Ирина — ваш гид в Выборге

Провела экскурсии для 2741 туриста

Меня зовут Ирина, я профессиональный аттестованный гид. С 2000 года до недавнего времени ездила с путешественниками в Финляндию, Швецию, Данию и Норвегию. Сейчас знакомлю гостей со Скандинавией через историю Выборга, где живу уже более 30 лет. Хорошо разбираюсь в искусстве, архитектуре. Владею английским и итальянским языками. С радостью покажу вам любимый город!