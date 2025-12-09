Описание экскурсииВ самом центре старой части города Выборга, в историческом доме династии Валль Вы узнаете историю магического значения амулетов, оберегов и талисманов 19века, своими руками изготовити эти таинственные сувениры по старинным традициям и можете быть уверены, они обязательно помогут выполнить все Ваши пожелания в Новом 2025 году!
Ежедневно с 9.00 до 20.00.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ул. Крепостная, д. 8
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9.00 до 20.00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
