Мои заказы

По следам рыцарей, монахов и купцов Выборга

Выборг — это место, где переплетаются культуры и эпохи, и я с радостью помогу вам открыть его тайны, будь то средневековый замок, уютные улочки старого города или живописные уголки на
читать дальше

берегу Финского залива.

Мои экскурсии построены так, чтобы каждый гость почувствовал себя частью истории и унес с собой не только знания, но и яркие впечатления. Я предлагаю индивидуальные и групповые экскурсии на русском языке с возможностью адаптировать маршрут под ваши интересы — будь то архитектура, история, культура или природа Выборга. Моя задача — сделать ваше путеше

5
1 отзыв
По следам рыцарей, монахов и купцов Выборга
По следам рыцарей, монахов и купцов Выборга
По следам рыцарей, монахов и купцов Выборга

Описание экскурсии

Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим улицам средневекового Выборга, где каждый камень хранит тайны прошлого. На нашей экскурсии вы узнаете о величественных рыцарях, которые защищали город, о монахах, строивших его духовные опоры, и о купцах, благодаря которым Выборг стал важным торговым центром. Мы посетим знаковые достопримечательности: старинные башни, уютные улочки и живописные площади. Вы услышите захватывающие истории о жителях города, а также о культурных влияниях, которые сформировали уникальный облик города. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя очарование Выборга — города с богатым историческим наследием! Важная информация: Продолжительность: примерно 2 часа Группа: до 15 человек Возрастные ограничения: от 7 лет и старше Доступность: экскурсия подходит для людей с умеренной физической активностью; возможны небольшие прогулки по неровным тропам и историческим улицам Что взять с собой: удобная обувь, вода, солнцезащитные средства (при необходимости) Язык проведения: русский Обратите внимание: экскурсия проводится при любой погоде, рекомендуется одеваться соответственно погодным условиям

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Наш маршрут:
  • 1. Круглая Башня - один из символов города. Хорошо сохранившийся редкое фортификационное сооружение XVI в
  • 2. Чертова Церковь - удивительно красивое здание, со своей интригующей историей
  • 3. Францисканский монастырь - ныне не сохранившийся, можно предположить, что основание францисканской обители восходит к XIV в
  • 4. Дом Бургера - это настоящий средневековый дом в готическом стиле
  • 5. Часовая Башня - одно из самых значимых архитектурных сооружений города, с богатой историей, отражающей смену эпох и культур
  • 6. Старый Кафедральный собор - ныне сохранившийся лишь в руинах собор в городе Выборге. Построен в XV веке
  • 7. Площадь Старой Ратуши - старейшая в городе, служившей центром городской администрации и судом. Она появилась еще в XIV веке, именно на ней в 1403 году был зачитан указ шведского короля Эрика, согласно которому Выборг получил статус города
  • И также другие знаковые объекты средневекового города
Где начинаем и завершаем?
Начало: Г. Выборг, ул. Железнодорожная 8, железнодорожный вокзал
Завершение: Крепостная ул., 2, Выборг, Ленинградская обл., 188800
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 25 чел.
Важная информация
  • Продолжительность: примерно 2 часа
  • Группа: до 15 человек
  • Возрастные ограничения: от 7 лет и старше
  • Доступность: экскурсия подходит для людей с умеренной физической активностью возможны небольшие прогулки по неровным тропам и историческим улицам
  • Что взять с собой: удобная обувь, вода, солнцезащитные средства (при необходимости)
  • Язык проведения: русский
  • Обратите внимание: экскурсия проводится при любой погоде, рекомендуется одеваться соответственно погодным условиям
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
Ксения
13 сен 2025
Хорошая лёгкая прогулка для знакомства с городом, при этом ракурсы не самые избитые, не будет скучно гулять с иногородними друзьями.

Входит в следующие категории Выборга

Похожие экскурсии из Выборга

Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)
Пешая
1 час
145 отзывов
Групповая
Пивное путешествие по подземельям Выборга (в группе)
Спуститесь в подземелья Выборга и откройте для себя секреты пивоварения! Дегустация 6 сортов местного пива и увлекательные истории ждут вас
Начало: На улице Ильинской
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 и 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 11:00
1800 ₽ за человека
Музыка северной архитектуры: необычное в привычном
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Музыка северной архитектуры
Путешествие по Выборгу: ощутите дух северной архитектуры и узнайте, как финская культура повлияла на облик города. Увлекательная прогулка по прошлому
Начало: В районе вокзала
Завтра в 12:00
14 ноя в 12:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
Пешая
2 часа
86 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
Сегодня в 18:30
Завтра в 14:00
4000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Выборге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Выборге