На следующий день парк
Программа тура по дням
Выборг. Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто
Прибытие в Санкт-Петербург.
09:30 Встреча с экскурсоводом у памятника Петру I на Московском вокзале г. Санкт-Петербург. Табличка «Истории и тайны Средневекового Выборга».
Отъезд в Выборг. Трассовая экскурсия, рассказывающая об исторических событиях и природе Карельского перешейка.
11:30 Пешеходная экскурсия по центру Выборга. Каждая эпоха и культура оставила в облике города свои яркие отпечатки. На узких, мощеных брусчаткой улицах соседствуют: самый старый в России каменный дом, в котором вот уже 400 лет живут обычные горожане.
А также ведьмин дом; разнообразные башни: Часовая, Круглая, Ратуши; дома бюргерские, рыцарский, купеческие; школы: русские, финские, шведские.
Каскадом три площади, каждая со своим храмом: Соборная с православным, Театральная с лютеранским и Рыночная с «храмами» торговли и банков; и посередине выборгский трамвай. Площади Красная и Сиговая, хоть и не соседи, но два русских правителя там «живут».
Медведи, белки, козлиные, бараньи головы и богатый растительный орнамент - все эти и другие жители северного края на порталах и фасадах творений эпохи модерна мы увидим на улицах Выборга.
12:30 Средневековый обед за доп. плату (1300 руб.): Домашняя Буженина с соленьями и горчицей. Уха с форелью на сливочном бульоне с калиткой Котлета «Монрепо из филе цыпленка фаршированная сыром и зеленью. Рис отварной. Французская булочка. Морс.
14:00 Посещение Замкового острова, на котором находится средневековый рыцарскийВыборгский замок.
Выборгский замок — символ города, его сердце и ядро. Именно с него началась непростая история города, людей, а все дороги в Выборге ведут к Замку.
Свидетелями преданья старины глубокой нас встречают: замковые башни: самая высокая в Южной Карелии-башня Святого Олафа, самая необычная с Райским названием; артефакты морской археологии-шведские якорь и пушка 1790 г.
А также настоящие средневековые стены в уютном внутреннем дворике. И каждый из нас может стать свидетелем уже другой, музейной и культурно-исторической жизни старинного замка.
15:00 Экскурсия в библиотеку Алвара Аалто. Библиотека — это неповторимая «шкатулка» в сокровищнице финского модернизма Выборга, «белый цветок», выросший 90 лет назад в городском парке Ленина (Эспланада). А «посадил» его гений архитектора Алваро Аалто.
Заглянем и мы в эту «шкатулку « и прочувствуем уют и тепло всех её удобных ценностей: в лекционном зале услышим безупречную акустику; в самом необычном читальном зале увидим рассеянный свет без теней и бликов.
Сориентируемся на четыре стороны света; посидим на знаменитом табурете-60; увидим оригинальные перила и лоток для оберточной бумаги; а на самом дне шкатулки подышим вместе со старыми книгами хранилища.
16:00 Размещение. Свободное время.
16:30За дополнительную плату. Экскурсия с дегустацией пива «Подземный город».Отправимся по каменному лабиринту в Выборгский пивоваренный завод. Главный Пивовар будет вашим гидом в мире пивоварения.
Он расскажет вам об особенностях процесса производства пива и поделится вкусовыми тонкостями различных сортов напитка.
Вы узнаете какие секреты скрываются за каждым шагом производства. Попробуете разные сорта пива. (только для орг. групп: от 30 ч 1400 руб., от 20 ч 1600 руб., от 10 ч 1800 руб., менее 10 ч 1900 руб., детям 7-14 лет без дегустации 500 руб.).
20:00 За дополнительную плату теплоходная прогулка по Выборгскому Заливу (в период навигации май-сентябрь). Кораблик выходит в Выборгский залив, идёт вдоль побережья парка Монрепо и островов Выборгского залива: остров Палатки, остров Мертвых, острова Любви и Былинный.
Парк Монрепо с борта теплохода выглядит иначе. Мы увидим: китайские мостики, чайную беседку, храм Нептуна, капеллу Людвигштайн.
На обратном пути теплоход пройдет Крепостным проливом вдоль Замкового острова, полюбуемся башнями и стенами Выборгского замка с воды.
Парк Монрепо. Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя
Завтрак в ресторане гостиницы.
09:00 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Дружба».
09:10 Встреча с экскурсоводом в гостинице «Выборг».
09:30 Экскурсия по парку Монрепо. Парк Монрепо — это уникальный гармоничный союз природы и человека. В ходе экскурсии в пределах небольшого парка мы совершим путешествие в различные страны и исторические эпохи, вспомним мифы и легенды — античные, скандинавские и карельские.
Побываем на Елисейских полях, откуда полюбуемся китайскими мостиками и деревянным усадебным домом в стиле классицизм, с холма качелей увидим самый интернациональный обелиск братьям Броглио и почувствуем морской запах бухты Защитная.
Очутившись на полуострове Нептуна, погрузимся в историю владельцев и создателей парка баронов Николаи, чей прах покоится на гранитном острове Мёртвых, узнаем, какого паромщика боялись больше всего.
Самой дальней точкой нашего путешествия станет Конец света, путь к которому пройдёт сквозь Грот желаний и ущелье Святого Николая, где нас встретит первый памятник литературному герою. А свежим воспоминанием о парке Монрепо останется радоновая вода источника Нарцисс.
Наше путешествие по парку Монрепо пройдёт в обрамлении живописных гранитных скал, покрытых мхами и лишайниками, в многообразии сочных красок и незабываемых ароматов цветов-однолетников.
12:00 Мастер-класс по выпечке выборгского кренделя на Фабрике Кренделей в Домусе Поссо на перекрестке «5 балконов». Вы узнаете об истории выборгского кренделя, рецептах и сами поучаствуете в процессе изготовления.
Мы попробуем аутентичный рецепт средневекового кренделя.
15:00 Обед за доп. плату (950 руб.).
16:00 Участие в интерактивной программе «Усадебный крендель». Вас встретит бюргер – богатый шведский горожанин – и угостит знаменитым выборгским кренделем. Вас ждут перевоплощения в героев средневекового Выборга и дегустация глёга.
После программы вы можете посетить саму усадьбу, где можно приобрести сувениры, сфотографироваться с куклами хозяев Каретника, ведьмой Лоухи.
18:00 Возвращение в Санкт-Петербург ориентировочно 21:00 на Московский вокзал.
Самостоятельное размещение в гостинице в Санкт-Петербурге.
Петергоф
Завтрак в гостинице.
Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает». Отъезд от базовых гостиниц.
График отъезда см. в разделе «Важно знать».
Автобусная экскурсия «По старой Петергофской дороге» с посещением Нижнего парка Петергофа. Петергофская дорога – уникальный комплекс, почти ровесник Петербурга, объединяющий императорские резиденции и частные усадьбы, сады и парки, расположившиеся на берегу Финского залива.
Одна из них – летняя императорская резиденция – Петергоф.
Экскурсия по Нижнему парку со знаменитыми фонтанами. Здесь вы увидите знаменитые каскады и парные фонтаны, полюбуетесь раскрывающейся перед вами панорамой Финского залива, прогуляетесь по тенистым аллеям.
Дополнительно:Прогулка по Финскому заливу на теплоходе «Метеор» из Нижнего парка в центр Санкт-Петербурга на Адмиралтейскую набережную. (ориентировочно 1400 руб. взр., 1200 руб. шк.).
