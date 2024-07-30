Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень

Истории и тайны средневекового Выборга
Увлекательный двухдневный тур в Выборг: 8 экскурсий и 2 интерактива. Прогуляетесь по узким улочкам старого города и почувствуете дух Средневековья на Замковом острове.

Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши. Тур признан Национальным Туристским Маршрутом России.
5
3 отзыва
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Истории и тайны средневекового Выборга. Весна-осень
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому острову

Прибытие в Санкт-Петербург.

09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург

Переезд в Кронштадт. Обзорная экскурсия по Кронштадту. Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России, напоминающего знаменитую Айю-Софию в Стамбуле.

Переезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.

Прибытие в Выборг.

15:00 Обед в ресторане (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 900 рублей).

15:30 Размещение.

16:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Вы сможете открыть для себя удивительную архитектуру функционализма, посетив единственную в России библиотеку, построенную по проекту выдающегося финского архитектора Алвара Аалто. Это здание построено именно для размещения в нем библиотеки, с учетом всех процессов, происходящих в книжном доме.

Пешеходная экскурсия по центру Выборга — наш экскурсовод расскажет об истории города, его легендах и тайнах. Вы увидите Рыночную площадь, Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, бастион «Панцерлакс», башню Ратуши.

Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарский Выборгский замок — символ города.

20:00 Свободное время.

Рекомендуемые кафе для ужина: «Чемпион», «Средневековая таверна», «Эспиля», «У Борхарда», панорамный ресторан «Вкус».

20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (в период навигации май-сентябрь). Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный. Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.

На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.

Встреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому островуВстреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому островуВстреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому островуВстреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому островуВстреча. Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Экскурсия по Замковому острову
2 день

Пейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Отъезд

Завтрак в ресторане гостиницы.

09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба»,

09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг»,

09:15 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Виктория».

09:30 Экскурсия по единственному в России скальному пейзажному парку Монрепо, название которого в переводе с французского означает «мой покой», «мой отдых», «моё отдохновение».Редкой красоты скальный пейзажный парк Монрепо XVIII-XIX веков расположен на землях бывшего частного поместья, владельцами которого на протяжении 150 лет были бароны Николаи, служившие России на поприще просвещения и дипломатии. Это место пропитано романтизмом и духом своего создателя. Прогуляйтесь по аллеям парка и вдоль искристой воды Выборгского залива, прислушайтесь к пению птиц и дыханию каменных валунов, отдохните на скамье возле столетней берёзы.

12:00 Мастер-класс по выпечке настоящего выборгского кренделя. Вы узнаете о его истории, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления. Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.

15:00 Обед в кафе (для тех, кто оплатил полупансион, турменю 900 рублей)

16:00 Участие в программе «Усадебный крендель», проходящей в музее кренделя. Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга и дегустация глёга. После программы вы можете посетить саму усадьбу, где можно приобрести сувениры, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи.

17:00 Свободное время в Старом городе для покупки сувениров.

18:00 Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00 на Московский вокзал.

Рекомендуем приобретать билеты на ночные поезда или бронировать дополнительную ночь в Санкт-Петербурге.

Пейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. ОтъездПейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. ОтъездПейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. ОтъездПейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. ОтъездПейзажный парк Монрепо. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Выборг 3* (Выборг), завтрак "шведский стол". Стоимость тура указана за одного человека в руб.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйСтандарт плюс
28.04.24-21.09.24 (завтрак)99001165010200960012200
12.10.24 (завтрак)97001120010050950011900
28.04.24-21.09.24 (завтрак + обед)1170013450120001140014000
12.10.24 (завтрак + обед)1150013000118501130013700

Дружба 3* (Выборг), завтрак "шведский стол". Стоимость тура указана за одного человека в руб.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный Двухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с раздельными кроватямиТрёхместный (2 осн. +доп. кр.)Одноместный
СтандартныйУлучшенныйУлучшенный с видом на залив
28.04.24-21.09.24 (завтрак)105001010012700109501040013650116001085014950
12.10.24 (завтрак)10100985012100105501015012800109001040013550
28.04.24-21.09.24 (завтрак + обед)123001190014100127501220015050134001265016750

12.10.24

(завтрак + обед)

119001165013900123501195014600127001220015350

Виктория 4* (Выборг), завтрак "шведский стол". Стоимость тура указана за одного человека в руб.

