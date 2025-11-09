1 день

Выборг, скандинавская кухня, дегустация на старинной пивоварне

Мы встречаемся на Московском вокзале Санкт-Петербурга в 10:00.

Вам нужно быть утром в Санкт-Петербурге. Поэтому можно воспользоваться любым рейсом или поездом с прибытием до данного времени, либо остаться на ночь в отеле, если Вы прибываете заранее.

Мы встречаемся в Санкт-Петербурге и отправляемся в путешествие в сторону красивейшей Карелии.

Сопровождающий группы уже подготовил для Вас приветственное игристое с легкими закусками, чтобы познакомиться и поднять бокал за наше путешествие!

Дорога до Выборга займет около двух часов, приезжаем и отправляемся на небольшую прогулку по историческому центру Выборга. Это город удивительной красоты, который сохранил свое скандинавское очарование до наших дней!

Мы прогуляемся по Старому городу, увидим Круглую башню и площадь Ратуши, библиотеку финского архитектора Алвара Аалто, выйдем на набережную Большого Ковша.

Затем отправляемся на приветственный обед.

Нас будут ждать в ресторане концептуальной северной кухни, который расположился в винном погребе XVII века.

Здесь каждое блюдо в меню – это настоящая история!

На закуску нам подадут ржаную калитку с печеным картофелем, копченой сметаной и икрой сига в сопровождении бокала Просекко.

В качестве основного блюда мы попробуем судака с муссом из щуки, морковным кремом и печеным пореем с бокалом белого вина из винограда сорта Пино Гриджио с органических сицилийских виноградников.

И в завершение трапезы, на десерт, мы продегустируем сочный черничный пирог с ржаным сабле, взбитым маскарпоне и ягодным кампоте.

К этому десерту нам подадут чай на карельских травах. Наслаждаемся!

Питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие объявляется открытым! Ура!

После обеда заселяемся в отель в центре города.

По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после дороги и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем в отеле, затем мы посетим остров, на котором находится Выборгский замок. Наш гид расскажет нам о шведах и Скандинавии, о рыцарях в эпоху, когда строился этот замок.

После экскурсии мы отправимся на старинную пивоварню, расположившуюся на территории выборгского пивоваренного завода, построенного в 1863 году.

Нас ждет экскурсия по таинственным и старинным подземельям, мы пройдем сквозь прорубленные в граните залы и переходы, где мастер-пивовар расскажет нам об истории пивоварения и научит разбираться в сортах пива.

Затем мы продегустируем несколько сортов пива и местного сидра с закусками.

Вечером возвращаемся в наш отель.

Завтра мы едем в Сортавалу!