17:30 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
Кронштадт
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров. Встреча с гидом в холле базовой гостиницы, табличка «Петербург встречает».
График отъезда см. в разделе «Важно знать».
Для комфорта всем гостям в этот день предоставляется радиооборудование.
Автобусная экскурсия в Кронштадт. Проехав по дамбе через Финский залив, вы совершите прогулку по городу-крепости, расположенному на небольшом острове, и, хотя бы ненадолго почувствуете себя причастным к морю.
Посещение памятника всем чинам российского флота – самого большого Морского собора в России.
Свободное время в музейно-историческом парке «Остров фортов», который посвящён истории и славе военно-морского флота России. Здесь вас ждёт Аллея героев, напоминающая дорогу времени, Маяк памяти, зоны отдыха для детей и взрослых.
В парке можно узнать об истории флота, полюбоваться видами Каботажной гавани, покататься на панорамных качелях и, конечно, загадать желание, которое исполнит пингвин – обитатель Антарктиды.
Символично, что русские путешественники, открывшие этот континент, начали свой путь именно в Кронштадте.
Дополнительно: 15:00 Морская прогулка на катере «Форты Кронштадтской крепости». Форты – это дополнительные искусственные сооружения, призванные вместе с Кронштадтом оградить наш город от неприятеля.
У каждого из них своё имя, история, судьба, о которых и поведает эта экскурсия. (ориентировочно 1000 руб. взр., 800 руб. шк., 900 руб. студ., 900 руб. пенс.).
18:00 Окончание в центре города у Московского вокзала, ст. метро «Площадь Восстания».
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
Базовые отели (отели, в которых происходит сбор группы в Санкт-Петербурге):
1. Москва 4* (г. Санкт-Петербург) + Выборг 3* (г. Выборг)
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Выборг Стандарт + Москва Стандарт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|28650
|37950
|25250
|09.05.2026 - 12.05.2026
|28400
|37450
|25450
|23.05.2026 - 26.05.2026
|29550
|39750
|25450
|30.05.2026 - 27.06.2026
|30950
|42550
|25250
|04.07.2026 - 15.08.2026
|29350
|39350
|25250
|22.08.2026 - 25.08.2026
|28750
|38150
|25250
|19.09.2026 - 15.09.2026
|28150
|36950
|25250
|Выборг Стандарт улучшенный + Москва Стандарт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|29500
|39650
|25250
|09.05.2026 - 12.05.2026
|29250
|39150
|25450
|23.05.2026 - 26.05.2026
|30400
|41450
|25450
|30.05.2026 - 27.06.2026
|31800
|44250
|25250
|04.07.2026 - 15.08.2026
|30200
|41050
|25250
|22.08.2026 - 25.08.2026
|29600
|39850
|25250
|19.09.2026 - 15.09.2026
|29000
|38650
|25250
2. Москва 4*(г. Санкт-Петербург) + Дружба 3* (г. Выборг)
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Дружба Стандарт + Москва Стандарт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|29200
|38800
|26650
|09.05.2026 - 12.05.2026
|28950
|38300
|26850
|23.05.2026 - 26.05.2026
|30100
|40600
|26850
|30.05.2026 - 27.06.2026
|31500
|43400
|26650
|04.07.2026 - 15.08.2026
|29900
|40200
|26650
|22.08.2026 - 25.08.2026
|29300
|39000
|26650
|19.09.2026 - 15.09.2026
|28700
|37800
|26650
|Дружба Улучшенный + Москва Стандарт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|29800
|40000
|26650
|09.05.2026 - 12.05.2026
|29550
|39500
|26850
|23.05.2026 - 26.05.2026
|30700
|41800
|26850
|30.05.2026 - 27.06.2026
|32100
|44600
|26650
|04.07.2026 - 15.08.2026
|30500
|41400
|26650
|22.08.2026 - 25.08.2026
|29900
|40200
|26650
|19.09.2026 - 15.09.2026
|29300
|39000
|26650
3. Космос Прибалтийская 4* (г. Санкт-Петербург) + Выборг 3* (г. Выборг)
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Выборг Стандарт + Космос Прибалтийская Стандарт
|02.05.2026 - 30.05.2026
|28050
|35050
|25250
|06.06.2026 - 27.06.2026
|29250
|37450
|25250
|04.07.2026 - 07.07.2026
|28900
|36800
|25250
|11.07.2026 - 22.08.2026
|28550
|36150
|25250
|12.09.2026 - 19.09.2026
|27250
|33450
|25250
|Выборг Стандарт улучшенный + Космос Прибалтийская Супериор
|02.05.2026 - 30.05.2026
|30200
|39450
|25250
|06.06.2026 - 27.06.2026
|31400
|41850
|25250
|04.07.2026 - 07.07.2026
|31050
|41150
|25250
|11.07.2026 - 22.08.2026
|30700
|40450
|25250
|12.09.2026 - 19.09.2026
|29400
|37850
|25250
4. Космос Прибалтийская 4* (г. Санкт-Петербург) + Дружба 3* (г. Выборг)
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Дружба Стандарт + Космос Прибалтийская Стандарт
|02.05.2026 - 30.05.2026
|28600
|35900
|26650
|06.06.2026 - 27.06.2026
|29800
|38300
|26650
|04.07.2026 - 07.07.2026
|29450
|37650
|26650
|11.07.2026 - 22.08.2026
|29100
|37000
|26650
|12.09.2026 - 19.09.2026
|27800
|34300
|26650
|Дружба Улучшенный + Космос Прибалтийская Супериор
|02.05.2026 - 30.05.2026
|30500
|39800
|26650
|06.06.2026 - 27.06.2026
|31700
|42200
|26650
|04.07.2026 - 07.07.2026
|31350
|41500
|26650
|11.07.2026 - 22.08.2026
|31000
|40800
|26650
|12.09.2026 - 19.09.2026
|29700
|38200
|26650
5. Россия 3* (г. Санкт-Петербург) + Выборг 3* (г. Выборг)
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Выборг Стандарт + Россия Стандарт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|25900
|33200
|-
|09.05.2026 - 30.05.2026
|25350
|32150
|-
|06.06.2026 - 18.07.2026
|27850
|37150
|-
|01.08.2026 - 22.08.2026
|26450
|34250
|-
|12.09.2026 - 19.09.2026
|25350
|32150
|-
|Выборг Стандарт улучшенный + Россия Бизнес
|02.05.2026 - 05.05.2026
|27100
|35650
|21550
|09.05.2026 - 30.05.2026
|26600
|34650
|21550
|06.06.2026 - 18.07.2026
|29100
|39650
|21550
|01.08.2026 - 22.08.2026
|27600
|36650
|21550
|12.09.2026 - 19.09.2026
|26600
|34650
|21550
|Выборг Стандарт улучшенный + Россия Комфорт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|29300
|40000
|21550
|09.05.2026 - 30.05.2026
|28700
|38850
|21550
|06.06.2026 - 18.07.2026
|31500
|44350
|21550
