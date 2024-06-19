1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
История и возрождение усадьбы Киискиля под Выборгом
Приглашаем на экскурсию в усадьбу Киискиля, где вы узнаете её богатую историю, увидите восстановленные здания и попробуете местное пиво
Начало: У главного входа в усадьбу
«Увидите восстановленный старинный гранитный погреб, в котором проходит выдержку созданное в усадьбе пиво»
Расписание: в понедельник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
Завтра в 10:30
30 июня в 10:30
800₽ за человека
Квест
2 часа
Пивной квест: тайны выборгских погребов
Пройти по лабиринту старинных подземелий пивоварни и попробовать несколько сортов крафтового напитка
Начало: Территория Выборгского пивоваренного завода
«Чтобы было еще интереснее, я предложу вам пройти пивной квест»
30 июня в 18:00
2 июля в 14:00
от 5 340₽ за всё до 10 чел.
Групповая
1 час
Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)
Пройти по атмосферным коридорам под пивоваренным заводом, узнать его историю и оценить пенное
Начало: На улице Ильинской
«Подземелья, построенные из огромных гранитных валунов, где немецкие пивовары готовили удивительное пиво и могли единовременно хранить более 3 млн литров пенного напитка»
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 11:00
1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССофья19 июня 2024Чуть больше месяца назад мне посчастливилось побывать на экскурсии в прекрасной усадьбе Киискиля. Раньше много слышала об этом месте от
- ААлёна31 мая 2024Хорошее место, но многие зоны еще закрыты для посещения из-за реконструкции.
- ССветлана11 мая 2024Увиденное превзошло наши ожидания. Частный проект такого уровня большая редкость. Возрождение практически уничтоженной усадьбы идёт полным ходом. Мы обязательно вернемся. Желаем команде сил и средств продолжить развитие. Отдельная благодарность экскурсоводу Надежде.
- ЕЕкатерина21 апреля 2024Случайно ошиблась с датой бронирования, позвонили уже в момент начала экскурсии, Константин быстро приехал и провел нам экскурсию и успел
- ИИрина20 апреля 2024Приятно пообщаться с увлеченным человеком. Незабываемые впечатления от экскурсии. Спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Пивные туры»
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