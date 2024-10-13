Музыка северной архитектуры: необычное в привычном

Путешествие в Выборг перенесет вас в эпоху начала 20 века, где оживают здания в стиле национального романтизма и функционализма. (between 130-160 symbols)
Выборг - это не только средневековая история и шведские рыцари. Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу Финляндии начала 20 века.

Прогулка по городу откроет перед вами здания в стиле национального романтизма и
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функционализма, такие как вокзал, дворец Матти Пиетинена и библиотека Алвара Аалто. Вы узнаете о кирпичных заводах, мебельной фабрике и культурной жизни города. Это возможность увидеть архитектурные шедевры и понять их значение в контексте времени. (between 300-500 symbols)

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в атмосферу начала 20 века
  • 🏛️ Уникальные архитектурные памятники
  • 📚 Знакомство с культурной жизнью Выборга
  • 🏠 Исследование стилей романтизма и модерна
  • 🖼️ Вдохновение от шедевров архитектуры
    • Музыка северной архитектуры: необычное в привычном
    Музыка северной архитектуры: необычное в привычном
    Музыка северной архитектуры: необычное в привычном
    Ближайшие даты:
    Время начала: 15:00

    Что можно увидеть

  • Вокзал
  • Дворец Матти Пиетинена
  • Дом Лаллукки
  • Доходный дом «Эден»
  • Библиотека Алвара Аалто
  • Художественный музей

    • Описание экскурсии

    Вы увидите:

    • Здания в стиле национального романтизма, в том числе вокзал, дворец Матти Пиетинена, дом Лаллукки — бывшее здание фирмы «Хякли, Лаллукка и К°», и доходный дом «Эден».
    • Ансамбль площади Красного колодца.
    • Здания в стиле функционализм, в том числе библиотеку Алвара Аалто, художественный музей и школу, дом шведско-немецкого лютеранского прихода.
    • Архитектурный ансамбль нового городского центра, в том числе живописный особняк губернатора и городской почтамт.
    • Банки, рестораны, доходные дома начала 20 века.

    Мы поговорим:

    • О кирпичных заводах и мебельной фабрике.
    • Меценатах и олимпийских чемпионах.
    • Деятелях культуры и искусства.
    • Разнице между северным модерном и национальным романтизмом.

    в понедельник и среду в 15:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет2 000 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    В районе вокзала
    Когда и сколько длится?
    Когда: в понедельник и среду в 15:00
    Экскурсия длится около 2 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 1 отзыве
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    1
    4
    3
    2
    1
    О
    13 окт 2024
    Большое спасибо Ирине. Групповая экскурсия состоялась для одного человека. Два часа пролетели незаметно и увлекательно.

    Входит в следующие категории Выборга

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