1 день

Выборгский замок, экскурсия по городу, дегустация пива

08:30 Подача автобуса и сбор группы у станции метро «Московская», Демонстрационный проезд.

08:45 Отправление в Выборг.

Наше путешествие в Средневековый Выборг начинается!

Наш гид проведет увлекательную трассовую экскурсию, поэтому время в дороге пролетит незаметно! Прибытие в Выборг ориентировочно в 11:30-11:45.

12:00-13:00 Экскурсия «Шведский Выборг». Приглашаем Вас на редкую и захватывающую экскурсию по первому этажу Главного музейного корпуса, которая позволяет познакомиться с богатой историей замка и города.

Посетители узнают о шведском периоде в истории Выборга, увидят уникальные экспонаты и артефакты, а также услышат интересные факты и легенды, связанные с этим местом.

После экскурсии у вас будет возможность провести время (около 1 часа) на территории Выборгского замка.

Выборгский замок — каменное сооружение XIII века, которое было построено шведами, стало символом не только стратегической обороны, но и величия прошлого.

Сохранившись полностью с момента своего возникновения, замок предстает во всей своей красоте и могуществе. На сегодняшний день — это настоящий музей, который позволяет путешественникам почувствовать дыхание истории.

В свободное время вы можете самостоятельно посетить башню Святого Олафа и оказаться внутри настоящего средневекового замка!

Вам предстоит преодолеть 239 ступени, но вы будете щедро одарены за старания — перед вами откроется потрясающий вид на город, залив и старинные улочки.

Башня святого Олафа является самым высоким сооружением в Выборге. Ее высота 75 метров, а возвели ее еще в 1293 году и назвали в честь норвежского короля Олафа, одного из самых почитаемых святых в Скандинавии.

После очень продолжительной реконструкции башня святого Олафа наконец-то открыта для посещения, не упустите свой шанс подняться на смотровую площадку!

14:30-15:30 Обед в кафе.

15:30-17:00 Обзорная пешеходная экскурсия «Средневековый город в деталях». Вы погрузитесь в атмосферу Средневековья, наша экскурсия предложит вам уникальную возможность узнать о богатом наследии этого города, прогуляться по его узким, мощенным улицам и площадям.

Что мы увидим:

самую старую улицу города, где сохранились здания в стиле готики и ренесаннса и узнаете о жизни горожан в средние века;

здания городского рынка — торговых рядов. Здание для торговых рядов было выстроено специально в 1904-1905 годах. Когда-то на этом месте была мощная городская стена, которую впоследствии разобрали;

самый старинный дом в г. Выборг — усадьбу Бюргера. Сайчас в этом здании магазин и кофейня. Вы можете воспользоваться свободным входом и заглянуть внутрь здания;

башню Ратуши. Это единственная средневековая башня укреплений крепостной стены, которая сохранилась в городе;

дом на скале. Этот дом был построен на гранитной скале в XVII веке, возможно, на более древнем фундаменте и сохранился до наших дней.

Свободное время для самостятельной дегустации кренделя или брецеля в кафе города, кофейно-чайная пауза (за доп. плату по желанию, самостоятельная оплата на месте).

18:00-19:00 Экскурсия «Подземный Выборг с дегустацией пива». В рамках этой необычной экскурсии Вы сможете увидеть единственный доступный сегодня, не имеющий аналогов в России, сегмент подземелий Выборга, расположенных под территорией старинного пивоваренного завода.

Экскурсовод расскажет об истории возникновения подземелий, о постройке и развитии завода, погрузят в технологический процесс варки пива. Вы узнаете какие секреты скрываются за каждым шагом производства.

Считается, что время укладки некоторых камней в фундаменте здания датируется 1550 годом, что делает «подземный город» площадью более 2,5 тыс. кв. м. настоящим средневековым сооружением.

Во время экскурсии Вы продегустируете 6 сортов выборгского пива.

Заселение в гостиницу в г. Выборг. Свободное время.

