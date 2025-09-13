Выборг — это место, где переплетаются культуры и эпохи, и я с радостью помогу вам открыть его тайны, будь то средневековый замок, уютные улочки старого города или живописные уголки на
Описание экскурсииПогрузитесь в увлекательное путешествие по историческим улицам средневекового Выборга, где каждый камень хранит тайны прошлого. На нашей экскурсии вы узнаете о величественных рыцарях, которые защищали город, о монахах, строивших его духовные опоры, и о купцах, благодаря которым Выборг стал важным торговым центром. Мы посетим знаковые достопримечательности: старинные башни, уютные улочки и живописные площади. Вы услышите захватывающие истории о жителях города, а также о культурных влияниях, которые сформировали уникальный облик города. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя очарование Выборга — города с богатым историческим наследием! Важная информация: Продолжительность: примерно 2 часа Группа: до 15 человек Возрастные ограничения: от 7 лет и старше Доступность: экскурсия подходит для людей с умеренной физической активностью; возможны небольшие прогулки по неровным тропам и историческим улицам Что взять с собой: удобная обувь, вода, солнцезащитные средства (при необходимости) Язык проведения: русский Обратите внимание: экскурсия проводится при любой погоде, рекомендуется одеваться соответственно погодным условиям
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Наш маршрут:
- 1. Круглая Башня - один из символов города. Хорошо сохранившийся редкое фортификационное сооружение XVI в
- 2. Чертова Церковь - удивительно красивое здание, со своей интригующей историей
- 3. Францисканский монастырь - ныне не сохранившийся, можно предположить, что основание францисканской обители восходит к XIV в
- 4. Дом Бургера - это настоящий средневековый дом в готическом стиле
- 5. Часовая Башня - одно из самых значимых архитектурных сооружений города, с богатой историей, отражающей смену эпох и культур
- 6. Старый Кафедральный собор - ныне сохранившийся лишь в руинах собор в городе Выборге. Построен в XV веке
- 7. Площадь Старой Ратуши - старейшая в городе, служившей центром городской администрации и судом. Она появилась еще в XIV веке, именно на ней в 1403 году был зачитан указ шведского короля Эрика, согласно которому Выборг получил статус города
- И также другие знаковые объекты средневекового города
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Выборг, ул. Железнодорожная 8, железнодорожный вокзал
Завершение: Крепостная ул., 2, Выборг, Ленинградская обл., 188800
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
13 сен 2025
Хорошая лёгкая прогулка для знакомства с городом, при этом ракурсы не самые избитые, не будет скучно гулять с иногородними друзьями.
Входит в следующие категории Выборга
