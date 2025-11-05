читать дальше

"подходящие"для своих детей локации для их развития. Что м. б. полезнее для ребёнка,чем экскурсия в подвалы Пивзавода с дегустацией пенного. Удивлён, что не было промоушена пива с дегустации. Не рекламировали пивоварни, которые предоставляют пиво. Ведь сам завод уже не работает. Рядом с местом сбора есть лавка, где пиво продаётся. По сравнению с экскурсией по Калинингадским пивоварням (автобус, переезды, дегустация в ресторанах с закусками и шоу,, а так же посещения сыроварен) данная проста, малорасходна для организаторов и едва тянет на 3- с учётом цены за неё. Необоснованно ДОРОГО. Экскурсод спасает ситуацию,к нему претензий нет. Спасибо.