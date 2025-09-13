Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше берегу Финского залива.



Описание экскурсии Погрузитесь в увлекательное путешествие по историческим улицам средневекового Выборга, где каждый камень хранит тайны прошлого. На нашей экскурсии вы узнаете о величественных рыцарях, которые защищали город, о монахах, строивших его духовные опоры, и о купцах, благодаря которым Выборг стал важным торговым центром. Мы посетим знаковые достопримечательности: старинные башни, уютные улочки и живописные площади. Вы услышите захватывающие истории о жителях города, а также о культурных влияниях, которые сформировали уникальный облик города. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя очарование Выборга — города с богатым историческим наследием! Важная информация: Продолжительность: примерно 2 часа Группа: до 15 человек Возрастные ограничения: от 7 лет и старше Доступность: экскурсия подходит для людей с умеренной физической активностью; возможны небольшие прогулки по неровным тропам и историческим улицам Что взять с собой: удобная обувь, вода, солнцезащитные средства (при необходимости) Язык проведения: русский Обратите внимание: экскурсия проводится при любой погоде, рекомендуется одеваться соответственно погодным условиям

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Наш маршрут:

1. Круглая Башня - один из символов города. Хорошо сохранившийся редкое фортификационное сооружение XVI в

2. Чертова Церковь - удивительно красивое здание, со своей интригующей историей

3. Францисканский монастырь - ныне не сохранившийся, можно предположить, что основание францисканской обители восходит к XIV в

4. Дом Бургера - это настоящий средневековый дом в готическом стиле

5. Часовая Башня - одно из самых значимых архитектурных сооружений города, с богатой историей, отражающей смену эпох и культур

6. Старый Кафедральный собор - ныне сохранившийся лишь в руинах собор в городе Выборге. Построен в XV веке

7. Площадь Старой Ратуши - старейшая в городе, служившей центром городской администрации и судом. Она появилась еще в XIV веке, именно на ней в 1403 году был зачитан указ шведского короля Эрика, согласно которому Выборг получил статус города

Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.