Второй день тура мы оставили свободным для наших гостей: каждый из которых сможет открыть свой собственный Выборг, каким ему быть – решать вам.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча группы Экскурсия в Выборг, библиотека А. Аалто, Выборгский замок, исторический центр Выборга, усадьба Бюргера с дегустацией
Прибытие в Санкт-Петербург.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург
Переезд в Кронштадт. Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.
Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.
Прибытие в Выборг.
15:00 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 900 рублей).
15:30 Размещение.
16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.
Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.
Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.
20:00 Свободное время.
Рекомендуемые кафе для ужина:«Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».
20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (в период навигации май-сентябрь). Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн. На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.
Свободный день
09:00 Завтрак в ресторане гостиницы. Свободный день.
В этот день вы можете подробнее изучить Старый Выборг, поучаствовать в городских мероприятиях: это может быть рыцарский турнир, фестиваль байкеров, музыкальный или кинофестиваль, парусная регата.
Рекомендуем посетить:
- Выставку «Выборг космический» ежедневно с 10:00 до 18:00, наб. 40 –летия ВЛКСМ д. 1, отель «Виктория», первый этаж, вход со стороны Рыночной площади. Вы увидите уникальную коллекцию раритетных книг о космосе и космонавтах с автографами советских и зарубежных покорителей вселенной, космическую пищу, значки, марки и нумизматику.
- Выставочный центр Эрмитаж-Выборг, ежедневно с 10:00 до 18:00, ул. Ладанова, 1. Центр является одним из пяти в мире художественных центров-спутников Эрмитажа, где вы познакомитесь с произведениями из обширного собрания этого музея. Выборгский центр расположился в историческом здании бывшего музея изящных искусств и школы живописи – творении финского архитектора Уно Ульберга.
- Выставочные залы в Цейхгаузе и Доме наместника, вт. -вс. - с 10:00 до 18:00, Замковый остров д. 1. В пространстве временных выставок вы увидите предметы из музейных фондов, художественную выставку, посвященную Выборгскому замку в изобразительном искусстве, и узнаете о тайнах затонувших кораблей.
- Дом-музей Ленина в Выборге, вт. -вс. с 10:00 до 18:00, Рубежная ул., 15. Музей расположен в деревянном финском доме конца XIX века, в нём в течение 2 недель скрывался Ленин накануне Октябрьской революции 1917 г. Вы узнаете о жизни «красных финнов» в Советской России, революционных событиях и гражданской войне в Выборге.
- Музей Шоколада, ежедневно с 11:00 до 19:00, ул. Штурма, 1А. В бывшем пороховом погребе вы увидите выборгские достопримечательности из настоящего бельгийского шоколада, сможете купить сувениры, изготовленные музеем на собственном производстве, и выпить чашечку горячего шоколада в уютном кафе.
- Городской рынок, который работает до 18:00 и приобрести там сувениры.
- Расписание электрички Выборг – Сортавала: 07:25. Сортавала – Выборг 18:45, 20:37.
Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке кренделя. Кронштадт. Морской собор
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».
09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».
09:15 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Виктория».
09:30 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии. Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя. Прогуляйтесь по аллеям парка и вдоль искристой воды Выборгского залива, прислушайтесь к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохните на скамье возле столетней берёзы. Парк на плановой реконструкции, но все равно мы не могли обойти вниманием уникальное творение ландшафтных дизайнеров XVIII-XX вв.
12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя. Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
15:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 900 рублей)
16:00 Участие в программе «Усадебный крендель», проходящей в музее кренделя. Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга и дегустация глёга. После программы вы можете посетить саму усадьбу, где можно приобрести сувениры, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи.
17:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.
18:00 Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00 на Московский вокзал.
Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Выборг 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Стоимость тура указана за одного человека в руб.
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Стандарт плюс
|Улучшенный
|14.06.24-16.08.24 (завтрак)
|13400
|16900
|14000
|12800
|18000
|15500
|13700
|21000
|14.06.24-16.08.24 (завтрак + обед)
|15200
|18700
|15800
|14600
|19800
|17300
|15500
|22800
Дружба 3* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Стоимость тура указана за одного человека в руб.
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Стандартный
|Улучшенный
|Улучшенный с видом на залив
|14.06.24-16.08.24 (завтрак)
|14600
|13800
|19000
|15500
|14400
|20900
|16800
|15300
|23500
|14.06.24-16.08.24 (завтрак+обед)
|16400
|15600
|20800
|17300
|16200
|22700
|17300
|16200
|22700
Виктория 4* (Выборг), Завтрак "шведский стол". Стоимость тура указана за одного человека в руб.
Даты заездов
|Двухместный с раздельными кроватями
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Двухместный с раздельными кроватями
|Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)
|Одноместный
|Двухместный с двуспальной кроватью
|Стандартный
|Полулюкс
|14.06.24-16.08.24 (завтрак)
|18300
|24700
|18300
|22500
|19900
|35920
|22500
|14.06.24-16.08.24 (завтрак+обед)
|20100
|26500
|20100
|24300
|21700
|37720
|24300
Скидка детям до 16 лет: 300 руб.
Скидка пенсионерам: 250 руб.
Варианты проживания
Выборг 3
Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.
В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.
Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.
Дружба 3
Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.
В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.
Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.
Виктория 4
Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.
Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.
В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.
Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.
Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание, в гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна, в гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра
- Завтрак, 2 обеда для тех, кто заказал полупансион
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание вне выбранного тарифа: 2 обеда – 1800 рублей (за 2 обеда в 1 и 3 день) – рекомендуем заказывать заранее, на месте может не быть мест
- Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу
- Экскурсии и услуги, не включенные в программу тура
- Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Россия, Санкт-Петербург
- Предоставляются ли на тур скидки?
Скидка детям до 16 лет: 300 руб.
Скидка пенсионерам: 250 руб.
- Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Какие расчетные часы в гостинице?
Расчетный час в гостиницах при заезде: 14.00, при выезде: 12:00.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.