Программа тура по дням
Выборг, скандинавская кухня, дегустация на старинной пивоварне
Мы встречаемся на Московском вокзале Санкт-Петербурга в 10:00.
Вам нужно быть утром в Санкт-Петербурге. Поэтому можно воспользоваться любым рейсом или поездом с прибытием до данного времени, либо остаться на ночь в отеле, если Вы прибываете заранее.
Мы встречаемся в Санкт-Петербурге и отправляемся в путешествие в сторону красивейшей Карелии.
Сопровождающий группы уже подготовил для Вас приветственное игристое с легкими закусками, чтобы познакомиться и поднять бокал за наше путешествие!
Дорога до Выборга займет около двух часов, приезжаем и отправляемся на небольшую прогулку по историческому центру Выборга. Это город удивительной красоты, который сохранил свое скандинавское очарование до наших дней!
Мы прогуляемся по Старому городу, увидим Круглую башню и площадь Ратуши, библиотеку финского архитектора Алвара Аалто, выйдем на набережную Большого Ковша.
Затем отправляемся на приветственный обед.
Нас будут ждать в ресторане концептуальной северной кухни, который расположился в винном погребе XVII века.
Здесь каждое блюдо в меню – это настоящая история!
На закуску нам подадут ржаную калитку с печеным картофелем, копченой сметаной и икрой сига в сопровождении бокала Просекко.
В качестве основного блюда мы попробуем судака с муссом из щуки, морковным кремом и печеным пореем с бокалом белого вина из винограда сорта Пино Гриджио с органических сицилийских виноградников.
И в завершение трапезы, на десерт, мы продегустируем сочный черничный пирог с ржаным сабле, взбитым маскарпоне и ягодным кампоте.
К этому десерту нам подадут чай на карельских травах. Наслаждаемся!
Питание по программе уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Вкусное, винное и душевное путешествие объявляется открытым! Ура!
После обеда заселяемся в отель в центре города.
По традиции в номере Вас будет ждать комплимент: бутылка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после дороги и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем в отеле, затем мы посетим остров, на котором находится Выборгский замок. Наш гид расскажет нам о шведах и Скандинавии, о рыцарях в эпоху, когда строился этот замок.
После экскурсии мы отправимся на старинную пивоварню, расположившуюся на территории выборгского пивоваренного завода, построенного в 1863 году.
Нас ждет экскурсия по таинственным и старинным подземельям, мы пройдем сквозь прорубленные в граните залы и переходы, где мастер-пивовар расскажет нам об истории пивоварения и научит разбираться в сортах пива.
Затем мы продегустируем несколько сортов пива и местного сидра с закусками.
Вечером возвращаемся в наш отель.
Завтра мы едем в Сортавалу!
Крепость Корела, «Город ангелов», ландшафтный отель
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!
Мы выезжаем из Выборга и направляем в сторону Ладожского озера в город Приозерск.
В Приозерске нас ждет историческая крепость Корела. Ее построили в далеком 13 веке новгородцы для защиты северных земель от шведов.
Мы прогуляемся с гидом по территории и посмотрим древнее сооружение – башню, ров, арсенал, зайдем в музей.
После прогулки по крепости едем дальше до города с финским названием Лахденпохья.
Нас ждет обед в одном из лучших ресторанов региона с авторскими блюдами от шефа.
Здесь также очень красиво, потому что панорамные окна выходят прямо на Ладожское озеро!
Вначале мы попробуем томатный суп с печеными овощами и щечками.
Следующим курсом шеф-повар подаст нам оленину с копченым гратеном и гранатовым демиглясом в сопровождении полнотелого сухого вина из винограда сорта Мальбек с виноградников Мендосы (Аргентина).
Завершим обед десертом с карельским колоритом с названием «ром баба»!
Подается с клюквой, карельским бальзамом, меренгой и кремом англез из местной ряженки.
После обеда мы посмотрим в Лахденпохье «Город ангелов» – так называется музей деревянных скульптур под открытым небом, созданный в рамках международного фестиваля «Между небом и землей».
Скульптуры созданы лучшими резчиками дерева из России и других стран, а сам музей находится внутри стен самой большой лютеранской кирхи Яккима.
Затем мы с Вами переезжаем в Сортавалу, где заселяемся в наш отель, который располагается в национальном парке «Ладожские шхеры», среди нетронутой северной природы на берегу залива Ладожского озера.
Это уникальный ландшафтный отель, окруженный дикой природой и встроенный в необычный скалистый рельеф.
Все номера для нашей группы с панорамным видом на залив!
Располагаемся в отеле, немного отдыхаем и вечером отправляемся на ужин в один из лучших ресторанов Карелии. Он расположен на самом большом острове Ладоги – Риеккалансаари.
Мы продегустируем тар-тар из карельской форели с огурцом и брусничным соусом.
Но горячее попробуем спинку трески с муссом из сельдерея. Блюда сопровождаются белым сухим вином из винограда сорта Совиньон блан.
