Готовы спуститься в подземелье с 2500 кв. м коридоров, галерей и гротов, которые построили немецкие купцы в далёком 1863 году? Мы расскажем об этом месте, о заводе и его развитии, о технологическом процессе варки пива. Вы проникнетесь духом прошлого и продегустируете местное пиво в особой обстановке.
5 причин купить эту экскурсию
- 🍺 Дегустация 6 сортов местного пива
- 🏰 Исторические подземелья
- 📜 Увлекательные истории о немецких купцах
- 🔬 Технологические хитрости пивоварения
- 🎁 Возможность купить сувениры
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
Что можно увидеть
- Легендарная артезианская скважина
- Корпуса пивоваренного завода
- Подземелья из гранитных валунов
- Южная площадь Панимо
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Легендарная артезианская скважина. Подобных скважин всего 4 по всему миру, и одну из них вам посчастливится увидеть.
- Корпуса пивоваренного завода, построенные в середине 19 века: солодовня, вентиляционная труба, варочный цех.
- Подземелья, построенные из огромных гранитных валунов, где немецкие пивовары готовили удивительное пиво и могли единовременно хранить более 3 млн литров пенного напитка.
- Южная площадь Панимо с яркими домиками, в которых можно приятно провести время после экскурсии и купить сувениры.
Вы узнаете:
- О двух немецких купцах, которые обосновали целый пивоваренный квартал между храмом и железной дорогой.
- О том, насколько передовым был старинный завод и какое он занимал место в Финляндии по объёмам производства.
- Какими технологическими хитростями пользовались в процессе пивоварения немецкие пивовары.
- Почему никто в современном мире не может повторить вкус знаменитого выборгского пива.
- Почему концерн «Степан Разин» варил в Выборге особенное пенное.
- В чём секрет правильного пива и как отличить его от подделки. Мы поговорим о культуре распития этого напитка и окунёмся в его мировую историю.
Организационные детали
- Экскурсия проходит только в безопасных пространствах.
- Её для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- В стандартный билет входит дегустация 6 сортов местного пива. Вы также можете приобрести билет без дегустации, чтобы просто побывать в подземельях.
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 34 раза на ближайшие дниЗабронировать экскурсию
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 600 ₽
|Дети до 14 лет
|Бесплатно
|Билет без дегустации
|1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Ильинской
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Выборге
Провели экскурсии для 46 туристов
Дорогие друзья! Приглашаю посетить старинный пивоваренный завод, основанный в 1863 году и увидеть настоящий «Подземный Выборг». Вместе с нашей командой мы занимаемся восстановлением территорий одного из самых крупных промышленных предприятийЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
11 июля 2024
Экскурсовод фантастический, с головой погруженный в свое дело! Увлеченный и способный увлечь других. Обязательно приедем ещё раз
Ekaterina
9 июля 2024
Отличная экскурсия, проходит в реальном тёмном подземелье. Стоит обязательно сходить ради атмосферы.
Экскурсовод рассказал про историю пива в Выборге + много каких-то локальных интересных фактов, было увлекательно слушать. Пиво тоже было вкусное.
Очень рекомендую посетить каждому взрослому, кто приезжает в Выборг
Экскурсовод рассказал про историю пива в Выборге + много каких-то локальных интересных фактов, было увлекательно слушать. Пиво тоже было вкусное.
Очень рекомендую посетить каждому взрослому, кто приезжает в Выборг
Т
Татьяна
3 июля 2024
Анна, спасибо вам за прекрасные впечатления. Было очень интересно и душевно, обязательно вернёмся к вам ещё раз и будем советовать всем, кто приезжает в Выборг.
Похожие экскурсии из Выборга
4 часа
Индивидуальная
Узнайте историю Выборга и его значение для России и Швеции
Прогулка по Выборгу с гидом: средневековые здания, развалины монастыря, замок и выборгские котики. Узнайте историю города и насладитесь видами
Начало: Перрон выборгского вокзала
Завтра в 08:00
17 июля в 08:00
от 5 350₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Вкус истории Выборга: от средневековых ремесел до гастрономии
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, открывая тайны ремесленников и наслаждаясь традиционными вкусами
Начало: На Ратушной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 100₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Квест
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
Завтра в 14:00
17 июля в 13:30
от 6 700₽ за человека