Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)

Спуститесь в подземелья Выборга и откройте для себя секреты пивоварения! Дегустация 6 сортов местного пива и увлекательные истории ждут вас
Готовы спуститься в подземелье с 2500 кв. м коридоров, галерей и гротов, которые построили немецкие купцы в далёком 1863 году? Мы расскажем об этом месте, о заводе и его развитии, о технологическом процессе варки пива. Вы проникнетесь духом прошлого и продегустируете местное пиво в особой обстановке.
5
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🍺 Дегустация 6 сортов местного пива
  2. 🏰 Исторические подземелья
  3. 📜 Увлекательные истории о немецких купцах
  4. 🔬 Технологические хитрости пивоварения
  5. 🎁 Возможность купить сувениры
Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)
Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)
Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 21:00

Что можно увидеть

  • Легендарная артезианская скважина
  • Корпуса пивоваренного завода
  • Подземелья из гранитных валунов
  • Южная площадь Панимо

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Легендарная артезианская скважина. Подобных скважин всего 4 по всему миру, и одну из них вам посчастливится увидеть.
  • Корпуса пивоваренного завода, построенные в середине 19 века: солодовня, вентиляционная труба, варочный цех.
  • Подземелья, построенные из огромных гранитных валунов, где немецкие пивовары готовили удивительное пиво и могли единовременно хранить более 3 млн литров пенного напитка.
  • Южная площадь Панимо с яркими домиками, в которых можно приятно провести время после экскурсии и купить сувениры.

Вы узнаете:

  • О двух немецких купцах, которые обосновали целый пивоваренный квартал между храмом и железной дорогой.
  • О том, насколько передовым был старинный завод и какое он занимал место в Финляндии по объёмам производства.
  • Какими технологическими хитростями пользовались в процессе пивоварения немецкие пивовары.
  • Почему никто в современном мире не может повторить вкус знаменитого выборгского пива.
  • Почему концерн «Степан Разин» варил в Выборге особенное пенное.
  • В чём секрет правильного пива и как отличить его от подделки. Мы поговорим о культуре распития этого напитка и окунёмся в его мировую историю.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит только в безопасных пространствах.
  • Её для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • В стандартный билет входит дегустация 6 сортов местного пива. Вы также можете приобрести билет без дегустации, чтобы просто побывать в подземельях.

в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 600 ₽
Дети до 14 летБесплатно
Билет без дегустации1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ильинской
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
11 июля 2024
Экскурсовод фантастический, с головой погруженный в свое дело! Увлеченный и способный увлечь других. Обязательно приедем ещё раз
Ekaterina
9 июля 2024
Отличная экскурсия, проходит в реальном тёмном подземелье. Стоит обязательно сходить ради атмосферы.
Экскурсовод рассказал про историю пива в Выборге + много каких-то локальных интересных фактов, было увлекательно слушать. Пиво тоже было вкусное.

Очень рекомендую посетить каждому взрослому, кто приезжает в Выборг
Отличная экскурсия, проходит в реальном тёмном подземелье. Стоит обязательно сходить ради атмосферы.
Т
3 июля 2024
Анна, спасибо вам за прекрасные впечатления. Было очень интересно и душевно, обязательно вернёмся к вам ещё раз и будем советовать всем, кто приезжает в Выборг.

Входит в следующие категории Выборга

ГрупповыеПешеходныеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровИстория и архитектураНеобычныеНочныеЛетниеНа выходныеГастрономическиеНеобычные домаДегустационные турыДля студентовУникальный опытАктивностиПивные турыФабрики и заводы

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