Выборг - это не только средневековая история и шведские рыцари. Экскурсия предлагает погрузиться в атмосферу Финляндии начала 20 века.
Прогулка по городу откроет перед вами здания в стиле национального романтизма и
Прогулка по городу откроет перед вами здания в стиле национального романтизма и
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Ближайшие даты:
Время начала: 15:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Здания в стиле национального романтизма, в том числе вокзал, дворец Матти Пиетинена, дом Лаллукки — бывшее здание фирмы «Хякли, Лаллукка и К°», и доходный дом «Эден».
- Ансамбль площади Красного колодца.
- Здания в стиле функционализм, в том числе библиотеку Алвара Аалто, художественный музей и школу, дом шведско-немецкого лютеранского прихода.
- Архитектурный ансамбль нового городского центра, в том числе живописный особняк губернатора и городской почтамт.
- Банки, рестораны, доходные дома начала 20 века.
Мы поговорим:
- О кирпичных заводах и мебельной фабрике.
- Меценатах и олимпийских чемпионах.
- Деятелях культуры и искусства.
- Разнице между северным модерном и национальным романтизмом.
в понедельник и среду в 15:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и среду в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Выборге
Провела экскурсии для 2741 туриста
Меня зовут Ирина, я профессиональный аттестованный гид. С 2000 года до недавнего времени ездила с путешественниками в Финляндию, Швецию, Данию и Норвегию. Сейчас знакомлю гостей со Скандинавией через историю Выборга, где живу уже более 30 лет. Хорошо разбираюсь в искусстве, архитектуре. Владею английским и итальянским языками. С радостью покажу вам любимый город!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
13 окт 2024
Большое спасибо Ирине. Групповая экскурсия состоялась для одного человека. Два часа пролетели незаметно и увлекательно.
Входит в следующие категории Выборга
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