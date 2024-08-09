Потому
Программа тура по дням
Отъезд в Санкт-Петербург
22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».
22:30 Отъезд в Санкт-Петербург (время в пути около 10 часов, ~700 км).
Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).
Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку Монрепо
Прибытие в Санкт-Петербург.
Завтрак в кафе.
Отъезд на Карельский перешеек. Путевая информация.
Прибытие в Выборг.
Старинный город Выборг был построен как мощная крепость на побережье Карельского перешейка. Простояв семь веков, город не раз подвергался разрушительным пожарам, участвовал в войнах, но при этом сохранил свое сказочное очарование.
Пешеходная экскурсия по центру Выборга расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
Экскурсия по Замковому острову с осмотром символа города - средневекового рыцарского Выборгского замка, внешним осмотром башни святого Олафа (подъем на обзорную площадку башни в настоящее время невозможен, башня на реконструкции).
В музее Выборгский замок также есть выставки, которые можно посетить в свободное время дополнительно: рыцарский зал, камера пыток, гончарная мастерская, лучный тир, кузница, экспозиции «Подводная археология», «Природа Карельского перешейка», «Шведский Выборг».
Обед в кафе.
Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.
Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение». Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.
Размещение в гостинице Выборг 3*, Виктория 4*.
Свободное время.
Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)
Завтрак в гостинице.
Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.
Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов происходящих в книжном доме.
Мастер-класс по выпеканию настоящего выборгского кренделя.
Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту Старушки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой).
Обед в кафе
Программа "Усадебный театр" в усадьбе Бюргера (дегустация + театр).
Посещение Усадьбы Бюргера, включает в себя:
- Рассказ об истории Усадьбы бюргера, о двух соседних монастырях, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах;
- Дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глега – скандинавского напитка на травах со специями и пряностями;
- Средневековый театр - перевоплощения в героев средневекового Выборга (рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
- Веселые гадания.
Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, покупки сувениров.
Кронштадт. Парк «Остров фортов». Завершение программы
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Отъезд в Кронштадт.
Наш путь лежит по северному берегу Финского залива. Здесь когда-то располагались дачные поселки.
Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кронштадт («коронный город»).
Знакомство с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
14:00 Обед в кафе.
15:00 Выезд в Москву по М11.
Прибытие в Москву ориентировочно 24:00 к ст. м. ВДНХ.
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Выборг 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Двухместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
28.04-1.05.2024
|Стандарт Плюс
|20900
|20850
|25750
|Улучшенные номера
|24850
|23950
|30700
Виктория 4* (Выборг), Завтрак "шведский стол".
|Даты заездов
|Двухместный
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|28.04-1.05.2024
|Стандарт
|28350
|-
|35200
Варианты проживания
Выборг 3
Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.
В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.
Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.
Виктория 4
Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.
Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.
В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.
Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.
Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе туристского класса
- Проживание в гостинице
- Питание (3 завтрака, 3 поздних обеда)
- Экскурсии по программе и входные билеты, услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Важная информация
Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.
Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.
Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.
Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.
Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
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