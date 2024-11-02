Отправляемся в путешествие по краю, где сохранились легенды о могучих богатырях и завораживающие народные мелодии. «Поладим друг другу руки, крепко сцепим наши пальцы, песни лучшие исполним», — так начинаются руны «Калевала». Мы прочитаем их сюжеты на фасадах, вглядимся в лица героев и образы богов, запечатлённые в камне, и перенесёмся в мир волшебных сказаний Севера.

Описание экскурсии

Дом Пиетинена — особняк начала 20 века, фасад которого поражает воображение обилием деталей по мотивам «Калевалы». Гранитные маскароны с причудливыми гримасами взирают на прохожих, а центральная арка украшена горельефами в виде львиных голов, символизирующих могущество героев древнего эпоса.

Дом Хякли и Лаллукки, где мы повстречаемся с зооморфными образами, навеянными сюжетами «Калевалы». Здесь оживают сцены охоты, обитатели озёр и лесные звери, причудливо переплетаясь в декоративном убранстве фасада. Даже юмористические рисунки арлекинов с оружием отсылают нас к подвигам легендарных богатырей.

Выборгский замок — средневековая крепость, ставшая свидетелем многих событий, воспетых в «Калевале». Среди древних камней мы ощутим дыхание эпохи героических сказаний и мифов Севера, которые нашли своё отражение в архитектурном облике Выборга.

Это лишь малая часть локаций, которые ждут вас в этом приключении. Дом купца Маркелова, Круглая и Часовая башни, Гранитный дворец и другие здания — каждое из них хранит в себе отголоски карело-финского эпоса, будто приглашая нас прочесть его на языке архитектурных форм и декоративных деталей.

Организационные детали