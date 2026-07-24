Приглашаю вас спуститься в настоящие пивные погреба 19 века. Гуляя по темным закоулкам подземных галерей, я расскажу о том, кто первый изобрел пенный напиток, как процветало пивоварение в России и о том, как сам Выборг связан с этим искусством. Чтобы было еще интереснее, экскурсия пройдет в формате квеста: выполните задания, соберите все необходимые артефакты и примите участие в дегустации крафтового пива.

Описание квеста

Выборгские пивные погреба

Место действия экскурсии — погреба пивоваренного завода возрастом более 150 лет. Хотя сейчас их используют как арт-пространство, это настоящий подземный город и я приглашаю вас на прогулку по его закоулкам в атмосфере средневековых галерей. Перед началом я угощу вас сидром местного производства. В процессе мы поговорим о пивоварении и культуре потребления пенного напитка в разных цивилизациях: от древне-шумерской до современности, а заодно разберем, что объединяет Выборг и это древнее мастерство.

Вы узнаете:

Кому молились египетские женщины перед варкой пива?

В каком из средневековых законов говорится о пиве?

Можно ли было в России варить пиво и не платить в казну ни гроша?

Как Тридцатилетняя война повлияла на искусство пивоварения?

Что вкуснее: эль или лагер?

Пивной квест

Чтобы было еще интереснее, я предложу вам пройти пивной квест. На каждом этапе пути вас ждут занимательные факты о пивоварении, загадки и задания на логику и внимательность. Выиграйте поединок у ведущего игры, а в итоге соберите все необходимые артефакты, чтобы получить ответ на самый главный вопрос. Победа будет приятной, ведь она пройдет за дегустацией нескольких софртов крафтового пива.

Организационные детали