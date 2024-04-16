Главные экскурсионные места в Выборге

Найдено 3 тура в категории «Популярные места» в Выборге, цены от 9 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
15 июня в 10:00
от 9 700 за человека
Истории и тайны Выборгских усадеб
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Истории и тайны Выборгских усадеб
Начало: Россия, Санкт-Петербург
15 июня в 10:00
27 июля в 10:00
от 10 500 за человека
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Истории и тайны Выборга и Рускеалы
Начало: Россия, Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
11 июня в 10:00
от 22 000 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Выборгу в категории «Популярные места»

Самые популярные туры этой рубрики в Выборге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
  2. Истории и тайны Выборгских усадеб
  3. Истории и тайны Выборга и Рускеалы
Сколько стоит тур в Выборге в июне 2024
Сейчас в Выборге в категории "Популярные места" можно забронировать 3 тура от 9 700 до 22 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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