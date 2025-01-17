Интересные программы мастер-классы Выборга

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Выборге, цены от 3330 ₽. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Выборгские гномы: куда ведут следы
Пешая
2 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборгские гномы: куда ведут следы
Погрузитесь в мир выборгских гномов, следуя по их следам. Откройте для себя тайны Томте и создайте собственного гнома-помощника
Начало: На Рыночной площади
6500 за всё до 10 чел.
Магия старухи Лоухи и тайны Выборга
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Магия старухи Лоухи и тайны Выборга
Побродить по средневековым улочкам и познакомиться с карельской Бабой-Ягой на мастер-классе
Начало: На Рыночной площади
Завтра в 09:00
19 фев в 09:00
6000 за всё до 10 чел.
Дом династии Валль: экскурсия + мастер-класс по скандинавской кухне
2 часа
Индивидуальная
Дом династии Валль: экскурсия + мастер-класс по скандинавской кухне
Приготовить блюда с шеф-поваром и познакомиться с историей 300-летнего дома в Старом Выборге
Начало: В центре Старого Выборга, на Крепостной улице
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от 3330 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    17 января 2025
    Выборгские гномы: куда ведут следы
    Интересная экскурсия, которая заинтересовала и взрослых, и детей. Возраст детей был разнообразный, но понравилось одинаково всем. Экскурсовод Алена очень интересно
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    рассказывала об истории Выборга, но при этом исторические факты, чередовались историями про выборгских домовых. После экскурсии мы побывали на уютном мастер классе, где сделали своих собственных домовых, которых увезли с с собой в качестве выборгских сувениров.

  • Н
    Наталья
    9 января 2025
    Выборгские гномы: куда ведут следы
    прекрасная рождественская экскурсия. зарядились новогодним настроением. спасибо Алене, с теплотой будем вспоминать смотря на наших Ниссе

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Выборге
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Выборгские гномы: куда ведут следы
  2. Магия старухи Лоухи и тайны Выборга
  3. Дом династии Валль: экскурсия + мастер-класс по скандинавской кухне
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Круглая Башня
  2. Выборгский замок
  3. Самое главное
  4. Часовая башня
  5. Рыночная площадь
  6. Усадьба Бюргера
  7. Выборгская Старая Ратуша
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в феврале 2025
Сейчас в Выборге в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 3330 до 6500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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