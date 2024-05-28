1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 400₽ за человека
Аудиогид
3 часа
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
790₽ за человека
Квест
3 часа
Исторический квест в Выборге
Начало: Вокзал города Выборг
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 302₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Романтика старины в средневековом Выборге
Начало: Выборг, Рыночная площадь (или ж/д вокзал)
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Архитектурный Выборг XX века: от северного модерна до финского модернизма
Начало: Перрон выборгского ж/д вокзала
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга28 мая 2024Нам очень понравилось. Информативно, интересно, познавательно, доходчиво. Данную экскурсию рекомендую.
- ЕЕлена10 мая 2024Прекрасная экскурсия с Андреем. Много интересной информации. Рекомендую
- ВВера8 марта 2024Элеонора, большое спасибо Вам за интересную экскурсию!!!!! Ещё раз благодарим и надеемся на новые встречи.
- ИИрина8 ноября 2023Добрый день. Так как подобный формат экскурсии для на что-то новое, пришлось разбираться что да как. Плюс нам не очень
- ТТатьяна29 октября 2023Парадный ВыборгЭкскурсовод Кира прекрасно провела экскурсию. Созвонились заранее для обсуждения наших предпочтений. Непринужденно, не шаблонно два часа пролетели незаметно
- ССергей17 октября 2023Интересный формат, по крайней мере для меня) Здорово сделан телеграм бот, с картинками, хорошей озвучкой, интересный сюжет, интересные факты (впервые слышу о некоторых) Сувенир как и обещали искал на каждой локации, из минусов разве что погода такая себе была Рекомендую к прохождению
- АА9 августа 2023Парадный ВыборгГуляли по старинному центру Выборга. Петр замечательный гид: встретил в традиционном костюме, поделился историей города в интересном ключе и с юмором, подарив лучшее впечатление о месте. Любо слушать) Спасибо!
- ССабина30 июля 2023Парадный ВыборгЭкскурсия прошла отлично! Нам было безумно интересно, Петр -отличный экскурсовод
- ЕЕкатерина22 июля 2023Северный модерн в ВыборгеБлагодарим Лолу за интересный и эмоциональный рассказ о ее любимом городе. Будем рекомендовать эту экскурсию своим друзьям.
- ООксана4 мая 2023Первое знакомство с Выборгом: «От основания замка до эпохи Петра I»Впервые с подругой, посетили Выборг. Обзорная экскурсия по городу прошла просто великолепно. Несмотря на холодную, дождливую и ветреную погоду, мы
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