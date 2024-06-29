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и четко. Все понятно. Ощущение, что мы гуляли со своей знакомой) Монрепо это волшебное место! Не ожидали, что парк настолько прекрасен, он имеет свою душу. Обязательно его нужно посетить в компании с Ириной🥰 узнаете много интересного;) экскурсию и гида однозначно рекомендуем!!!! Детям 13 и 16 лет очень понравилось!