|01.08.2026 - 22.08.2026
|29900
|41150
|21550
|12.09.2026 - 19.09.2026
|28700
|38850
|21550
6. Россия 3* (г. Санкт-Петербург) + Дружба 3* (г. Выборг)
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Дружба Стандарт + Россия Стандарт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|26450
|34050
|-
|09.05.2026 - 30.05.2026
|25900
|33000
|-
|06.06.2026 - 18.07.2026
|28400
|38000
|-
|01.08.2026 - 22.08.2026
|27000
|35100
|-
|12.09.2026 - 19.09.2026
|25900
|33000
|-
|Дружба Улучшенный + Россия Бизнес
|02.05.2026 - 05.05.2026
|27400
|36000
|22950
|09.05.2026 - 30.05.2026
|26900
|35000
|22950
|06.06.2026 - 18.07.2026
|29400
|40000
|22950
|01.08.2026 - 22.08.2026
|27900
|37000
|22950
|12.09.2026 - 19.09.2026
|26900
|35000
|22950
|Дружба Улучшенный + Россия Комфорт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|29600
|40350
|22950
|09.05.2026 - 30.05.2026
|29000
|39200
|22950
|06.06.2026 - 18.07.2026
|31800
|44700
|22950
|01.08.2026 - 22.08.2026
|30200
|41500
|22950
|12.09.2026 - 19.09.2026
|29000
|39200
|22950
7. Октябрьская 4* (г. Санкт-Петербург) + Выборг 3* (г. Выборг)
Период действия цен (по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Выборг Стандарт + Октябрьская Стандарт
|02.05.2026 - 09.05.2026
|29850
|38250
|-
|23.05.2026 - 20.06.2026
|33050
|45050
|-
|27.06.2026 - 30.06.2026
|33550
|46000
|-
|04.07.2026 - 15.08.2026
|31950
|42250
|-
|22.08.2026 - 19.09.2026
|30350
|38650
|-
|Выборг Стандарт улучшенный + Октябрьская Комфорт
|02.05.2026 - 09.05.2026
|31300
|40950
|25050
|23.05.2026 - 20.06.2026
|35200
|49150
|25250
|27.06.2026 - 30.06.2026
|35650
|50050
|25400
|04.07.2026 - 15.08.2026
|34000
|46050
|25550
|22.08.2026 - 19.09.2026
|31800
|42150
|23350
|Выборг Стандарт улучшенный + Октябрьская Джуниор Сюит
|02.05.2026 - 09.05.2026
|33000
|44450
|25050
|23.05.2026 - 20.06.2026
|37500
|53750
|25250
|27.06.2026 - 30.06.2026
|38050
|54850
|25400
|04.07.2026 - 15.08.2026
|36100
|50350
|25550
|22.08.2026 - 19.09.2026
|33500
|45350
|24150
8. Октябрьская 4* (г. Санкт-Петербург) + Дружба 3* (г. Выборг)
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Дружба Стандарт + Октябрьская Стандарт
|02.05.2026 - 09.05.2026
|30400
|39100
|-
|23.05.2026 - 20.06.2026
|33600
|45900
|-
|27.06.2026 - 30.06.2026
|34100
|46850
|-
|04.07.2026 - 15.08.2026
|32500
|43100
|-
|22.08.2026 - 19.09.2026
|30900
|39500
|-
|Дружба Улучшенный + Октябрьская Комфорт
|02.05.2026 - 09.05.2026
|31600
|41300
|26450
|23.05.2026 - 20.06.2026
|35500
|49500
|26650
|27.06.2026 - 30.06.2026
|35950
|50400
|26800
|04.07.2026 - 15.08.2026
|34300
|46400
|26950
|22.08.2026 - 19.09.2026
|32100
|42500
|24750
|Дружба Улучшенный + Октябрьская Джуниор Сюит
|02.05.2026 - 09.05.2026
|33300
|44800
|26450
|23.05.2026 - 20.06.2026
|37800
|54100
|26650
|27.06.2026 - 30.06.2026
|38350
|55200
|26800
|04.07.2026 - 15.08.2026
|36400
|50700
|26950
|22.08.2026 - 19.09.2026
|33800
|45700
|25550
Отели, из которых гости самостоятельно подходят к месту начала экскурсий:
1. Адмиралтейская 3*. Завтрак "шведский стол". Адрес: ул. Александра Блока, 8. Ближайшие станции метро: «Сенная площадь», «Садовая», «Спасская». Рядом с отелем Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров Новая Голландия, 20 минут пешком до гостиницы «Театральная». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд:
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Выборг Стандарт + Адмиралтейская Стандарт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|26850
|33250
|23200
|09.05.2026 - 12.05.2026
|27200
|34100
|23350
|23.05.2026 - 30.05.2026
|27050
|33650
|23350
|06.06.2026 - 04.07.2026
|28450
|36450
|23850
|11.07.2026 - 22.08.2026
|28250
|35950
|23850
|12.09.2026 - 19.09.2026
|26250
|32250
|22850
|Дружба Стандарт + Адмиралтейская Стандарт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|27400
|34100
|24600
|09.05.2026 - 12.05.2026
|27750
|34950
|24750
|23.05.2026 - 30.05.2026
|27600
|34500
|24750
|06.06.2026 - 04.07.2026
|29000
|37300
|25250
|11.07.2026 - 22.08.2026
|28800
|36800
|25250
|12.09.2026 - 19.09.2026
|26800
|33100
|24250
2. Арт Деко Невский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: просп. Обуховской Обороны, 11. Ближайшая станция метро: «Площадь Александра Невского I». В 18 минутах пешком от гостиницы Москва 4*. Здание выделяется богатой историей, которая берет начало с 1825 года, расположенного в самом центре города, рядом с набережной и парковой зоной. До Московского вокзала минут 7 на автомобиле, до метро пл. Александра Невского и до места встречи гостиницы «Москва» 18 минут пешком или 1 остановка на 253 автобусе. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд. Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%. Цены будут позже.
3. Азимут 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Лермонтовский просп., 43/1. Ближайшие станции метро – «Технологический институт» и «Балтийская». В пешей доступности от отеля — Мариинский театр и Исаакиевский собор. Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд.
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Выборг Стандарт + Азимут Смарт стандарт
|02.05.2026 - 23.05.2026
|28850
|36950
|-
|30.05.2026 - 02.06.2026
|29100
|37450
|-
|06.06.2026 - 18.07.2026
|29350
|37950
|-
|01.08.2026 - 22.08.2026
|29050
|37450
|-
|12.09.2026 - 19.09.2026
|27650
|34550
|-
|Дружба Стандарт + Азимут Смарт стандарт
|02.05.2026 - 23.05.2026
|29400
|37800
|-
|30.05.2026 - 02.06.2026
|29650
|38300
|-
|06.06.2026 - 18.07.2026
|29900
|38800
|-
|01.08.2026 - 22.08.2026
|29600
|38300
|-
|12.09.2026 - 19.09.2026
|28200
|35400
|-
4. Акьян 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Восстания, 19. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания, Маяковская, Чернышевская. В 6 минутах от гостиницы Октябрьская 4*.
