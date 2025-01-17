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рассказывала об истории Выборга, но при этом исторические факты, чередовались историями про выборгских домовых. После экскурсии мы побывали на уютном мастер классе, где сделали своих собственных домовых, которых увезли с с собой в качестве выборгских сувениров.