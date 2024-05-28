О Ольга Большая экскурсия по Выборгу: история средневекового города Нам очень понравилось. Информативно, интересно, познавательно, доходчиво. Данную экскурсию рекомендую.

Е Елена Выборг: пешком хорошо, а на машине лучше Прекрасная экскурсия с Андреем. Много интересной информации. Рекомендую

В Вера Романтика старины в средневековом Выборге Элеонора, большое спасибо Вам за интересную экскурсию!!!!! Ещё раз благодарим и надеемся на новые встречи.

И Ирина Путешествие во времени: обзорная аудиопрогулка по Выборгу читать дальше повезло с погодой, поэтому маршрут был пройден не весь… Но! Аудиоэкскурсию рекомендую однозначно: можно неспеша гулять, остановиться в любом удобном месте и в любое время, а потом продолжить когда захочется. И экскурсия остаётся с нами навсегда! Добрый день. Так как подобный формат экскурсии для на что-то новое, пришлось разбираться что да как. Плюс нам не очень

Т Татьяна Парадный Выборг Экскурсовод Кира прекрасно провела экскурсию. Созвонились заранее для обсуждения наших предпочтений. Непринужденно, не шаблонно два часа пролетели незаметно

С Сергей Исторический квест в Выборге Интересный формат, по крайней мере для меня) Здорово сделан телеграм бот, с картинками, хорошей озвучкой, интересный сюжет, интересные факты (впервые слышу о некоторых) Сувенир как и обещали искал на каждой локации, из минусов разве что погода такая себе была Рекомендую к прохождению

А А Парадный Выборг Гуляли по старинному центру Выборга. Петр замечательный гид: встретил в традиционном костюме, поделился историей города в интересном ключе и с юмором, подарив лучшее впечатление о месте. Любо слушать) Спасибо!

С Сабина Парадный Выборг Экскурсия прошла отлично! Нам было безумно интересно, Петр -отличный экскурсовод

Е Екатерина Северный модерн в Выборге Благодарим Лолу за интересный и эмоциональный рассказ о ее любимом городе. Будем рекомендовать эту экскурсию своим друзьям.