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Выборг Стандарт + Акьян Стандарт
|02.05.2026 - 23.05.2026
|33350
|44550
|-
|30.05.2026 - 02.06.2026
|33950
|45800
|-
|06.06.2026 - 09.06.2026
|-
|-
|-
|13.06.2026 - 22.08.2026
|34550
|47050
|-
|12.09.2026 - 19.09.2026
|33350
|44550
|-
|Дружба Стандарт + Акьян Стандарт
|02.05.2026 - 23.05.2026
|33900
|45400
|-
|30.05.2026 - 02.06.2026
|34500
|46650
|-
|06.06.2026 - 09.06.2026
|-
|-
|-
|13.06.2026 - 22.08.2026
|35100
|47900
|-
|12.09.2026 - 19.09.2026
|33900
|45400
|-
5. Достоевский 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Владимирский пр., 19. Отель расположен в центре напротив Владимирской площади и рядом со станцией метро «Достоевская / Владимирская», фасад здания отеля обращен к Собору Владимирской иконы Божьей Матери (Владимирский собор). 15 минут пешком до Площади Островского, 6. В 16 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-11:00 + 100% тарифа, 11:00-15:00 + 50% тарифа (без завтрака):
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Выборг Стандарт + Достоевский Стандарт
|02.05.2026 - 23.05.2026
|28150
|35850
|-
|30.05.2026 - 02.06.2026
|29100
|37700
|-
|06.06.2026 - 20.06.2026
|30050
|39550
|-
|27.06.2026 - 30.06.2026
|33050
|45550
|-
|04.07.2026 - 07.07.2026
|30050
|39550
|-
|11.07.2026 - 14.07.2026
|29550
|38650
|-
|18.07.2026 - 15.08.2026
|29050
|37750
|-
|22.08.2026 - 25.08.2026
|28600
|36800
|-
|12.09.2026 - 19.09.2026
|28150
|35850
|-
|Выборг Стандарт улучшенный + Достоевский Улучшенный
|02.05.2026 - 23.05.2026
|30300
|40250
|26050
|30.05.2026 - 02.06.2026
|31250
|42100
|26050
|06.06.2026 - 20.06.2026
|32200
|43950
|26050
|27.06.2026 - 30.06.2026
|35200
|49950
|26050
|04.07.2026 - 07.07.2026
|32200
|43950
|26050
|11.07.2026 - 14.07.2026
|31750
|43000
|26050
|18.07.2026 - 15.08.2026
|31300
|42050
|26050
|22.08.2026 - 25.08.2026
|30800
|41150
|26050
|12.09.2026 - 19.09.2026
|30300
|40250
|26050
|Дружба Стандарт + Достоевский Стандарт
|02.05.2026 - 23.05.2026
|28700
|36700
|-
|30.05.2026 - 02.06.2026
|29650
|38550
|-
|06.06.2026 - 20.06.2026
|30600
|40400
|-
|27.06.2026 - 30.06.2026
|33600
|46400
|-
|04.07.2026 - 07.07.2026
|30600
|40400
|-
|11.07.2026 - 14.07.2026
|30100
|39500
|-
|18.07.2026 - 15.08.2026
|29600
|38600
|-
|22.08.2026 - 25.08.2026
|29150
|37650
|-
|12.09.2026 - 19.09.2026
|28700
|36700
|-
|Дружба Улучшенный + Достоевский Улучшенный
|02.05.2026 - 23.05.2026
|30600
|40600
|27450
|30.05.2026 - 02.06.2026
|31550
|42450
|27450
|06.06.2026 - 20.06.2026
|32500
|44300
|27450
|27.06.2026 - 30.06.2026
|35500
|50300
|27450
|04.07.2026 - 07.07.2026
|32500
|44300
|27450
|11.07.2026 - 14.07.2026
|32050
|43350
|27450
|18.07.2026 - 15.08.2026
|31600
|42400
|27450
|22.08.2026 - 25.08.2026
|31100
|41500
|27450
|12.09.2026 - 19.09.2026
|30600
|40600
|27450
6. Ирис 3* (бывш. ibis). Завтрак «шведский стол». Адрес: Лиговский пр., 54, ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Лиговский проспект. В 10 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%.
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Выборг Стандарт + Ирис Стандарт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|29350
|37850
|-
|09.05.2026 - 12.05.2026
|29750
|38650
|-
|23.05.2026 - 30.05.2026
|30150
|39450
|-
|06.06.2026 - 20.06.2026
|30550
|40250
|-
|27.06.2026 - 15.08.2026
|30250
|39750
|-
|22.08.2026 - 19.09.2026
|29350
|37850
|-
|Дружба Стандарт + Ирис Стандарт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|29900
|38700
|-
|09.05.2026 - 12.05.2026
|30300
|39500
|-
|23.05.2026 - 30.05.2026
|30700
|40300
|-
|06.06.2026 - 20.06.2026
|31100
|41100
|-
|27.06.2026 - 15.08.2026
|30800
|40600
|-
|22.08.2026 - 12.09.2026
|29900
|38700
|-
7. Cronwell Inn Стремянная 4* / Кронвелл Инн Стремянная 4*. Завтрак «шведский стол». Адрес: Стремянная ул., 18. Отель расположен в историческом центре Санкт-Петербурга в 3 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро Маяковская, в 5 минутах пешком - от Московского вокзала, в 15 минутах езды от Дворцовой площади и Александро-Невской Лавры, в 7 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, гарантированный ранний заезд 00:00-06:00 +100% тарифа, 06:00-12:00 +50% тарифа (без завтрака):
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Выборг Стандарт + Кронвелл Инн Стремянная Стандарт
|02.05.2026 - 23.05.2026
|27850
|37150
|-
|30.05.2026 - 04.07.2026
|29750
|40950
|-
|11.07.2026 - 15.08.2026
|28450
|38250
|-
|22.08.2026 - 19.09.2026
|27450
|36350
|-
|Дружба Стандарт + Кронвелл Инн Стремянная Стандарт
|02.05.2026 - 23.05.2026
|28400
|38000
|-
|30.05.2026 - 04.07.2026
|30300
|41800
|-
|11.07.2026 - 15.08.2026
|29000
|39100
|-
|22.08.2026 - 19.09.2026
|28000
|37200
|-
8. Невский Берег 122 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 122. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Отель расположился в уютном здании старинной постройки, вблизи от крупнейшей транспортной развязки города – Московского ж/д вокзала. Неподалеку функционирует Эрмитаж, Аничкин мост, торговые центры и множество развлекательных заведений. В 4 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 06:00 – 100%, Ранний Заезд с 06:00 – 50%, в ранний заезд включен завтрак.
