Экскурсии от Ж/Д вокзала Выборга

Найдено 11 экскурсий в категории «От ж/д вокзала» в Выборге, цены от 450 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Первый взгляд на Выборг
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
917 отзывов
Групповая экскурсия «Первый взгляд на Выборг»: история, замок, культура
Вас ждет погружение в атмосферу Выборга: от средневековых башен до уютных улочек и лавки мастеров. Незабываемое путешествие в прошлое
Начало: Около ж/д вокзала Выборга
Завтра в 11:00
2 июля в 11:00
450 за человека
Выборг - путешествие во времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
480 отзывов
Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
Завтра в 09:30
2 июля в 09:30
4 100 за всё до 6 чел.
Выборг: путешествие в Скандинавию
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
223 отзыва
Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
4 850 за всё до 6 чел.
Выборг, или Средневековая Скандинавия в России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
52 отзыва
В тренде
Экскурсия «Выборг: Средневековая Скандинавия в России» - путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
Завтра в 11:00
2 июля в 13:00
3 300 за всё до 10 чел.
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
21 отзыв
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
5 июля в 09:15
7 июля в 09:15
от 7 000 за всё до 6 чел.
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
3.5 часа
1 отзыв
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузитесь в мир мифологии и природы! Вас ждут лошади, еноты, северные олени и увлекательные истории от хозяйки фермы
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 11:00
2 июля в 11:00
4 200 за человека
Семейный квест по НЕсредневековому Выборгу
🚶 Пешая
Квест
2.5 часа
7 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия по Выборгу с погружением в историю
Погрузитесь в атмосферу Выборга начала XX века, решая головоломки и разгадывая шифры. Вас ждут увлекательные задания и неожиданные открытия
Начало: У железнодорожного вокзала
2 июля в 14:00
3 июля в 10:00
6 010 за всё до 10 чел.
Выборг - город четырех эпох: дружеская прогулка по городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Выборг - город четырех эпох: дружеская прогулка по городу
Начало: Перрон выборгского ж/д вокзала
Расписание: Суббота и воскресенье в 9:00
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
5 350 за человека
Романтика старины в средневековом Выборге
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
12 отзывов
Романтика старины в средневековом Выборге
Начало: Выборг, Рыночная площадь (или ж/д вокзал)
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
2 июля в 09:00
6 700 за всё до 10 чел.
Архитектурный Выборг XX века: от северного модерна до финского модернизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Архитектурный Выборг XX века: от северного модерна до финского модернизма
Начало: Перрон выборгского ж/д вокзала
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00
Завтра в 11:00
2 июля в 11:00
4 000 за человека
Большой поход на Выборг
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Большой поход на Выборг
Рассмотреть архитектуру северного модерна и расшифровать увиденное без сложных формулировок
Начало: Возле ж/д вокзал Выборга
5 июля в 09:30
6 июля в 16:30
8 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • K
    KRISTINA
    29 июня 2024
    Первый взгляд на Выборг
    Отлично! Гид Любовь профессионал и просто красивая, приятная девушка. Материал подаётся в интересной, уникальной форме. Чувствуется, что Любовь любит свой город и передаёт отличное настроение. Спасибо! Вернёмся! Группа 29.06 13ч
  • Д
    Дмитрий
    29 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Просто супер! Ответы на любые уточняющие вопросы, с юмором — блеск!!! Демьян — молодец, мое почтение:)
  • И
    Ирина
    29 июня 2024
    Первый взгляд на Выборг
    Приятная не утомительная, но содержательная экскурсия. Благодарим экскурсовода Татьяну за презентацию города, даже потанцевали какой-то шведский танец)
  • Л
    ЛЮДМИЛА
    28 июня 2024
    Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
    Заказали экскурсию для своей семьи. Отлично провели время, Даниил прекрасный рассказчик. Отвечает на любые вопросы, мой сын 16 лет активно
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    интересовался историей города в разрезе известных и крупных исторических событий. Спланировали маршрут и время прогулки под наши пожелания и особенности погоды в этот день. Спасибо большое!

    Заказали экскурсию для своей семьи. Отлично провели время, Даниил прекрасный рассказчик. Отвечает на любые вопросы, мойЗаказали экскурсию для своей семьи. Отлично провели время, Даниил прекрасный рассказчик. Отвечает на любые вопросы, мойЗаказали экскурсию для своей семьи. Отлично провели время, Даниил прекрасный рассказчик. Отвечает на любые вопросы, мой
  • Т
    Татьяна
    28 июня 2024
    Первый взгляд на Выборг
    Хорошая организация, все вовремя, разделили на группы, что бы удобно было слышать. Понятный материал, время прошло быстро и с пользой.
  • И
    Ирина
    26 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Виталий отличный экскурсовод. Экскурсия прошла на одном дыхании,весело и активно,очень интересная подача истории города.
  • М
    Мария
    26 июня 2024
    Выборг - путешествие во времени
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Исторические факты поданы интересно. Нет перегруза датами и именами. Получили ответы на все дополнительные вопросы. Большое спасибо за экскурсию!
    Экскурсия прошла на одном дыхании. Исторические факты поданы интересно. Нет перегруза датами и именами. Получили ответыЭкскурсия прошла на одном дыхании. Исторические факты поданы интересно. Нет перегруза датами и именами. Получили ответыЭкскурсия прошла на одном дыхании. Исторические факты поданы интересно. Нет перегруза датами и именами. Получили ответыЭкскурсия прошла на одном дыхании. Исторические факты поданы интересно. Нет перегруза датами и именами. Получили ответы
  • И
    Инна
    25 июня 2024
    Выборг: путешествие в Скандинавию
    Сегодня познавали историю Выборга с Ириной, а после обеда гуляли с ней по Монрепо♥️ Ирина замечательнейший рассказчик, информация подается легко
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    и четко. Все понятно. Ощущение, что мы гуляли со своей знакомой) Монрепо это волшебное место! Не ожидали, что парк настолько прекрасен, он имеет свою душу. Обязательно его нужно посетить в компании с Ириной🥰 узнаете много интересного;) экскурсию и гида однозначно рекомендуем!!!! Детям 13 и 16 лет очень понравилось!

  • Е
    Екатерина
    23 июня 2024
    Выборг: путешествие в Скандинавию
    Спонтанно (в субботу вечером) решили в воскресенье утром поехать в Выборг и на наше счастье Ирина быстро ответила. Договорились о
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    встрече, единственное, что смущало - 2.5 часа (для нас, опытных туристов, есть полтора- два часа оптимального времени для усваивания информации))), но как оказалось, мы были неправы. 2.5 часа прошли совершенно незаметно. У Ирины чудесное чувство юмора и такта. Она слышит своих экскурсантов, понимает их интересы. С удовольствием вернусь в Выборг!

    Спонтанно (в субботу вечером) решили в воскресенье утром поехать в Выборг и на наше счастье ИринаСпонтанно (в субботу вечером) решили в воскресенье утром поехать в Выборг и на наше счастье ИринаСпонтанно (в субботу вечером) решили в воскресенье утром поехать в Выборг и на наше счастье ИринаСпонтанно (в субботу вечером) решили в воскресенье утром поехать в Выборг и на наше счастье Ирина
  • К
    Котух
    23 июня 2024
    Выборг: путешествие в Скандинавию
    Отличная экскурсия! Глубокое знание истории и обаяние Ирины - в результате прекрасное настроение экскурсантов. Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «От ж/д вокзала»

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  6. Выборгская Старая Ратуша
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  10. Бастион Панцерлакс
Сколько стоит экскурсия по Выборгу в июне 2024
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