Место действия экскурсии — погреба пивоваренного завода возрастом более 150 лет. Хотя сейчас их используют как арт-пространство, это настоящий подземный город и я приглашаю вас на прогулку по его закоулкам в атмосфере средневековых галерей. Перед началом я угощу вас сидром местного производства. В процессе мы поговорим о пивоварении и культуре потребления пенного напитка в разных цивилизациях: от древне-шумерской до современности, а заодно разберем, что объединяет Выборг и это древнее мастерство.
Вы узнаете:
Чтобы было еще интереснее, я предложу вам пройти пивной квест. На каждом этапе пути вас ждут занимательные факты о пивоварении, загадки и задания на логику и внимательность. Выиграйте поединок у ведущего игры, а в итоге соберите все необходимые артефакты, чтобы получить ответ на самый главный вопрос. Победа будет приятной, ведь она пройдет за дегустацией нескольких сортов крафтового пива.