 09:00
23 янв в 09:00
от 990₽ за билет
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
23 янв в 13:00
24 янв в 13:00
4000₽ за всё до 7 чел.
1 час
Водная прогулка
Водная прогулка на катере вдоль побережья парка Монрепо на старый красивый шлюз Лавола, Сайменского канала
Начало: ЛО. г Выборг Набережная адмирала Апраксина
Расписание: Все дни кроме понедельника и вторника В 12.00 и 16.00
26 апр в 12:00
27 апр в 12:00
1800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда3 июня 2024С помощью аудиогида увидели парк Монрепо во всей своей красе. Аудиогид предоставляет возможность проводить в красивейший местах столько времени, сколько
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Развлечения для детей»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в январе 2025
Сейчас в Выборге в категории "Развлечения для детей" можно забронировать 3 экскурсии от 990 до 4000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Выборге на 2025 год по теме «Развлечения для детей», 9 ⭐ отзывов, цены от 990₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март