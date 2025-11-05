Время начала: 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсииПодземный Выборг — это более 2500 кв. м коридоров, галерей и гротов, окутанных тайнами прошлого. В рамках экскурсии Вы увидите не имеющий аналогов в России, сегмент подземелий древнего Выборга, расположенного под территорией старинного пивоваренного завода. Экскурсовод расскажет о подземельях, о постройке и развитии завода, погрузит в технологический процесс варки пива. Вы проникнитесь духом прошлого, испытаете новые эмоции и продегустируете фирменные эли.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Легендарный колодец
- Погреба пивоваренного завода
- Здание пивоварни
Место начала и завершения?
Выборг, ул. Ильинская, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Важная информация
- Подземный Выборг - это более 2500 кв. м коридоров
- Галерей и гротов
- Окутанных тайнами прошлого. В рамках экскурсии Вы увидите не имеющий аналогов в России
- Сегмент подземелий древнего Выборга
- Расположенного под территорией старинного пивоваренного завода и продегустируете 6 сортов фирменного эля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на последних 30 из 100 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алла
5 ноя 2025
Экскурсия интересная. Подвалы, по которым водили, очень живописные. Экскурсовод очень понравилась.
Е
Екатерина
5 ноя 2025
Это конечно не подземный Выборг, а путешествия по старому пивоваренному заводу с дегустацией. Мы впервые на подобной экскурсии, узнали много нового. Было интересно.
Л
Лариса
4 ноя 2025
Понравилась организация экскурсии, приятный экскурсовод, приятный голос, рассказ с юмором. Очень вкусное пиво! Рекомендую!
Е
Елена
3 ноя 2025
Очень понравилось. Отличный экскурсовод!
С
Сергей
3 ноя 2025
Лайфхак-Экскурсию брали через данного агрегатора. Скидка статуса в нём применима,напрямую на сайте - нет. Экскурсия интересная."Цветы жизни"- маленькие дети, не внимательные, мешают экскурсово0ду и слушать его. Родители умееют "правильно" выбрать
А
Александр
3 ноя 2025
Нам все очень понравилось. Интересно, познавательно, необычно. Хотя лично я не согласен с "исторической справкой")).
Д
Денис
3 ноя 2025
Всё очень понравилось.
О
Ольга
1 ноя 2025
Посетили мероприятие (экскурсию) по подземному Выборгу, остались довольными. У нас экскурсия была с дегустацией, в течении всей экскурсии мы попробовали около 6 напитков, некоторые нам очень понравились, что даже после экскурсии мы приобрели на разлив несколько сортов.
Советую посетить это место.
Советую посетить это место.
С
Светлана
1 ноя 2025
И
Ирина
26 окт 2025
Очень интересная экскурсия по средневековому Выборгу. Экскурсовод был у нас Иван Васильевич, человек знающий историю города, умеющий донести интересные факты, с юмором, что тоже немаловажно! Время пролетело незаметно, не смотря на дождь, который нас периодически сопровождал. Выражаем свои признательность Иван Васильевичу и туроператору🙏🏻
А
Анастасия
26 окт 2025
Е
Елена
26 окт 2025
Интересная экскурсия. Были поздно вечером, мрачновато конечно, но атмосферно. Дегустировали несколько сортов пива, слушая экскурсовода.
К
Клавдия
20 окт 2025
И
Ирина
17 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Отдельное спасибо экскурсоводу- Александре! Видно, что человек болеет всей душой за это дело, очень интересно и увлекательно рассказывала, оторваться было невозможно.
Е
Елена
13 окт 2025
Добрый день, экскурсия понравилась, но очень коротенькая,1 час с небольшим. Дегустировали 5-6 видов напитков: медовоху, вишневый эль, пиво из частных маленьких пивоварен. Пространство на территории завода организовано интересно: и пивное кафе, и сувенирные лавочки в стилистики Скандинавии. Данный организатор еще и пивной квест предлагает, в следующий раз в Выборге с друзьями постараемся сходить.