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Выборг Стандарт + Невский берег Стандарт
|02.05.2026 - 30.05.2026
|29850
|40150
|-
|06.06.2026 - 15.08.2026
|32850
|45950
|-
|22.08.2026 - 25.08.2026
|32050
|44350
|-
|12.09.2026 - 19.09.2026
|-
|-
|-
|Дружба Стандарт + Невский берег Стандарт
|02.05.2026 - 30.05.2026
|30400
|41000
|-
|06.06.2026 - 15.08.2026
|33400
|46800
|-
|22.08.2026 - 25.08.2026
|32600
|45200
|-
|12.09.2026 - 19.09.2026
|-
|-
|-
9. Невский берег 93 3*, Завтрак «шведский стол». Адрес: Невский просп., 93. Ближайшая станция метро: Площадь Восстания. Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть кондиционер, холодильник, телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, микроволновая печь, кухонная плита, сейф, отопление. в 5 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. с 07:00 + 50% Ранний Заезд до 07:00 + 100%:
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Выборг Стандарт + Невский берег Стандарт
|02.05.2026 - 30.05.2026
|29850
|40150
|-
|06.06.2026 - 15.08.2026
|32850
|45950
|-
|22.08.2026 - 25.08.2026
|32050
|44350
|-
|12.09.2026 - 19.09.2026
|-
|-
|-
|Дружба Стандарт + Невский берег Стандарт
|02.05.2026 - 30.05.2026
|30400
|41000
|-
|06.06.2026 - 15.08.2026
|33400
|46800
|-
|22.08.2026 - 25.08.2026
|32600
|45200
|-
|12.09.2026 - 19.09.2026
|-
|-
|-
10. Новотель 4* / Novotel St. Petersburg Centre 4*, Завтрак «шведский стол». Адрес: ул. Маяковского, 3А. Ближайшие станции метро: Площадь Восстания, Маяковская. Отель расположен в 100 метрах от Невского проспекта вблизи главных достопримечательностей и в пешей доступности от Московского вокзала, в 8 минутах пешком до места встречи - гостиницы «Октябрьская». Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, ранний Заезд + 100%:
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Выборг Стандарт + Новотель Стандарт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|30950
|39850
|-
|09.05.2026 - 15.08.2026
|33250
|44350
|-
|22.08.2026 - 19.09.2026
|30950
|39850
|-
|Выборг Стандарт улучшенный + Новотель Премиум
|02.05.2026 - 05.05.2026
|33400
|44750
|-
|09.05.2026 - 15.08.2026
|36900
|51650
|-
|22.08.2026 - 19.09.2026
|33400
|44750
|-
|Дружба Стандарт + Новотель Стандарт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|31500
|40700
|-
|09.05.2026 - 15.08.2026
|33800
|45200
|-
|22.08.2026 - 19.09.2026
|31500
|40700
|-
|Дружба Улучшенный + Новотель Премиум
|02.05.2026 - 05.05.2026
|33700
|45100
|-
|09.05.2026 - 15.08.2026
|37200
|52000
|-
|22.08.2026 - 19.09.2026
|33700
|45100
|-
11. Русь 4*, завтрак «шведский стол». Адрес: Артиллерийская ул., 1. Ближайшая станции метро - «Чернышевская». В самом центре города – в 10 минутах пешком от Летнего сада и Михайловского Замка, в 20 минутах пешком от гостиницы Октябрьская 4* и Московского вокзала (одна остановка на метро). Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, ранний заезд в высокий сезон + 100%, в низкий сезон + 50% к тарифу:
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Выборг Стандарт + Русь Классик
|02.05.2026 - 23.05.2026
|28950
|39350
|-
|30.05.2026 - 04.07.2026
|31350
|44150
|-
|11.07.2026 - 12.09.2026
|28950
|39350
|-
|19.09.2026 - 22.09.2026
|26650
|34750
|-
|Выборг Стандарт улучшенный + Русь Джуниор Сюит
|02.05.2026 - 23.05.2026
|31500
|42850
|24950
|30.05.2026 - 04.07.2026
|33900
|47650
|26550
|11.07.2026 - 12.09.2026
|31500
|42850
|24950
|19.09.2026 - 22.09.2026
|28500
|36750
|23150
|Дружба Стандарт + Русь Классик
|02.05.2026 - 23.05.2026
|29500
|40200
|-
|30.05.2026 - 04.07.2026
|31900
|45000
|-
|11.07.2026 - 12.09.2026
|29500
|40200
|-
|19.09.2026 - 22.09.2026
|27200
|35600
|-
|Дружба Улучшенный + Русь Джуниор Сюит
|02.05.2026 - 23.05.2026
|31800
|43200
|26350
|30.05.2026 - 04.07.2026
|34200
|48000
|27950
|11.07.2026 - 12.09.2026
|31800
|43200
|26350
|19.09.2026 - 22.09.2026
|28800
|37100
|24550
12. Элкус 3*, Завтрак "шведская линия". Адрес: ул. Благодатная, 10 корпус 3 стр. 1. Ближайшее метро: «Электросила». В отеле имеется внутренний атриум, окна некоторых номеров выходят на него. В атриуме есть столики, стулья и даже рояль, на котором можно играть. 16 минут пешком до гостиницы «Россия». Расчетный час: 14:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд. 00:00-01:59 – 100%, 02:00 - 13:59 – 50% без завтрака:
Период действия цен(по дате заезда)
|Взрослый на основном месте
|Одноместное размещение
|Взрослый на дополнительном месте
|Выборг Стандарт + Элкус Стандарт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|28050
|36950
|-
|09.05.2026 - 12.05.2026
|27650
|36150
|-
|23.05.2026 - 13.06.2026
|28850
|38550
|-
|20.06.2026 - 23.06.2026
|29550
|40000
|-
|27.06.2026 - 22.08.2026
|28850
|38550
|-
|12.09.2026 - 19.09.2026
|27250
|35350
|-
|Выборг Стандарт улучшенный + Элкус Бизнес
|02.05.2026 - 05.05.2026
|28700
|38350
|-
|09.05.2026 - 12.05.2026
|28300
|37550
|-
|23.05.2026 - 13.06.2026
|29500
|39950
|-
|20.06.2026 - 23.06.2026
|30250
|41400
|-
|27.06.2026 - 22.08.2026
|29500
|39950
|-
|12.09.2026 - 19.09.2026
|27900
|36750
|-
|Выборг Стандарт улучшенный + Элкус Комфорт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|28600
|38650
|21750
|09.05.2026 - 12.05.2026
|28200
|37850
|21750
|23.05.2026 - 13.06.2026
|29400
|40250
|21750
|20.06.2026 - 23.06.2026
|30150
|41700
|21750
|27.06.2026 - 22.08.2026
|29400
|40250
|21750
|12.09.2026 - 19.09.2026
|27800
|37050
|21750
|Дружба Стандарт + Элкус Стандарт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|28600
|37800
|-
|09.05.2026 - 12.05.2026
|28200
|37000
|-
|23.05.2026 - 13.06.2026
|29400
|39400
|-
|20.06.2026 - 23.06.2026
|30100
|40850
|-
|27.06.2026 - 22.08.2026
|29400
|39400
|-
|12.09.2026 - 19.09.2026
|27800
|36200
|-
|Дружба Улучшенный + Элкус Бизнес
|02.05.2026 - 05.05.2026
|29000
|38700
|-
|09.05.2026 - 12.05.2026
|28600
|37900
|-
|23.05.2026 - 13.06.2026
|29800
|40300
|-
|20.06.2026 - 23.06.2026
|30550
|41750
|-
|27.06.2026 - 22.08.2026
|29800
|40300
|-
|12.09.2026 - 19.09.2026
|28200
|37100
|-
|Дружба Улучшенный + Элкус Комфорт
|02.05.2026 - 05.05.2026
|28900
|39000
|23150
|09.05.2026 - 12.05.2026
|28500
|38200
|23150
|23.05.2026 - 13.06.2026
|29700
|40600
|23150
|20.06.2026 - 23.06.2026
|30450
|42050
|23150
|27.06.2026 - 22.08.2026
|29700
|40600
|23150
|12.09.2026 - 19.09.2026
|28100
|37400
|23150
13. Ярд Резиденс Апарт Отель 4* Континентальный завтрак. Адрес: ул. Херсонская 43/12. Ближайшая станция метро: Площадь Александра Невского I. Каждый номер в YARD Residence - это стильные апартаменты с высокими потолками и панорамными окнами. В каждом есть все, чем вы пользуетесь дома ежедневно. До места встречи гостиницы «Москва» 5 минут пешком. Расчетный час: 15:00 заезд, 12:00 выезд, Ранний Заезд до 08:00 + 100% Ранний Заезд после 08:00 + 50%. Цены будут позже.
Скидка детям до 16 лет: 700 руб.
Скидка пенсионерам и студентам: 200 руб.
