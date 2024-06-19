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своих знакомых, но руки никак не доходили до того, чтобы отправиться туда, однако, добравшись, я ни разу не пожалела! В данном месте продумано совершенно всё: от транспорта до каких-то мелочей. В этом месте всё о людях и для людей, это очень чувствуется в подходе реставраторов к своей работе, видно, что каждый причастный горит своим делом и вкладывает душу, атмосфера очень тёплая, даже сказочная:) Советую каждому отправиться на экскурсию в данный усадебный комплекс. Девушка экскурсовод очень позитивная, с горящими глазами показала нам все доступные на данный момент здания, рассказала интересные факты из истории усадьбы, а также её владельцев. Удивительно то, что Киискиля существует аж с 1563, прошла через лёд и пламя, через мирные и военные времена. И эта история продолжается здесь и сейчас, её пишут обычные люди. Владельцем усадьбы является Илья Валерьевич Слепцов, эндокринный хирург, который на собственные средства осуществляет восстановление прежнего облика. Как выяснилось, усадьбу он приобрёл, когда находился в поиске дачи для себя и своей семьи, вот так и приобрёл, можно сказать, дело всей своей жизни:) В ходе экскурсии нам также удалось посетить мини-зоопарк, покормить милых обитателей, а также посетить дегустацию пива собственного производства. Это, между прочим, отсылает нас к тому, что ранее владельцем был наш первый пивовар. Хочу сказать, что пиво было просто невероятным, взяла себе пару бутылок, чтобы угостить родных, они тоже были впечатлены:) На данный момент слежу за новостями усадьбы Киискиля, с момента моего посещения были запущены глэмпинг (теперь можно остаться на несколько дней), прокат байдарок и сапов, скоро будет запущена копия знаменитого выборгского трамвайчика. Ассортимент сувенирного магазинчика всё время пополняется, теперь там есть и сладости, многих наверняка заинтересует. Подводя итоги, могу сказать - не откладывайте, отправляйтесь в этот удивительный мир и ни о чём не пожалеете! Теперь это однозначно одна из моих любимых достопримечательностей Выборга, куда я буду отправляться вновь и вновь.