Даты заездов

Двухместный с раздельными кроватямиОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватьюДвухместный с раздельными кроватями Трёхместный (2 осн. +доп. кр.)ОдноместныйДвухместный с двуспальной кроватью
СтандартныйПолулюкс
28.04.24-21.09.24 (завтрак)12350155501235014450131502116014450
12.10.24 (завтрак)11700143001170013500125501925013500

28.04.24-21.09.24

(завтрак + обед)

14150173501415016250149502296016250
12.10.24 (завтрак + обед)13500161001350015300143502105015300

Скидка детям до 16 лет: 300 руб.

Скидка пенсионерам: 250 руб.

Варианты проживания

Выборг 3

1 ночь

Гостиница «Выборг», в которой допускается размещение с домашними животными, расположена в центре Выборга, в 15 минутах ходьбы от Выборгского замка XIII века. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi в местах общего пользования и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств светлых классических номеров, оформленных в теплых тонах, телевизор и собственная ванная комната.

В ресторане подают блюда европейской кухни. В лобби-баре гости смогут заказать разнообразные напитки. В летнем кафе готовят вкусные узбекские кушанья.

Прогулка до Выборгского железнодорожного вокзала занимает всего 5 минут. Расстояние до международного аэропорта Пулково составляет 175 км.

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Дружба 3

1 ночь

Отель «Дружба» расположен в Выборге, на побережье Выборгского залива. Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В каждом номере установлен телевизор, а также имеется собственная ванная комната с бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Гости могут посетить сауну и поужинать в ресторане или на террасе отеля. Среди удобств также круглосуточная стойка регистрации и камера хранения багажа.

Автобусный вокзал Выборга находится в 250 метрах от отеля, а железнодорожный вокзал Выборга — в 500 метрах.

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Виктория 4

1 ночь

Этот отель расположен на Рыночной площади в городе Выборг, в 10 минутах ходьбы от Выборгского замка. К услугам гостей фитнес-центр, 2 ресторана и финская сауна.

Каждый номер отеля "Виктория" декорирован в современном стиле и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также ванной комнатой с феном.

В ресторане Monrepa сервируется завтрак, а также предлагаются блюда русской и европейской кухни. В элегантном ресторане «Вкус» подают блюда итальянской кухни, которые можно отведать на летней террасе.

Гости отеля "Виктория" могут посетить русскую баню, хаммам и гидромассажную ванну. Кроме того, на территории отеля работает фитнес-центр.

Круглая башня и рынок находятся в 2 минутах ходьбы от отеля «Виктория», а железнодорожный вокзал Выборга — в 10 минутах. До пейзажного парка "Монрепо" можно дойти за 20 минут.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак, 2 обеда для тех, кто заказал полупансион
  • Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение гида
  • Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
  • В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна
  • В гостинице «Виктория» в стоимость входит посещение фитнес-центра, также в категории полулюкс можно разместить четырёх человек
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
  • Питание вне выбранного тарифа: 1800 рублей за 2 обеда - рекомендуем заказывать заранее, на месте может не быть возможности, ужины
  • Теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу
  • Индивидуальный трансфер (бронируется заранее)
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Санкт-Петербург
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие расчетные часы в гостинице?

Расчетный час в гостиницах – 12:00. Гарантированное заселение после 14:00.

Какую важную информацию нужно знать о туре?

Кратко о сборных группах: гости из разных регионов России и СНГ приезжают самостоятельно по одному, семьей или мини-группами и объединяются оператором в одну группу в точке начала тура.

Цикличные и каскадные туры предполагают, что заезд и выезд возможен в любой день, можно купить тур на любое количество дней от 3 до 7. Каждый день будет новый состав группы и новый гид.