Доплата за иностранные билеты (исключение стран ЕАЗС): Нижний парк Петергофа (пн) 1300 руб. (все экскурсии на русском), за остальные музеи доплат нет.
Варианты проживания
Гостиница «Дружба»
Комфортабельный гостиничный комплекс «Дружба» расположен в центральной части Выборга, на живописном побережье залива.
Отдыхающим предлагаются современные категории номеров с видом на город, оборудованные, прежде всего, кроватью и мебелью, новой техникой и собственной ванной комнатой с гигиеническими принадлежностями.
На территории имеется ресторан, где по желанию можно вкусно и сытно пообедать, попробовав разнообразные блюда и напитки.
Для деловых людей доступен конференц-зал, оснащенный необходимым оборудованием для мероприятий и презентаций.
Место отдыха имеет удобное положение, так как находится вблизи транспортной развязки и железнодорожного вокзала. Аэропорт Пулково-1 удален на расстоянии 179 км.
Гостиница «Выборг»
Гостиница «Выборг» названа в честь города, в котором находится. На территории есть сувенирный магазин, ночной клуб, бесплатная парковка, хранение багажа.
Для гостей предусмотрены комфортабельные и уютные номера с классическими интерьерами. В каждом есть телевизор с плоским экраном, собственная ванная комната.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане, где представлены с блюда европейской кухни. Также работает лобби-бар и летнее кафе. По желанию можно заказать доставку еды.
В 7 минутах ходьбы расположен железнодорожный вокзал, в 15 минутах пешей прогулки - старинный Выборгский замок.
Отель «Москва»
Этот 4-звездочный отель расположен в Санкт-Петербурге, недалеко от Невского проспекта и в 50 метрах от станции метро «Площадь Александра Невского».
К услугам гостей номера с кондиционером и 5 ресторанов, включая панорамный ресторан. Во всем здании отеля работает бесплатный Wi-Fi.
Просторные номера отеля «Москва» оснащены холодильником, кондиционером и бесплатным сейфом. В большинстве номеров также есть электрический чайник. Предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Из окон некоторых номеров открывается вид на реку Неву и Александро-Невскую лавру. На этажах установлены кулеры с горячей и холодной питьевой водой.
На 8 этаже отеля находится Биф-бар «Восемь», откуда открывается великолепный вид на исторический центр Санкт-Петербурга. Здесь подают традиционные блюда русской и интернациональной кухни.
Прогулка от отеля «Москва» до реки Невы занимает 2 минуты. За 15 минут можно доехать на метро до основных достопримечательностей в центре Санкт-Петербурга, в том числе до Государственного музея Эрмитаж, Дворцовой набережной и здания Адмиралтейства.
Космос Прибалтийская
«Cosmos Saint-Petersburg Pribaltiyskaya Hotel» 4* находится в Василеостровском районе Санкт-Петербурга, в 6,7 км от центра города. Заселяясь сюда, гости оценят красоту берега Финского залива, спокойную атмосферу и хорошую экологию. Высокие стандарты сервиса - отличительная черта гостиницы. Отдыхающим предоставляется бесплатная парковка, доступ к WI-FI и круглосуточное регистрационное обслуживание.
Номерной фонд содержит 1184 номера. Их оснащение подойдёт под потребности туристов и бизнесменов — есть система кондиционирования, телевизор со спутниковыми и кабельными каналами, удобные кровати и стол для работы за ноутбуком. Для безопасности ценных вещей предусмотрен сейф. К услугам постояльцев собственная ванная комната с душем, феном и набором полотенец. По запросу возможно забронировать номера для людей с ограниченными возможностями.
Каждое утро приятно начинать с индивидуальной с чашечки горячего напитка из чайно-кофейной станции. В гостиничном комплексе работают рестораны и бары с широким ассортиментом блюд и напитков. Завтрак типа «шведский стол» сервируется ежедневно согласно режиму работы заведения. Также можно закупиться в ближайших продуктовых магазинах и хранить еду в индивидуальных мини-барах.
Цели поездки могут быть разными, как развлекательными, так и рабочими. Для разного рода собраний действует конференц-зона с вместимостью от 20 до 200 человек. В свободное время можно взбодриться и позаниматься в местном спортзале. На территории работает библиотека для более спокойного времяпровождения.
Благодаря расположению отеля отдыхающие могут разнообразить досуг прогулками и культурной программой. Например, из достопримечательностей в округе стоит выделить Галерею современного искусства «Эрарта» и живописный ботанический сад СПБГУ. Путь до аэропорта «Пулково» составляет 16 км, до Балтийского вокзала - 5,9 км.
Россия
Трехзвездочная гостиница «Россия» находится на площади Чернышевского в Санкт-Петербурге, недалеко от станции метро «Парк Победы». Автовладельцы смогут воспользоваться частной парковкой.
Номерной фонд отеля составляет 392 номера. Все они оформлены в светлых тонах и обустроены современной мебелью. Наличие телефона, телевизора и собственной ванной комнаты понравится гостям. Подключение к бесплатной сети Wi-Fi доступно на всей территории.
Аппетитные завтраки входят в стоимость Вашего проживания. На территории работают бары и рестораны, в которых можно вкусно и сытно поесть.
Для деловых людей здесь специально обустроено несколько конференц-залов и комнат для переговоров, которые оборудованы по последнему слову техники.
Прогулка до Петербургского Спортивно-концертного комплекса займет около 10 мин. Рядом с гостиницей Вы найдете несколько достопримечательностей города. Расстояние до аэропорта составляет 8,2 км.
Гостиница «Октябрьская»
Гостиница «Октябрьская» находится на Лиговском проспекте 10 в Санкт-Петербурге, рядом с метро Площадь Восстания. Удобное расположение позволяет гостям быстро добраться до основных достопримечательностей. Этот отель считается старейшим в городе и представляет особую историческую ценность.
Светлый интерьер просторных помещений выполнен в тёплых тонах. Завтрак входит в стоимость проживания. Для размещения предоставляются номера различных категорий, каждый из которых оснащён персональной ванной комнатой с современной сантехникой и набором средств личной гигиены. Имеется шкаф для хранения одежды, телевизор и свободный доступ к сети Wi-Fi.
Питание осуществляется в комплексе, состоящем из элегантного ресторана «Ассамблея», уютного лобби-бара «Абажур» и «Du Nord 1834 Кондитерской», которая порадует постояльцев блюдами французской кухни. Рестораны предлагают обеды и ужины по системам «Шведский стол» и «a la Carte», а также все условия для проведения банкетов и корпоративов.
Расстояние от Московского вокзала составляет 380 метров, а до ближайшего метро всего 180 метров. В шаговой доступности расположены два больших торговых центра. От гостиницы до Дворцовой площади 3,2 км.
Адмиралтейская
Гостиница «Адмиралтейская» – уникальный отель, расположенный в историческом центре культурной столицы России, где каждый уголок пропитан мифами, легендами, историями, интригами, тайными связями и настоящими приключениями.
Номерной фонд разделен на категории. Для размещения имеются семейные и двухместные номера. Максимальное размещение до пяти человек. В каждом номере есть всё необходимое: мягкие матрасы, белоснежное хрустящее белье, пушистые полотенца, современная техника и бесплатный Wi-Fi.
В ресторане накрываются завтраки по типу «шведский стол», которые входят в стоимость пребывания. Также вы всегда можете заказать обеды и ужины за дополнительную плату.
