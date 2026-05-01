Программа тура по дням
Выборгский замок, экскурсия по городу, дегустация пива
08:30 Подача автобуса и сбор группы у станции метро «Московская», Демонстрационный проезд.
08:45 Отправление в Выборг.
Наше путешествие в Средневековый Выборг начинается!
Наш гид проведет увлекательную трассовую экскурсию, поэтому время в дороге пролетит незаметно! Прибытие в Выборг ориентировочно в 11:30-11:45.
12:00-13:00 Экскурсия «Шведский Выборг». Приглашаем Вас на редкую и захватывающую экскурсию по первому этажу Главного музейного корпуса, которая позволяет познакомиться с богатой историей замка и города.
Посетители узнают о шведском периоде в истории Выборга, увидят уникальные экспонаты и артефакты, а также услышат интересные факты и легенды, связанные с этим местом.
После экскурсии у вас будет возможность провести время (около 1 часа) на территории Выборгского замка.
Выборгский замок — каменное сооружение XIII века, которое было построено шведами, стало символом не только стратегической обороны, но и величия прошлого.
Сохранившись полностью с момента своего возникновения, замок предстает во всей своей красоте и могуществе. На сегодняшний день — это настоящий музей, который позволяет путешественникам почувствовать дыхание истории.
В свободное время вы можете самостоятельно посетить башню Святого Олафа и оказаться внутри настоящего средневекового замка!
Вам предстоит преодолеть 239 ступени, но вы будете щедро одарены за старания — перед вами откроется потрясающий вид на город, залив и старинные улочки.
Башня святого Олафа является самым высоким сооружением в Выборге. Ее высота 75 метров, а возвели ее еще в 1293 году и назвали в честь норвежского короля Олафа, одного из самых почитаемых святых в Скандинавии.
После очень продолжительной реконструкции башня святого Олафа наконец-то открыта для посещения, не упустите свой шанс подняться на смотровую площадку!
14:30-15:30 Обед в кафе.
15:30-17:00 Обзорная пешеходная экскурсия «Средневековый город в деталях». Вы погрузитесь в атмосферу Средневековья, наша экскурсия предложит вам уникальную возможность узнать о богатом наследии этого города, прогуляться по его узким, мощенным улицам и площадям.
Что мы увидим:
- самую старую улицу города, где сохранились здания в стиле готики и ренесаннса и узнаете о жизни горожан в средние века;
- здания городского рынка — торговых рядов. Здание для торговых рядов было выстроено специально в 1904-1905 годах. Когда-то на этом месте была мощная городская стена, которую впоследствии разобрали;
- самый старинный дом в г. Выборг — усадьбу Бюргера. Сайчас в этом здании магазин и кофейня. Вы можете воспользоваться свободным входом и заглянуть внутрь здания;
- башню Ратуши. Это единственная средневековая башня укреплений крепостной стены, которая сохранилась в городе;
- дом на скале. Этот дом был построен на гранитной скале в XVII веке, возможно, на более древнем фундаменте и сохранился до наших дней.
Свободное время для самостятельной дегустации кренделя или брецеля в кафе города, кофейно-чайная пауза (за доп. плату по желанию, самостоятельная оплата на месте).
18:00-19:00 Экскурсия «Подземный Выборг с дегустацией пива». В рамках этой необычной экскурсии Вы сможете увидеть единственный доступный сегодня, не имеющий аналогов в России, сегмент подземелий Выборга, расположенных под территорией старинного пивоваренного завода.
Экскурсовод расскажет об истории возникновения подземелий, о постройке и развитии завода, погрузят в технологический процесс варки пива. Вы узнаете какие секреты скрываются за каждым шагом производства.
Считается, что время укладки некоторых камней в фундаменте здания датируется 1550 годом, что делает «подземный город» площадью более 2,5 тыс. кв. м. настоящим средневековым сооружением.
Во время экскурсии Вы продегустируете 6 сортов выборгского пива.
Заселение в гостиницу в г. Выборг. Свободное время.
Тайны старинного бастиона. Интерактивная программа «Усадебный Крендель»
Завтрак в гостинице.
Мы заботимся о наших туристах и понимаем как хочется выспаться в отпуске! Поэтому во второй день программы сделали сбор группы в холле гостиницы в 11:15.
11:30-12:30 Тематическая экскурсия «Тайны старинного бастиона». Экскурсия начинается от входа в ВЦ «Эрмитаж-Выборг» по стенам-аллеям бастиона Панцерлакс (щит залива — в переводе со шведского), построенного в 1580 г.
Далее – недавно открытый после долгой реставрации Каземат в левом фланке бастиона. Его помещение содержит 3 этажа, с бойницами и проходами, с арестантской тюрьмой — пыточной.
Желающие могут спуститься на нижние этажи в подземелье и увидеть древние скалы, на которых стоит Каземат. Для любителей экстрима — стеклянный пол, на который можно встать и увидеть глубоко внизу нижние помещения.
Далее – Пороховой погреб, где размещена выставка находок Института материальной культуры РАН под руководством профессора А. И. Саксы. Среди них – посуда, обувь, хозяйственный инвентарь, монеты, украшения. Здесь же размещена история герба г. Выборга.
13:00-14:00 Обед в кафе.
14:30-15:30 Интерактивная программа «Усадебный Крендель». Вас ожидает экскурсия с бюргером — богатым шведским горожанином, угощение выборгским кренделем и дегустация глёга.
После программы Вы можете посетить саму усадьбу Бюргера, приобрести сувениры и сделать фотографии на память.
Свободное время в городе для фотографий и покупки сувениров (около 1-1.5 часа). В нашем туре Вы все успеете и не будете спешить!
Отправление автобуса в г. Санкт-Петербург. Прибытие ориентировочно в 19:30-20:00.
Проживание
Тур предполагает размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб:
|2-местное размещение
|17 600
|1-местное размещение
|19 100
|2-местное размещение + доп. место взрослый/ребенок
|по запросу 17 000
Варианты проживания
Гостиница «Северная Корона»
Гостиница «Северная Корона» находится в центральном районе Выборга, неподалеку от удобной транспортной развязки. Отель предлагает для своих гостей ощутить атмосферу северных стран Европы.
Каждый номер гостиницы по-своему уникален и оснащен всем необходимым для комфортного проживания и отдыха. Категории выполнены в лаконичном и современном стиле, а также включают в себя удобную мебель, технику, собственную ванную комнату.
На территории работает кафе, где предложен широкий ассортимент блюд, в том числе и детское меню.
Для проведения бизнес-мероприятий оборудован просторный конференц-зал, вмещающий до 60 человек.
Парковая зона, в которой расположено множество культурных объектов, в шаге от комплекса. Железнодорожная станция - в 2 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе тура: 1 завтрак, 2 обеда
- Автотранспортное обслуживание
- Экскурсионное обслуживание по программе с входными билетами
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Санкт-Петербурга и обратно
- Питание, не указанное в программе тура: ужины
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Могут ли быть изменения в программе?
Возможно изменение порядка экскурсий с сохранением объема тура.