Автобусные и туры с фиксированной датой заезда (или фиксированным днем недели) заезда предполагают, что состав группы состоит из одних и тех же туристов и под руководством одного гида (исключение – туры больше 7 дней)

Комбинированные туры (включающие посещение двух и более регионов) предполагают, что при смене региона будет смена состава участников и смена гидов.

Состав группы зависит от тура: стандартная группа - 40-50 человек, комфорт-группа - 19-27 человек, мини-группа - до 16 человек. Формат комфорт и мини указан в аннотации к туру, если такой аннотации нет, то группа 40-50 ч. При посещении музеев С-Петербурга и Ленобласти гости могут делиться на группы по 10, 15, 20 или 30 человек и обслуживаются экскурсоводами музея. Остальные экскурсии (автобусные и пешеходные) проводит экскурсовод оператора.

Расчетный час в гостиницах – заселение после 15.00, выезд до 12:00.

Для гарантированного раннего заселения необходимо заранее забронировать номер — это обычно 100% от стоимости 1 суток в гостинице в высокий сезон и 50% - в низкий сезон. Если номер до расчётного часа не готов, гости могут сдать вещи в камеру хранения гостиницы (эта услуга бесплатна). Регистрация иностранных граждан оплачивается на месте самостоятельно туристами (обычно 250-300 рублей). Заселение в гостинице происходит по паспорту и фамилиям.

Обратите, пожалуйста, внимание, что начало экскурсионной программы не зависит от расчетного часа в гостинице. Время отъезда от гостиницы указано в программах.

Размещение в гостиницу возможно только в отдельный номер (без подселения). Дополнительная кровать в номере – это еврораскладушка, полноценных трёх и четырёх кроватей в одном номере в гостиницах в рамках сборных туров на гарантии нет. Четырёхместное на гарантии: Театральная площадь 4*, Отель на Римского-Корсакова 3*. Четырёхместное под запрос: Коннекты в отелях 4*и 5* Люксы и полуюксы в 4*и 5* - срок ответа о цене и наличии 24 часа и больше в зависимости от сезона. Поэтому рекомендуем сразу предлагать гостям выбрать два двухместных номера. Если гости прибывают во второй половине дня и теряют экскурсионный день, то мы рекомендуем забронировать дополнительную ночь к туру.

В день заезда турист самостоятельно приезжает в гостиницу (за исключением тех случаев, когда заказан трансфер), самостоятельно проходит регистрацию, оставляет вещи в багажной комнате и встречается с гидом по указанному в программе адресу, табличка для встречи с названием тура. В большинстве туров встреча с гидом происходит в холле гостиницы (если была приобретена базовая гостиница). При проживании в некоторых гостиницах необходимо на экскурсии подходить к соседней гостинице. Заселение в гостиницу осуществляется после программы (за исключением тех случаев, когда заказано ранее заселение).

В день выезда турист самостоятельно выселяется из номера и в зависимости от тура: либо сдает вещи в багажную комнату гостиницы и потом за ними возвращается, либо сдаёт вещи на Московском вокзале в камеру хранения за свой счёт, либо оставляет вещи в автобусе до окончания программы (процедура указана в каждой программе). Рекомендуем закладывать запас по времени при покупке обратных билетов в связи с непредсказуемой транспортной ситуацией в городе и пригородах.

Питание:

В регулярных турах в Санкт-Петербург мы предлагаем питание на базе завтраков в гостиницах.

В большей части сборных туров нет организованного горячего питания. Рекомендуем гостям взять с собой перекус или купить легкие закуски на фудкорте или в киоске стритфуда. Во всех турах в Выборг есть организованные горячие обеды.

Тур в Санкт-Петербург, в котором предполагаются организованные обеды: 1) каждый день обеды в туре «Петербург. Пётр. От первого камня до небоскрёба» 2) первый и последний дни обеды в туре «Белые ночи на Финском заливе»; 3) первый и последний дни дегустация «Вкусный символ Петербурга – корюшка»; 4) 2 обеда в туре «Город авантюристов: жизнь по петербургскому рецепту»; 5.) один обед в турах «Город с хорошим вкусом» и «Петергофские каникулы», «Что правит Петербургом».