Для тех, кто привык постоянно быть в работе, имеется небольшой кабинет переговоров, а также вместительный конференц-зал. Оба оборудованы современной техникой.
Бесплатная охраняемая парковка к вашим услугам круглосуточно (предоставляется по предварительному бронированию, количество мест ограничено). Рядом с отелем расположились Мариинский театр и Консерватория, Юсуповский дворец и остров «Новая Голландия», Исаакиевский собор и набережные Невы.
Арт деко Невский
Отель «Art Deco Nevsky» находится в оживленной части города Санкт-Петербург, недалеко от центра. Для гостей на личном авто предусмотрена парковка на улице. В числе услуг: билеты на шоу и мероприятия, хранение багажа, пешие прогулки, круглосуточная работа стойки регистрации, доступ к сети Wi-Fi.
Все номера выполнены в изысканном стиле и приятных цветах. Для бронирования доступны несколько категорий с максимальной вместимостью до трех человек. В комнатах есть мягкая мебель в старинном стиле, комфортные спальне места, пространство для хранения одежды, персональная душевая и санузел.
Вкусно и сытно поесть можно в кафе на первом этаже, где представлен широкий ассортимент горячих блюд, закусок и напитков. Также, в шаговой доступности есть множество продуктовых магазинов, ресторанов и сетей быстрого питания.
Рядом есть развитая инфраструктура, исторически значимые места, парки и памятники культуры. Поблизости находится станция метро, Александро-Невская лавра и река Нева. Расстояние до аэропорта Пулково около 15 км, до Московского железнодорожного вокзала 1 км.
АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург
«АЗИМУТ Сити Отель Санкт-Петербург» («AZIMUT Сити Отель Санкт-Петербург») расположен в Адмиралтейском районе Северной столицы России, на одной из главных улиц города — Лермонтовском проспекте.
Просторные номера оформлены в выдержанном современном стиле. В цветовой гамме преобладают нейтральные тона. В каждом номере отдельная ванная комната с набором косметических принадлежностей. Для сохранности ценных вещей предусмотрены сейфы в комнатах. Регулировать комфортную температуру можно с помощью сплит-систем. Из некоторых номеров открываются прекрасные городские виды. А плотные шторы позволят создать темноту и хорошо выспаться даже в период знаменитых белых ночей.
В ресторане отеля по утрам сервируются завтраки. Они представлены в основном нарезками для бутербродов, свежими фруктами и овощами, кашами и напитками. Посетители могут обедать и ужинать здесь по комплексному набору или заказать изысканные блюда по меню. Атмосфера ресторана позволит устроить здесь деловой обед или романтический ужин. Для крупных мероприятий, таких как семейное или корпоративное торжество доступен банкетный зал.
Рядом с отелем удобная транспортная развязка. К нему можно добраться автобусами, маршрутными такси, на трамвае или такси. Для парковки личного автомобиля есть автостоянка. Близко и набережная реки Фонтанка. Здесь можно прогуляться и полюбоваться городскими пейзажами. В этом городе очень популярны водные прогулки. Как раз рядом с отелем AZIMUT есть пристань, откуда отходят прогулочные судна по рекам и каналам. От Балтийского вокзала около 15 минут езды на общественном транспорте, а от аэропорта около часа. Всего в двух минутах ходьбы Государственный музыкальный театр «Карамболь» и «Музей истории государственных бумаг России».
Акьян
Отель «AKYAN St. Petersburg» находится по адресу улица Восстания, 19 в Санкт-Петербурге. Уборка номеров производится в своевременном режиме. За отдельную плату предоставляются услуги прачечной. Персонал разговаривает на двух языках.
В каждом номере гостя ждут комфортабельные кровати с анатомическим матрасом, современной техникой и ванной комнатой со всеми средствами для личной гигиены. Предоставляется набор постельного белья.
В атриуме отеля расположен итальянский ресторан «MIA Strada», здесь же с утра сервируются завтраки в формате «шведский стол». Также при отеле работает бар «Серж», гостям предлагают авторские коктейли и средиземноморские закуски.
Провести деловые переговоры или бизнес-мероприятия можно в специализированном конференц-зале с необходимым оборудованием.
Не надо тратить время на проезд к деловым и торгово-развлекательным центрам, паркам и достопримечательностям города - все расположено рядом. Путь до железнодорожного вокзала займет 0,8 км.
Достоевский
Отель «Достоевский» удобно расположен рядом со станцией метро, в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и менее чем в 10 минутах ходьбы от Александринского театра. Расстояние до Исаакиевского собора составляет 3 км.
Размещение предлагается в номерах с мини-баром и телевизором с плоским экраном, транслирующим спутниковые каналы. В ванных комнатах предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут заняться спортом в тренажерном зале и посетить сауну. Кроме того, доступна услуга обмена валюты.
В отеле «Достоевский» работает элегантный ресторан и стильный бар с панорамным видом на Владимирский собор. Отель расположен над торговым центром с супермаркетом и ресторанным двориком. В его холле установлен банкомат.
От отеля «Достоевский» до аэропорта Пулково — 15 км.
Ирис Санкт-Петербург Центр
Открытая в 2008 году гостиница «Ирис Санкт–Петербург Центр» находится в Санкт-Петербурге по адресу Лиговский проспект, 54. Она имеет статус 3 звезды. Здесь гости могут воспользоваться платной парковкой.
В номерном фонде отеля насчитывается 221 номер. Каждый номер включает в себя просторное спальное место, необходимую мебель, а также телевизор со спутниковым ТВ и собственную ванную комнату. Здесь всегда царит чистота и уют. Благодаря открытому доступу к бесплатной сети Wi-Fi Вы сможете всегда оставаться на связи и быть в курсе всех новостей.
Вкусно и сытно поесть можно в ресторане при отеле.
Для удобства гостей предоставляется следующее: круглосуточный бизнес-центр, ускоренная регистрация по прибытии. Если вы планируете деловое или развлекательное мероприятие, отель предлагает вам пространство площадью 95 кв. м, на котором расположены конференц-залы.
Удачное местоположение позволит быстро добраться до основных достопримечательностей: Исаакиевский собор, Эрмитаж, музей Фаберже, Александровский театр и другие. В шаге находится торговый центр Галерея, Невский проспект, Дворцовая площадь и станции метро.
Кронвелл Инн Стремянная
Отель «Cronwell Inn Стремянная» расположен в 5 минутах ходьбы от Невского проспекта и станции метро «Маяковская». Поездка до Государственного Эрмитажа и Александро-Невской лавры занимает 15 минут.
К услугам гостей ресторан и помещения для проведения конференций. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. Среди прочих удобств — оборудованный конференц-зал с зоной для кофе-брейков.
Номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, письменным столом, холодильником и набором чая. Собственная ванная комната укомплектована бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и феном.
В ресторане отеля «Cronwell Inn Стремянная» подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, гостям предложат завтрак «шведский стол» и послеобеденный чай в английском стиле с разнообразной выпечкой.
Помимо этого, в распоряжении гостей банкомат на территории и помещение для хранения багажа.
Прогулка до Московского железнодорожного вокзала занимает 8 минут. Отель «Cronwell Inn Стремянная» находится в 35 минутах езды от международного аэропорта Пулково.
Невский берег 122
Меблированные комнаты «Невский берег 122» находятся в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности от Площади Восстания. Гости культурной столицы смогут провести свой отдых в отличных условиях, а отзывчивый и внимательный персонал будет рад помочь, если возникнут какие-либо вопросы.
