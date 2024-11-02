«Калевала» - песнь Севера на фасадах Выборга

Прочитать истории карело-финского эпоса про героев и богов в архитектуре города
Отправляемся в путешествие по краю, где сохранились легенды о могучих богатырях и завораживающие народные мелодии.

«Поладим друг другу руки, крепко сцепим наши пальцы, песни лучшие исполним», — так начинаются руны «Калевала».

Мы прочитаем их сюжеты на фасадах, вглядимся в лица героев и образы богов, запечатлённые в камне, и перенесёмся в мир волшебных сказаний Севера.
«Калевала» - песнь Севера на фасадах Выборга
«Калевала» - песнь Севера на фасадах Выборга
«Калевала» - песнь Севера на фасадах Выборга
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Дом Пиетинена — особняк начала 20 века, фасад которого поражает воображение обилием деталей по мотивам «Калевалы». Гранитные маскароны с причудливыми гримасами взирают на прохожих, а центральная арка украшена горельефами в виде львиных голов, символизирующих могущество героев древнего эпоса.

Дом Хякли и Лаллукки, где мы повстречаемся с зооморфными образами, навеянными сюжетами «Калевалы». Здесь оживают сцены охоты, обитатели озёр и лесные звери, причудливо переплетаясь в декоративном убранстве фасада. Даже юмористические рисунки арлекинов с оружием отсылают нас к подвигам легендарных богатырей.

Выборгский замок — средневековая крепость, ставшая свидетелем многих событий, воспетых в «Калевале». Среди древних камней мы ощутим дыхание эпохи героических сказаний и мифов Севера, которые нашли своё отражение в архитектурном облике Выборга.

Это лишь малая часть локаций, которые ждут вас в этом приключении. Дом купца Маркелова, Круглая и Часовая башни, Гранитный дворец и другие здания — каждое из них хранит в себе отголоски карело-финского эпоса, будто приглашая нас прочесть его на языке архитектурных форм и декоративных деталей.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Ленинградском проспекте
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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