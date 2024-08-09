2 день

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку Монрепо

Прибытие в Санкт-Петербург.

Завтрак в кафе.

Отъезд на Карельский перешеек. Путевая информация.

Прибытие в Выборг.

Старинный город Выборг был построен как мощная крепость на побережье Карельского перешейка. Простояв семь веков, город не раз подвергался разрушительным пожарам, участвовал в войнах, но при этом сохранил свое сказочное очарование.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Экскурсия по Замковому острову с осмотром символа города - средневекового рыцарского Выборгского замка, внешним осмотром башни святого Олафа (подъем на обзорную площадку башни в настоящее время невозможен, башня на реконструкции).

В музее Выборгский замок также есть выставки, которые можно посетить в свободное время дополнительно: рыцарский зал, камера пыток, гончарная мастерская, лучный тир, кузница, экспозиции «Подводная археология», «Природа Карельского перешейка», «Шведский Выборг».

Обед в кафе.

Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.

Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение». Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.

Размещение в гостинице Выборг 3*, Виктория 4*.

Свободное время.