Светлые комнаты укомплектованы необходимыми для комфортабельного размещения удобствами, а уютный интерьер создает домашнюю атмосферу. Здесь отдельная ванная комната, фен, косметические средства, тапочки, ЖК-телевизор и Wi-Fi.
На территории работает ресторан «Причал 122», где постояльцев будут рады накормить сытными и разнообразными завтраками.
Местные достопримечательности и значимые городские места расположены совсем близко, можно прогуляться до них пешком. Удобное расположение рядом с остановками общественного транспорта и станцией метро позволит добраться в любую точку города. Расстояние до Московского вокзала – 0,3 км, до аэропорта Пулково – 14,3 км.
Невский берег 93
В самом сердце Северной столицы располагается отель «Невский Берег» на Невском проспекте 93.
К услугам гостей предоставляется 41 уютный номер, каждый из которых выполнен по всем стандартам. Номера с замечательным видом на Невский проспект, позволяют Вам насладится всеми красками города Санкт-Петербурга.
В отеле есть вестибюль, комната для курения, камера хранения, для Вашей безопасности круглосуточная охрана.
Гостеприимный и отзывчивый персонал сделает все возможное чтобы ваше пребывание в отеле было по домашнему теплым.
Гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр»
Комфортабельная гостиница «Novotel Санкт-Петербург Центр» расположилась в одноименном городе, на одной их тихих улиц, недалеко от Невского проспекта, железнодорожного вокзала и главных достопримечательностей.
Для пребывания и отдыха предлагается 233 номера категории: стандарт, полулюкс и премиум. Дизайн номеров выполнен в современном стиле. В их оснащение входит удобное спальное место с комплектом постельного белья, диван, телевизор, кондиционер. Также есть санузел с необходимым набором сантехники.
Каждый день в ресторане «Green» проходит завтрак в виде «шведского стола», где можно оценить оригинальную выпечку и насладиться разнообразием горячих и холодных блюд от шеф-повара. В будние дни в ресторане подается бизнес-ланч. Шеф-кондитер отеля регулярно обновляет десертную карту. Наряду с изысканными французскими десертами в карте можно найти популярные лакомства, сочетающие в себе необычные комбинации вкусов и стильную подачу.
Гостиница предоставляет 9 конференц-залов с дневным светом для проведения различного рода мероприятий.
На территории есть большой тренажёрный зал с турецкой парной и бесплатная парковка. Поблизости есть: художественная галерея Гильдия мастеров, Государственный академический театр им. Ленсовета, Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского. Расстояние до аэропорта — 14,5 км. Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 0,7 км.
Гостиница «Русь»
«Русь» — это четырехзвездочный отель, который находится в Санкт-Петербурге по адресу ул. Артиллерийская, 1. К услугам проживающих: парковка, доступ в интернет, круглосуточная стойка регистрации, трансфер, прачечная, ежедневная уборка, камера хранения, экскурсионное обслуживание, бильярд, сауна.
Размещение предлагается в уютных номерах различных категорий, которые обустроены всеми удобствами. В каждом есть: кондиционер, шкаф для одежды, телевизор с плоским экраном, письменный стол со стульями.
Ежедневно для постояльцев сервируется вкусный и сытный завтрак, а в расположенных на территории ресторане можно пообедать и поужинать, а также приятно провести время.
Для организаций семинаров, переговоров, деловых встреч и корпоративных мероприятий предоставляется 4 просторных конференц-зала, максимальная вместительность которых составляет до 250 человек.
Поблизости расположены: Невский проспект, Таврический дворец, Казанский собор. Удобное месторасположение позволяет без проблем передвигаться по городу и посещать известные достопримечательности.
Элкус
«Элкус» - современный отель, расположенный в Московском районе Санкт-Петербурга.
Номерной фонд состоит из 258 номеров от компактных и эргономичных до просторных и атмосферных с каминами и террасами. Среди удобств имеется кондиционер, телевизор, собственная ванная комната и Wi-fi. С 5 по 16 этаж в номерах открывается панорамный вид на город.
В распоряжение гостей предоставляется электрический чайник и холодильник. Перекусить можно в ресторане отеля или лобби-баре.
На территории имеется крытая парковка, фитнес-клуб, а так же игровая комната для детей. Поблизости парк Авиаторов и Московский парк Победы, музей «Россия - Моя История». Расстояние до аэропорта Пулково - 9 км, до Балтийского железнодорожного вокзала - 3,4 км.
Ярд Резиденс
Апарт-отель «Yard Residence» — новый 4-звездочный, восьмиэтажный комплекс бизнес-класса, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, в 2-х минутах пешком до Невского проспекта и станции метро Площадь Александра Невского. Рядом расположены основные магистрали, по которым можно быстро и удобно добавить в любую точку города. Для удобства гостей, прибывших на личном транспорте, предоставляется парковка; также доступен трансфер и бесплатный Wi-Fi на всей территории комплекса.
Разместиться предлагается в комфортабельных апартаментах с уникальным дизайном, оснащенных современной мебелью, техникой, оборудованной кухней и ванной комнатой.
Для приготовления обеда предназначена кухня с набором посуды, холодильником и плитой. На первом этаже отеля расположилось «BACKYARD», где гости могут попробовать меню от 14 гастрономических брендов.
Удачное расположение апартаментов «Yard Residence» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей города и ознакомиться с его историей подробнее. Также рядом расположен музей городской скульптуры, некрополь мастеров искусства, музей Древлехранилище и многое другое. Расстояние до аэропорта — 14,2 км. Расстояние до железнодорожного вокзала — 5,3 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание, указанное в программе: завтрак, 2 обеда для тех, кто заказал полупансион
- Билеты «Ласточка» Санкт-Петербург-Выборг-Санкт-Петербург
- Экскурсионное и ежедневное транспортное обслуживание по программе
- Сопровождение гида
- Бесплатно предоставляются наушники для более комфортного прослушивания экскурсовода
- В гостинице «Дружба» в стоимость входит утренняя сауна
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Санкт-Петербург и обратно
- Питание, не указанное в программе: 2 обеда в Выборге 2250 руб. и ужины
- Дополнительные услуги и экскурсии, не включенные в программу тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Фирма оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Какие скидки есть в туре?
Скидка детям до 16 лет: 700 руб.
Скидка пенсионерам и студентам: 200 руб.
Какой график отъезда автобусов на экскурсии?
ТРЕТИЙ ДЕНЬ
1 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 10:50 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:45 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
3 автобус:
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова»).
- 11:00 Отъезд от гостиницы «Россия» (в том числе для гостей из гостиницы «Элкус»).
ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
1 автобус:
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Москва», в том числе гости из отелей «Арт Деко Невский», «Атриум», «Ярд Резиденс».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Октябрьская», в том числе для гостей из отелей «Акьян», «Бест Вестерн», «Ирис», «Достоевский», «Станция L1», «Русь», «Невский Берег», «Новотель», «Гранд отель «Эмеральд».
2 автобус:
- 10:15 Отъезд от гостиницы «Ривер Палас».
- 10:30 Отъезд от гостиницы «Космос Прибалтийская».
3 автобус:
- 09:30 Отъезд от гостиницы «Россия»
- 10:00 Отъезд от гостиницы «Театральная» и «Экспресс Садовая» (встреча в холле «Театральной). (в том числе для гостей из гостиниц «Адмиралтейская», «Азимут», «Амбассадор», «Домина», «Римского-Корсакова»).