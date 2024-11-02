Дом Пиетинена — особняк начала 20 века, фасад которого поражает воображение обилием деталей по мотивам «Калевалы». Гранитные маскароны с причудливыми гримасами взирают на прохожих, а центральная арка украшена горельефами в виде львиных голов, символизирующих могущество героев древнего эпоса.
Дом Хякли и Лаллукки, где мы повстречаемся с зооморфными образами, навеянными сюжетами «Калевалы». Здесь оживают сцены охоты, обитатели озёр и лесные звери, причудливо переплетаясь в декоративном убранстве фасада. Даже юмористические рисунки арлекинов с оружием отсылают нас к подвигам легендарных богатырей.
Выборгский замок — средневековая крепость, ставшая свидетелем многих событий, воспетых в «Калевале». Среди древних камней мы ощутим дыхание эпохи героических сказаний и мифов Севера, которые нашли своё отражение в архитектурном облике Выборга.
Это лишь малая часть локаций, которые ждут вас в этом приключении. Дом купца Маркелова, Круглая и Часовая башни, Гранитный дворец и другие здания — каждое из них хранит в себе отголоски карело-финского эпоса, будто приглашая нас прочесть его на языке архитектурных форм и декоративных деталей.
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 7 лет
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 2155 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы команда профессиональных гидов в Выборге. С радостью покажем самые интересные места любимого города и расскажем о них занимательные факты.