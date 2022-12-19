Пивной квест: тайны выборгских погребов

Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка

Приглашаю вас спуститься в настоящие пивные погреба 19 века.

Гуляя по темным закоулкам подземных галерей, я расскажу о том, кто первый изобрел пенный напиток, как процветало пивоварение в России и о том, как сам Выборг связан с этим искусством.

Чтобы было еще интереснее, экскурсия пройдет в формате квеста: выполните задания, соберите все необходимые артефакты и примите участие в дегустации крафтового пива.
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Ближайшие даты:
18
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Описание

Что вас ожидает

Выборгские пивные погреба

Место действия экскурсии — погреба пивоваренного завода возрастом более 150 лет. Хотя сейчас их используют как арт-пространство, это настоящий подземный город и я приглашаю вас на прогулку по его закоулкам в атмосфере средневековых галерей. Перед началом я угощу вас сидром местного производства. В процессе мы поговорим о пивоварении и культуре потребления пенного напитка в разных цивилизациях: от древне-шумерской до современности, а заодно разберем, что объединяет Выборг и это древнее мастерство.
Вы узнаете:

  • Кому молились египетские женщины перед варкой пива?
  • В каком из средневековых законов говорится о пиве?
  • Можно ли было в России варить пиво и не платить в казну ни гроша?
  • Как Тридцатилетняя война повлияла на искусство пивоварения?
  • Что вкуснее: эль или лагер?

Пивной квест

Чтобы было еще интереснее, я предложу вам пройти пивной квест. На каждом этапе пути вас ждут занимательные факты о пивоварении, загадки и задания на логику и внимательность. Выиграйте поединок у ведущего игры, а в итоге соберите все необходимые артефакты, чтобы получить ответ на самый главный вопрос. Победа будет приятной, ведь она пройдет за дегустацией нескольких сортов крафтового пива.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в погребах пивоваренного завода. В помещениях прохладно, поэтому советую одеваться потеплее, особенно в зимний период.
  • Дегустация пива и сидра включена в стоимость экскурсии. Других расходов не предусмотрено.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у железнодорожного вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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