В завершение ужина мы попробуем нежный сырок из рикотты в молочном шоколаде с начинкой из вареного сгущенного молока. Подается с пеной из облепихи и облепиховым конфитюром в сопровождении карельского чая.
После ужина возвращаемся в отель!
Остров Валаам, пикник на Ладожских шхерах, дегустация настоек и изысканный ужин в ресторане
После вкусного завтрака с видом на Ладожское озеро мы направляемся в сторону Финляндии, до города Сортавала, — нас ждет путешествие на остров Валаам!
Водный путь по просторам Ладоги до острова занимает около часа — мы пойдем на скоростном катере.
В это время наслаждаемся величественной красотой крупнейшего пресноводного озера в Европе и второго по величине озера России после Байкала.
Мы погуляем по острову с гидом и посмотрим усадьбу.
Остров обладает своим уникальным микроклиматом, при котором есть возможность вырастить даже такие южные фруктовые породы, как виноград и арбуз.
Затем на катере пройдем по уникальному природному заповеднику — Ладожским шхерам.
Это место часто сравнивают с норвежскими фьордами, интересно, что и само слово «шхеры» происходит от норвежского skjær — «скала в море».
Шхерами называют проливы и заливы между берегом и островами с необычным рельефом и архипелагом необитаемых островов. Очень живописное место!
Здесь мы выйдем на одном из необитаемых островов, где нас ждет обед-пикник: запеченная белая рыбка, картофель и овощи на гриле.
Прибыв обратно в Сортавалу, мы заедем на дегустацию карельских настоек, варений и джемов. Всё от местных производителей.
Сама дегустация проходит в ресторане, который находится в старинном доме, которому свыше 150 лет.
Первый этаж ресторана выполнен в стиле 19 века — здесь располагается кафе, второй этаж исполнен в аутентичном карельском стиле.
Здесь продается абсолютно всё: настойки, ягоды, грибы, сыры, рыба, дичь. Всё, что везут из Карелии, можно приобрести здесь.
Ближе к вечеру отправляемся на ужин. Он пройдет в авторском ресторане, расположенном в старинном здании, построенном в 1918 году финнами на вершине скалы.
Заведение владеет собственной фермой, коптильней и сыроварней, поэтому на аперитив мы обязательно продегустируем локальные сыры.
Также на закуску нам подадут оленину, маринованную в темном пиве.
Следующим курсом попробуем фермерскую утиную грудку с карамельной тыквой в сопровождении бокала розового сухого вина.
Завершим вечер традиционным десертом — брусникой с толокном по-карельски с чашечкой иван-чая.
После ужина возвращаемся в отель, завтра нас ждут новые впечатления!
Горный парк Рускеала, Рускеальские водопады, форелевое хозяйство, заключительный ужин
Сегодня после завтрака в нашем отеле едем на железнодорожный вокзал Сортавалы, откуда отправляется наш поезд в горный парк Рускеала!
Садимся в «Рускеальский экспресс», ждем паровозный гудок и отправляемся в путь! Мы едем до горного парка «Рускеала», время в пути составит 1 час.
Рускеала — самый знаменитый парк Карелии. Наслаждаться этим парком можно бесконечно, он входит в топ-10 лучших направлений для путешествий по России за пределами Москвы и Санкт-Петербурга (по версии The Guardian).
На обратном пути из Рускеалы мы заедем на Рускеальские водопады. Место очень живописное!
Прямо над водопадами сделаны подвесные мостики, с которых получаются потрясающие фотографии. Именно здесь снимался знаменитый фильм «А зори здесь тихие» 1972-го года.
Пора подкрепиться!
Мы едем на берег Ладожского озера в ресторан, который принадлежит форелевому хозяйству.
Это местная рыбная ферма, которая занимается выращиванием радужной форели в чистых водах Ладоги. На закуску нам подадут нежнейший тартар из форели с красной икрой.
Затем мы отведаем традиционный праздничный финский суп «Лохикейто» — уху из лосося со сливками. Свежайшая рыба и сливки делают вкус супа непередаваемо нежным!
И в качестве основного блюда — сочные стейки из форели, приготовленные на гриле с овощами!
А на десерт — мороженое с карельскими сосновыми шишками.
Возвращаемся в наш отель, немного отдыхаем и идем в сауну с мягким паром.
Здесь, в тишине карельского леса, есть все необходимые удобства и зона отдыха с видом на обворожительную природу Карелии!
После сауны у нас будет время подготовиться к заключительному ужину. Вечером нас будут ждать в изысканном ресторане карельской кухни.
Здесь все блюда готовят исключительно из локальных ингредиентов.
Первым курсом нам подадут сморреброд с ладожским сигом.
Далее вечер продолжит сиг горячего копчения — настоящее лакомство для гурманов!
Процесс горячего копчения придает сигу уникальный вкус и аромат, а также делает мясо рыбы более сочным и нежным.
Блюда сопровождаются бокалом белого сухого вина.
На десерт мы продегустируем мини-калитки с северными ягодами. Наслаждаемся!
