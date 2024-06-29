1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Групповая экскурсия «Первый взгляд на Выборг»: история, замок, культура
Вас ждет погружение в атмосферу Выборга: от средневековых башен до уютных улочек и лавки мастеров. Незабываемое путешествие в прошлое
Начало: Около ж/д вокзала Выборга
Завтра в 11:00
2 июля в 11:00
450₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Выборг - путешествие во времени: история, архитектура, традиции
Погрузитесь в историю Выборга, города с богатым наследием и уникальными достопримечательностями
Начало: На площади перед ж/д вокзалом
Завтра в 09:30
2 июля в 09:30
4 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Выборг: путешествие в Скандинавию - история, архитектура, культура
Погрузитесь в уникальную атмосферу Выборга, где каждый уголок рассказывает свою историю. Откройте для себя город, где переплетаются культуры и эпохи
Начало: У железнодорожного вокзала
Завтра в 08:00
2 июля в 08:00
4 850₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
В тренде
Экскурсия «Выборг: Средневековая Скандинавия в России» - путешествие в прошлое
Погрузитесь в атмосферу средневекового Выборга, где история оживает с каждым шагом по брусчатке старинных улиц
Начало: У ж/д вокзала или на Рыночной площади
Завтра в 11:00
2 июля в 13:00
3 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Знакомство с Финляндией через архитектуру Выборга
Индивидуальная экскурсия по Выборгу: погружение в финскую культуру через архитектуру города. Узнайте историю, посетите важные памятники и ощутите дух Финляндии
Начало: Возле выхода из Выборгского железнодорожного вокза...
5 июля в 09:15
7 июля в 09:15
от 7 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Из Выборга - в конный парк «Яви-Нави» (в группе)
Погрузитесь в мир мифологии и природы! Вас ждут лошади, еноты, северные олени и увлекательные истории от хозяйки фермы
Начало: У здания ж/д вокзала Выборга
Расписание: в будние дни в 11:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 11:00
2 июля в 11:00
4 200₽ за человека
Квест
2.5 часа
Индивидуальная квест-экскурсия по Выборгу с погружением в историю
Погрузитесь в атмосферу Выборга начала XX века, решая головоломки и разгадывая шифры. Вас ждут увлекательные задания и неожиданные открытия
Начало: У железнодорожного вокзала
2 июля в 14:00
3 июля в 10:00
6 010₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Выборг - город четырех эпох: дружеская прогулка по городу
Начало: Перрон выборгского ж/д вокзала
Расписание: Суббота и воскресенье в 9:00
6 июля в 09:00
7 июля в 09:00
5 350₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Романтика старины в средневековом Выборге
Начало: Выборг, Рыночная площадь (или ж/д вокзал)
Расписание: По договоренности
Завтра в 16:00
2 июля в 09:00
6 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Архитектурный Выборг XX века: от северного модерна до финского модернизма
Начало: Перрон выборгского ж/д вокзала
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00
Завтра в 11:00
2 июля в 11:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Большой поход на Выборг
Рассмотреть архитектуру северного модерна и расшифровать увиденное без сложных формулировок
Начало: Возле ж/д вокзал Выборга
5 июля в 09:30
6 июля в 16:30
8 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- KKRISTINA29 июня 2024Отлично! Гид Любовь профессионал и просто красивая, приятная девушка. Материал подаётся в интересной, уникальной форме. Чувствуется, что Любовь любит свой город и передаёт отличное настроение. Спасибо! Вернёмся! Группа 29.06 13ч
- ДДмитрий29 июня 2024Просто супер! Ответы на любые уточняющие вопросы, с юмором — блеск!!! Демьян — молодец, мое почтение:)
- ИИрина29 июня 2024Приятная не утомительная, но содержательная экскурсия. Благодарим экскурсовода Татьяну за презентацию города, даже потанцевали какой-то шведский танец)
- ЛЛЮДМИЛА28 июня 2024Заказали экскурсию для своей семьи. Отлично провели время, Даниил прекрасный рассказчик. Отвечает на любые вопросы, мой сын 16 лет активно
- ТТатьяна28 июня 2024Хорошая организация, все вовремя, разделили на группы, что бы удобно было слышать. Понятный материал, время прошло быстро и с пользой.
- ИИрина26 июня 2024Виталий отличный экскурсовод. Экскурсия прошла на одном дыхании,весело и активно,очень интересная подача истории города.
- ММария26 июня 2024Экскурсия прошла на одном дыхании. Исторические факты поданы интересно. Нет перегруза датами и именами. Получили ответы на все дополнительные вопросы. Большое спасибо за экскурсию!
- ИИнна25 июня 2024Сегодня познавали историю Выборга с Ириной, а после обеда гуляли с ней по Монрепо♥️ Ирина замечательнейший рассказчик, информация подается легко
- ЕЕкатерина23 июня 2024Спонтанно (в субботу вечером) решили в воскресенье утром поехать в Выборг и на наше счастье Ирина быстро ответила. Договорились о
- ККотух23 июня 2024Отличная экскурсия! Глубокое знание истории и обаяние Ирины - в результате прекрасное настроение экскурсантов. Однозначно рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «От ж/д вокзала»
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