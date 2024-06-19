Пивные экскурсии в Выборге

Найдено 3 экскурсии в категории «Пивные туры» в Выборге, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
30 отзывов
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
«Увидите восстановленный старинный гранитный погреб, в котором проходит выдержку созданное в усадьбе пиво»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
30 июня в 10:30
800 за человека
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Квест
2 часа
30 отзывов
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
«Чтобы было еще интереснее, я предложу вам пройти пивной квест»
30 июня в 18:00
2 июля в 14:00
от 5 340 за всё до 10 чел.
Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)
🚶 Пешая
Групповая
1 час
Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)
Пройти по атмосферным коридорам под пивоваренным заводом, узнать его историю и оценить пенное
Начало: На улице Ильинской
«Подземелья, построенные из огромных гранитных валунов, где немецкие пивовары готовили удивительное пиво и могли единовременно хранить более 3 млн литров пенного напитка»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 11:00
1 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Софья
    19 июня 2024
    Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
    Чуть больше месяца назад мне посчастливилось побывать на экскурсии в прекрасной усадьбе Киискиля. Раньше много слышала об этом месте от
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    своих знакомых, но руки никак не доходили до того, чтобы отправиться туда, однако, добравшись, я ни разу не пожалела! В данном месте продумано совершенно всё: от транспорта до каких-то мелочей. В этом месте всё о людях и для людей, это очень чувствуется в подходе реставраторов к своей работе, видно, что каждый причастный горит своим делом и вкладывает душу, атмосфера очень тёплая, даже сказочная:) Советую каждому отправиться на экскурсию в данный усадебный комплекс. Девушка экскурсовод очень позитивная, с горящими глазами показала нам все доступные на данный момент здания, рассказала интересные факты из истории усадьбы, а также её владельцев. Удивительно то, что Киискиля существует аж с 1563, прошла через лёд и пламя, через мирные и военные времена. И эта история продолжается здесь и сейчас, её пишут обычные люди. Владельцем усадьбы является Илья Валерьевич Слепцов, эндокринный хирург, который на собственные средства осуществляет восстановление прежнего облика. Как выяснилось, усадьбу он приобрёл, когда находился в поиске дачи для себя и своей семьи, вот так и приобрёл, можно сказать, дело всей своей жизни:) В ходе экскурсии нам также удалось посетить мини-зоопарк, покормить милых обитателей, а также посетить дегустацию пива собственного производства. Это, между прочим, отсылает нас к тому, что ранее владельцем был наш первый пивовар. Хочу сказать, что пиво было просто невероятным, взяла себе пару бутылок, чтобы угостить родных, они тоже были впечатлены:) На данный момент слежу за новостями усадьбы Киискиля, с момента моего посещения были запущены глэмпинг (теперь можно остаться на несколько дней), прокат байдарок и сапов, скоро будет запущена копия знаменитого выборгского трамвайчика. Ассортимент сувенирного магазинчика всё время пополняется, теперь там есть и сладости, многих наверняка заинтересует. Подводя итоги, могу сказать - не откладывайте, отправляйтесь в этот удивительный мир и ни о чём не пожалеете! Теперь это однозначно одна из моих любимых достопримечательностей Выборга, куда я буду отправляться вновь и вновь.

  • А
    Алёна
    31 мая 2024
    Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
    Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции.
    Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкцииХорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкцииХорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкцииХорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
    Увиденное превзошло наши ожидания. Частный проект такого уровня большая редкость. Возрождение практически уничтоженной усадьбы идёт полным ходом. Мы обязательно вернемся. Желаем команде сил и средств продолжить развитие. Отдельная благодарность экскурсоводу Надежде.
  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    Пивной квест: тайны выборгских погребов
    Случайно ошиблась с датой бронирования, позвонили уже в момент начала экскурсии, Константин быстро приехал и провел нам экскурсию и успел
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    все прекрасно подготовить. Экскурсия очень интересная, в формате квеста и дегустация в конце. В подземельях действительно очень холодно, но Гид раздал нам пледы в начале, что очень помогло) Не затянуто, разнообразно и познавательно!

  • И
    Ирина
    20 апреля 2024
    Пивной квест: тайны выборгских погребов
    Приятно пообщаться с увлеченным человеком. Незабываемые впечатления от экскурсии. Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Пивные туры»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Усадьба Киискиля под Выборгом: триумф, гибель и возрождение
  2. Пивной квест: тайны выборгских погребов
  3. Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Круглая Башня
  2. Часовая башня
  3. Самое главное
  4. Выборгский замок
  5. Рыночная площадь
  6. Выборгская Старая Ратуша
  7. Усадьба Бюргера
  8. Библиотека Алвара Аалто
  9. Костёл Святого Гиацинта
  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Пивные туры" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 5 340. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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