Завершение тура
Сегодня после завтрака за нами приедет наш микроавтобус, и мы отправимся в обратный путь до Санкт-Петербурга!
Мы отвезем всех до Московского вокзала, а кому нужно на самолет – проводим в аэропорт.
Мы прибудем в Санкт-Петербург на Московский вокзал в 15:00 или доставим Вас в аэропорт до 16:00. Далее можно воспользоваться любым рейсом или поездом до Вашего города, исходя из этого времени.
Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!
Проживание
В туре предусмотрено проживание в Выборге и в Сортавале.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, в рублях:
|Вариант размещения
|Стоимость
|Двухместное размещение
|Одноместное размещение
|Для заезда 11.06-15.06.2025 в отеле «Виктория» 4* (1 ночь) и загородном комплексе «Времена года» (3 ночи)
|154 000
|178 000
|Для заезда 16.08-20.08.2025 в отеле «Виктория» 4* (1 ночь) и ландшафтном отеле «RANTALA» (3 ночи)
|154 000
|178 000
Варианты проживания
Отель Виктория 4
Отель «Виктория» в Выборге удален от центра на 400 м.
Четырёхзвёздочный отель «Виктория» представляет собой современный 7-этажный комплекс для размещения гостей и жителей города в историческом центре Выборга.
Курение на всей территории запрещено, но для курящих отведены специальные зоны. Во всех номерах и на территории отеля курение запрещено.
Планируйте поездку так, чтобы точно заселиться в гостиницу. Заезд в отель начинается с 15:00, выехать нужно до 12:00.
В отеле работает 2 ресторана, где каждый гость может отведать любимые блюда и напитки.
В отеле оказываются услуги по организации корпоративных мероприятий. К услугам просторный конференц-зал и бизнес-центр. Для семейных торжественных встреч отлично подойдёт банкетный зал.
В непосредственной близости от отеля расположен Выборгский замок, рынок, а также авто- и железнодорожный вокзал. Поблизости находятся круглая башня, собор святых Петра и Павла, дом Бюргера. Расстояние до железнодорожного вокзала всего шестьсот метров, а вот до аэропорта — сто семьдесят шесть километров.
Ландшафтный отель «RANTALA»
Ландшафтный отель «Рантала» находится в национальном парке «Ладожские шхеры», среди нетронутой северной природы, на берегу залива Ладожского озера. Все номера для нашей группы с панорамным видом на залив, оформлены в скандинавском стиле, с широкими подоконниками.
В номерной фонд отеля входит 25 номеров. В каждом из них есть плазменный телевизор, удобная мебель и ванная комната со средствами личной гигиены.
Также на территории расположено 4 коттеджа, все они находятся на первой линии залива. В каждом коттедже есть 2 комнаты: проходная гостиная и спальня, а также ванная комната и тёплые полы. В номерах, коттеджах и ресторане работает бесплатный скоростной Wi-Fi.
В коттеджах имеется оборудованная кухня со всей необходимой бытовой техникой. Кроме того, на придомовой территории находится открытый мангал.
От отеля до центра города Сортавала 9,9 км. До Рускельских водопадов приблизительно 30 минут езды. Расстояние до железнодорожного вокзала Сортавалы — 11,1 км, до аэропорта Петрозаводска — 227 км.
Загородный комплекс «Времена года»
База отдыха «Времена года» находится в 17 км от города Сортавала.
К размещению представлены комфортные номера по типу «таун-хаус» с кондиционером, телевизором, хорошим Wi-Fi и ванной комнатой с душем, водонагревателем. А также имеются комфортные коттеджи и хаусботы.
В номерах имеется мини-кухня с холодильником, чайником и посудой. Питание организовано в ресторане «Времена года», где подают блюда из свежих продуктов.
База отдыха предлагает в аренду конференц-зал на 50 человек со всем необходимым оборудованием.
Для детей предусмотрена игровая площадка. До ближайшей железнодорожной станции «Ляскеля» 7,4 км, до аэропорта «Петрозаводск» 217 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях с высоким рейтингом в г. Выборг (1 ночь) и в г. Сортавала (3 ночи)
- Питание по программе тура (4 завтрака, 4 обеда, 3 ужина (обеды и ужины с винным сопровождением), приветственное шампанское в первый день тура, дегустация пива и сидра)
- Встреча и проводы в аэропорт/на ж/д вокзал
- Сопровождение гида на протяжении всего тура
- Все экскурсии Приозерск, Лахденпохья, Сортавала, Рускеала, Рускеальские водопады, Валаам, Ладожские шхеры
- Прогулка на катере: до острова Валаам и обратно, по Ладожским шхерам (катер только для нашей группы)
- Пикник на острове на Ладожских шхерах
- Билет на Рускеальский экспресс Сортавала - Рускеала
- Баня на берегу Ладожского озера
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
- Подарки всем участникам путешествия
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание вне программы и ужин в 1 день (в программе вечером дегустация на пивоварне, но не ужин)
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли поехать с ребёнком?
Конечно. Ограничение по возрасту — не менее 6 лет.