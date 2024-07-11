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Готовы спуститься в подземелье с 2500 кв. м коридоров, галерей и гротов, которые построили немецкие купцы в далёком 1863 году? Мы расскажем об этом месте, о заводе и его развитии, о технологическом процессе варки пива. Вы проникнетесь духом прошлого и продегустируете местное пиво в особой обстановке.

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