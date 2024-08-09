Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы

Путешествие в Русскую Финляндию
Понятие «Русская Финляндия» осталось только в памяти и на бумаге, осколки этой исчезнувшей «страны» разбросаны среди лесов и озер Курортного района Петербурга и Ленинградской области. Но побывать там все-таки можно.

Потому
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что «Русская Финляндия» – это не только историко-географическая реальность, но и определенная атмосфера, дух беспечной дачной жизни, который сохранился и сегодня.

Чтобы окунуться в эту атмосферу, можно воспользоваться собственным воображением и нашим предложением совершить такое путешествие.

5
3 отзыва
Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
Путешествие в Русскую Финляндию. Автобусный тур в Выборг из Москвы
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отъезд в Санкт-Петербург

22:00 Сбор группы в Москве: ст. метро «ВДНХ», стоянка справа от гостиницы «Космос».

22:30 Отъезд в Санкт-Петербург (время в пути около 10 часов, ~700 км).

Ночной переезд (по пути 2-3 санитарные остановки).

2 день

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку Монрепо

Прибытие в Санкт-Петербург.

Завтрак в кафе.

Отъезд на Карельский перешеек. Путевая информация.

Прибытие в Выборг.

Старинный город Выборг был построен как мощная крепость на побережье Карельского перешейка. Простояв семь веков, город не раз подвергался разрушительным пожарам, участвовал в войнах, но при этом сохранил свое сказочное очарование.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Экскурсия по Замковому острову с осмотром символа города - средневекового рыцарского Выборгского замка, внешним осмотром башни святого Олафа (подъем на обзорную площадку башни в настоящее время невозможен, башня на реконструкции).

В музее Выборгский замок также есть выставки, которые можно посетить в свободное время дополнительно: рыцарский зал, камера пыток, гончарная мастерская, лучный тир, кузница, экспозиции «Подводная археология», «Природа Карельского перешейка», «Шведский Выборг».

Обед в кафе.

Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо.

Название в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение». Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии.

Размещение в гостинице Выборг 3*, Виктория 4*.

Свободное время.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку МонрепоПешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку МонрепоПешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку МонрепоПешеходная экскурсия по центру Выборга. Замковый остров. Экскурсия по скальному пейзажному парку Монрепо
3 день

Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)

Завтрак в гостинице.

Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто.

Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов происходящих в книжном доме.

Мастер-класс по выпеканию настоящего выборгского кренделя.

Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем два аутентичных рецепта: средневековый по рецепту Старушки Марэн (ржаной бездрожжевой) и Viiperinrinkelli, выпеченный на соломе (пышный, дрожжевой).

Обед в кафе

Программа "Усадебный театр" в усадьбе Бюргера (дегустация + театр).

Посещение Усадьбы Бюргера, включает в себя:

  • Рассказ об истории Усадьбы бюргера, о двух соседних монастырях, о символах Выборга – колдунье Лоухи, коте Тотти, монахах-францисканцах и доминиканцах;
  • Дегустацию знаменитого Выборгского кренделя и глега – скандинавского напитка на травах со специями и пряностями;
  • Средневековый театр - перевоплощения в героев средневекового Выборга (рыцарь, монах, финские горожанки, шведский король);
  • Веселые гадания.

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, покупки сувениров.

Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Программа «Усадебный театр» в усадьбе Бюргера (дегустация + театр)
4 день

Кронштадт. Парк «Остров фортов». Завершение программы

Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.

Отъезд в Кронштадт.

Наш путь лежит по северному берегу Финского залива. Здесь когда-то располагались дачные поселки.

Экскурсия «Русская цитадель на Балтике» позволит Вам совершить увлекательное путешествие на остров Котлин, где в начале XVIII века возник город-крепость Кронштадт («коронный город»).

Знакомство с недавно открытым музейно-историческим парком «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.

14:00 Обед в кафе.

15:00 Выезд в Москву по М11.

Прибытие в Москву ориентировочно 24:00 к ст. м. ВДНХ.

Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также на замену музеев, не уменьшая общего объёма программы.

Кронштадт. Парк «Остров фортов». Завершение программыКронштадт. Парк «Остров фортов». Завершение программыКронштадт. Парк «Остров фортов». Завершение программыКронштадт. Парк «Остров фортов». Завершение программыКронштадт. Парк «Остров фортов». Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Выборг 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол".

Даты заездовДвухместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный

28.04-1.05.2024

 Стандарт Плюс
209002085025750
Улучшенные номера
248502395030700

Виктория 4* (Выборг), Завтрак "шведский стол".

Даты заездовДвухместныйТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
28.04-1.05.2024 Стандарт
28350-35200

Варианты проживания

Выборг 3

2 ночи

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3Выборг 3

Виктория 4

2 ночи

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на комфортабельном автобусе туристского класса
  • Проживание в гостинице
  • Питание (3 завтрака, 3 поздних обеда)
  • Экскурсии по программе и входные билеты, услуги гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Москва
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Важная информация

Время прибытия в Москву является ориентировочным и не может считаться обязательным пунктом программы.

Время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества.

Туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора.

Схема автобуса отражает последовательность заполнения мест в автобусе. Туроператор оставляет за собой право пересаживать клиентов в зависимости от конкретного расположения в салоне автобуса дверей, туалета, а также количества и расположения посадочных мест.

Сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
9 авг 2024
Было здорово. Организовано на 5.
А
9 авг 2024
Всё чётко организовано, вообще не беспокоюсь, знаю, что позаботятся…
Благодарю
Е
8 авг 2024
Организаторам отдельное спасибо, ни разу не подвели, держали в курсе всех событий, помогали, отвечали оперативно на возникающие вопросы. Все, что было заявлено в туре - исполнено. Спасибо! Советуем Вас!

Тур входит в следующие категории Выборга

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