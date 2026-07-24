Место действия экскурсии — погреба пивоваренного завода возрастом более 150 лет. Хотя сейчас их используют как арт-пространство, это настоящий подземный город и я приглашаю вас на прогулку по его закоулкам в атмосфере средневековых галерей. Перед началом я угощу вас сидром местного производства. В процессе мы поговорим о пивоварении и культуре потребления пенного напитка в разных цивилизациях: от древне-шумерской до современности, а заодно разберем, что объединяет Выборг и это древнее мастерство. Вы узнаете:
Кому молились египетские женщины перед варкой пива?
В каком из средневековых законов говорится о пиве?
Можно ли было в России варить пиво и не платить в казну ни гроша?
Как Тридцатилетняя война повлияла на искусство пивоварения?
Что вкуснее: эль или лагер?
Пивной квест
Чтобы было еще интереснее, я предложу вам пройти пивной квест. На каждом этапе пути вас ждут занимательные факты о пивоварении, загадки и задания на логику и внимательность. Выиграйте поединок у ведущего игры, а в итоге соберите все необходимые артефакты, чтобы получить ответ на самый главный вопрос. Победа будет приятной, ведь она пройдет за дегустацией нескольких софртов крафтового пива.
Организационные детали
Экскурсия проходит в погребах пивоваренного завода. В помещениях прохладно, поэтому советую одеваться потеплее, особенно в зимний период.
Дегустация пива включена в стоимость экскурсии
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость квеста
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
3500 ₽
Дети до 10 лет
Бесплатно
Дети от 10 до 18 лет и участники, не дегустирующие пиво
2500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
: территория Выборгского пивоваренного завода
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Выборге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 3 часа 10 минут
Провёл экскурсии для 6505 туристов
Добро пожаловать в Выборг! Я хорошо знаю и очень люблю свой город. Именно эту любовь стараюсь передать путешественникам. По образованию филолог и стараюсь сделать всё возможное, чтобы мои экскурсии запомнились читать дальшеуменьшить
не сухим набором цифр и имен, но прежде всего простотой и ясностью.
Я накопил огромный опыт проведения различных экскурсий: пешеходных, комбинированных на автомобиле и на автобусе, трассовых, экскурсий на яхте, катере и т. д. Стараюсь найти общий язык не только со взрослыми, но сделать так, чтобы мои экскурсии были понятны и доступны детям. Ведь ребёнок — это полноценный путешественник.
В 2023 году прошёл государственную аттестацию и вхожу в перечень аккредитованных гидов по Ленинградской области. Дважды: в 2021 и в 2023 году принимал участие в областном конкурсе «Лучший в туризме» в номинации Лучший гид-экскурсовод. В 2021 году был награждён за 2 место, а в 2023 году стал победителем этого конкурса.
Буду рад видеть вас в своем городе и поделиться с вами своим Выборгом, который уже давно стал частичкой моей души.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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П
Петрова
Дата посещения: 24 июл 2026
Нам все понравилось. Интересно, познавательно, вкусно! Очень рекомендуем. Спасибо!
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А
Анастасия
Были недавно на экскурсии-квесте по пивоварне и все в полном восторге! Константин очень интересно и подробно рассказывал о всей истории пива от истоков до наших дней. Видно что человек очень читать дальшеуменьшить
разбирается во всех тонкостях и нюансах. А так же задания квеста не сильно простые, но и не супер сложные только подпитывали интерес. 2,5 часа пролетели просто незаметно и оставили приятное послевкусие размышлений и обсуждений. Рекомендую данную экскурсию и Константина как гида. И обязательно одевайтесь теплее)) На фото телефон воспроизвел ночной режим, на самом деле в подземельях очень атмосферно и приглушенный свет под старину.
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Елена
Только вернулись с квеста в подвалах пивоваренного завода — до сих пор под впечатлением! Атмосфера подземелий сразу задала тон: прохладно, таинственно, в полумраке коридоры будто уводят куда-то в прошлое. Но читать дальшеуменьшить
больше всего запомнился ведущий — он просто мастер своего дела! Так харизматично подавал задания, шутил в тему, умел и заинтриговать, и поддержать, когда мы немного терялись. Задания были классные: не слишком простые, но и не такие, что хочется всё бросить, — в самый раз, чтобы мозг поработал, а веселье не пропадало. В конце была дегустация — отличный финал! Однозначно рекомендую тем, кто любит загадки и яркие эмоции.
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Елена
Очень интересная экскурсия, совершенно неожиданное, увлекательное путешествие в мир пивоваров. Сложные вопросы, ребусы, поиск предметов. Все было необычно, оригинально и не банально. Беседа непринуждённая, ни секунды не скучали вообще. Пиво вкусное))))) незабываемые впечатления. Спасибо!!!
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Елена
Очень необычная экскурсия! Константин - великолепный рассказчик, все прошло на одном дыхании! Такой экскурсии у Вас еще не было, гарантирую))) Выбирайте - не раздумывайте!
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Ольга
Были на экскурсии- квесте по истории пива, гид Константин провел интересный формат, информацию получили, и голова «поработала» логически, интересные задания, над которыми надо подумать, подвалы пивоварни, место необычное. Бонус по окончании экскурсии, была дегустация пива. Спасибо.
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