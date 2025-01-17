2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборгские гномы: куда ведут следы
Погрузитесь в мир выборгских гномов, следуя по их следам. Откройте для себя тайны Томте и создайте собственного гнома-помощника
Начало: На Рыночной площади
6500₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия старухи Лоухи и тайны Выборга
Побродить по средневековым улочкам и познакомиться с карельской Бабой-Ягой на мастер-классе
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 09:00
19 фев в 09:00
6000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
Дом династии Валль: экскурсия + мастер-класс по скандинавской кухне
Приготовить блюда с шеф-поваром и познакомиться с историей 300-летнего дома в Старом Выборге
Начало: В центре Старого Выборга, на Крепостной улице
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от 3330₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия17 января 2025Интересная экскурсия, которая заинтересовала и взрослых, и детей. Возраст детей был разнообразный, но понравилось одинаково всем. Экскурсовод Алена очень интересно
- ННаталья9 января 2025прекрасная рождественская экскурсия. зарядились новогодним настроением. спасибо Алене, с теплотой будем вспоминать смотря на наших Ниссе
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Мастер-классы»
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Сколько стоит экскурсия по Выборгу в феврале 2025
Сейчас в Выборге в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 3330 до 6500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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