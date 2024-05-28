У вокзала – экскурсии в Выборге

Найдено 6 экскурсий в категории «У вокзала» в Выборге, цены от 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
969 отзывов
Большая экскурсия по Выборгу: путешествие в средневековье
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, исследуя его знаковые места и узнавая увлекательные истории
Расписание: по расписанию
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 400 за человека
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
2 отзыва
Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
Начало: Выборг, улица Железнодорожная, 10
Расписание: В любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
790 за человека
Исторический квест в Выборге
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
Исторический квест в Выборге
Начало: Вокзал города Выборг
Расписание: Ежедневно, в любое удобное время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1 302 за человека
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
Начало: Вокзал Выборг
Расписание: с 09-00 каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 200 за всё до 4 чел.
Романтика старины в средневековом Выборге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Романтика старины в средневековом Выборге
Начало: Выборг, Рыночная площадь (или ж/д вокзал)
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 700 за всё до 10 чел.
Архитектурный Выборг XX века: от северного модерна до финского модернизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Архитектурный Выборг XX века: от северного модерна до финского модернизма
Начало: Перрон выборгского ж/д вокзала
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00
12 июня в 11:00
15 июня в 11:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
    Нам очень понравилось. Информативно, интересно, познавательно, доходчиво. Данную экскурсию рекомендую.
  • Е
    Елена
    10 мая 2024
    Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
    Прекрасная экскурсия с Андреем. Много интересной информации. Рекомендую
  • В
    Вера
    8 марта 2024
    Романтика старины в средневековом Выборге
    Элеонора, большое спасибо Вам за интересную экскурсию!!!!! Ещё раз благодарим и надеемся на новые встречи.
  • И
    Ирина
    8 ноября 2023
    Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу
    Добрый день. Так как подобный формат экскурсии для на что-то новое, пришлось разбираться что да как. Плюс нам не очень
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    повезло с погодой, поэтому маршрут был пройден не весь… Но! Аудиоэкскурсию рекомендую однозначно: можно неспеша гулять, остановиться в любом удобном месте и в любое время, а потом продолжить когда захочется. И экскурсия остаётся с нами навсегда!

  • Т
    Татьяна
    29 октября 2023
    Парадный Выборг
    Экскурсовод Кира прекрасно провела экскурсию. Созвонились заранее для обсуждения наших предпочтений. Непринужденно, не шаблонно два часа пролетели незаметно
  • С
    Сергей
    17 октября 2023
    Исторический квест в Выборге
    Интересный формат, по крайней мере для меня) Здорово сделан телеграм бот, с картинками, хорошей озвучкой, интересный сюжет, интересные факты (впервые слышу о некоторых) Сувенир как и обещали искал на каждой локации, из минусов разве что погода такая себе была Рекомендую к прохождению
  • А
    А
    9 августа 2023
    Парадный Выборг
    Гуляли по старинному центру Выборга. Петр замечательный гид: встретил в традиционном костюме, поделился историей города в интересном ключе и с юмором, подарив лучшее впечатление о месте. Любо слушать) Спасибо!
  • С
    Сабина
    30 июля 2023
    Парадный Выборг
    Экскурсия прошла отлично! Нам было безумно интересно, Петр -отличный экскурсовод
  • Е
    Екатерина
    22 июля 2023
    Северный модерн в Выборге
    Благодарим Лолу за интересный и эмоциональный рассказ о ее любимом городе. Будем рекомендовать эту экскурсию своим друзьям.
  • О
    Оксана
    4 мая 2023
    Первое знакомство с Выборгом: «От основания замка до эпохи Петра I»
    Впервые с подругой, посетили Выборг. Обзорная экскурсия по городу прошла просто великолепно. Несмотря на холодную, дождливую и ветреную погоду, мы
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    даже не заметили, как пролетело время. Нам очень повезло с гидом, глубокие знания истории города и края, много интересных фактов, возможность разглядеть всё достопримечательности. У нас получилась прекрасная прогулка. Большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «У вокзала»

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  1. Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города
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  3. Исторический квест в Выборге
  4. Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше
  5. Романтика старины в средневековом Выборге
Какие места ещё посмотреть в Выборге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "У вокзала" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 400 до 6 700. Туристы уже оставили гидам 987 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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