Транспорт:

При обслуживании регулярных туров транспорт предоставляется каждый день (исключение пешеходный тур «В сердце Петербурга»). При поездке на загородную экскурсию окончание работы транспорта обычно около Московского вокзала. В музейный день транспорт предоставляется до последнего музея.

Экскурсионное обслуживание на русском языке; если иностранный русскоговорящий гость хочет приобрести тур или экскурсию, то оператор возьмет доплату за разницу входных билетов (стоимость уточнять у оператора); если иностранный гость не владеет русским языком, то рекомендуем приобрести индивидуальный тур.

Лица, достигшие 18 лет, планирующие проживать в объектах размещения в Санкт-Петербурге более 24 часов, обязаны оплачивать курортный сбор при заселении в размере 100 рублей в сутки с человека. От оплаты освобождена 21 (двадцать одна) льготная категория. По вопросам курортного сбора можно обращаться в туристский Контакт-центр.

Возраст для туристов и экскурсантов от 5 лет.

Посещение экскурсий и тура в целом несовершеннолетними возможно только в сопровождении взрослых; если сопровождающий взрослый не является родителем ребенка, то при заселении в гостиницу необходима доверенность от родителей;

Посещение экскурсий с животными невозможно, но можно заселиться в pet friendly гостиницу, список можно получить у оператора.

Заранее возможно заказать на индивидуальный трансфер легковой автомобиль комфорт-класса (от 1800 р. нетто в зависимости от времени суток и подачи).

Если заказан трансфер, то просим заранее сообщить данные по встрече (время, вокзал, поезд, вагон, терминал и время прилета, номер рейса, мобильный телефон туристов). В случае непредоставления информации о встрече (в срок менее чем за 3 рабочих дня) — трансфер не будет предоставлен.

В большом количестве туров (не во всех) есть бесплатная утренняя услуга групповой трансфер по гостиницам, которая заказывается заранее: фиксированное время встречи указано в программе тура.

Дополнительные экскурсии приобретаются и оплачиваются на месте у гида, экскурсии состоятся при условии набора группы и благоприятных погодных условиях.

Время и место завершения программы каждый день указано в программе тура.

Это может быть базовый отель или центр города: как правило, это станция метро «Площадь Восстания» у Московского вокзала или станция метро «Гостиный двор».

Если туристы хотят приобрести билеты в театр, рекомендуем закладывать запас по времени. В уточнённой программе тура время посещения объектов может меняться в зависимости от того, какое время подтвердили музеи.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
30 июл 2024
Все очень понравилось и с погодой супер повезло. Прошлись в том числе по не туристическим местам, а в Выборге гид с нами прокатилась на катере и устроила потрясающую экскурсию
О
19 июн 2024
Первый раз была в Выборге и влюбилась в его историю и улочки, в чудесный парк Монрепо. А библиотека Алвара Аалто, это что-то.
Программа экскурсии была разнообразная.
Расстояние от Петербурга до Выборга около
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120 км., преодолели его на комфортном автобусе, с замечательным водителем Игорем. Всю экскурсию сопровождала замечательный экскурсовод Нелли.
По дороге она рассказывала об истории города, его легендах и тайнах и не только.
Самая главная оценка тура была от моего 12 летнего сына, который сказал, что обязательно сюда ещё раз приедет с братьями.

О
17 июн 2024
Слова благодарности гиду Нелли, за вашу профессионализм и организацию. Водителю Игорю, за надежность и предоставленный комфорт. И всем кто организовал экскурсию Средневековый Выборг с 15 по 16.06, большое спасибо.

Тур входит в следующие категории Выборга

На автобусеМожно с детьми2-дневные турыВсе турыБиблиотека Алвара АалтоПопулярные местаВыборгский крендельВесенние

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